“Dur” İhtarına Uymayıp, Polisi Yaraladılar

Malatya’da devriye gezen polis ekibinin, sokak başında park halinde iken şüphelendikleri bir aracın içindeki 2 şahsı kontrol etmek isterken, hareket eden otomobil, ekip otosundan inen ve “Dur” ihtarı yapan polis memuruna çarparak yaralanmasına yolaçtı. Otoda bulunan aşırı alkollü 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, gece yarısından sonra 01.15 sıralarında Beydağı Mahallesi Fayton Sokak içerisinde İstanbul Evleri 3’ün arkasında meydana geldi. Bölgede devriye gezen Asayiş Şubesine bağlı resmi ekip, sokak içerisinde park halindeki bir aracın durumundan şüphelendi.

Ekip aracından inen polis memuru Murat Doğan Güler, 06 plakalı otomobile yaklaşırken, aracın içinde bulunan iki şahıs, otomobili hareket ettirdi ve polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan otomobil, geri manevra yaparken çarptığı polis memurunu yaklaşık 40 metre sürükledi. Polis memuru sokakta park halindeki minibüs ile otomobil arasında kalarak yaralandı.

Ekip aracında bulunan diğer polisin yardım istemesi ile kısa sürede bölgeye gelen diğer polis ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Barış P. ile İlhan Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Murat Doğan Güler’in vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

Otomobilde yapılan incelemede ön koltukta çok sayıda içki şişeşi olduğu görüldü.

Otomobilin, park halindeki minibüse çarpmasıyla da minibüste maddi hasar oluştu.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com