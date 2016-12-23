Durumu Gördü ve Talimatı Verdi

Vali Toprak, yeni kaymakamı birkaç gün önce göreve başlayan Doğanyol ilçesini ziyaret etti ve dönüşünde yoğun kar yağışına yakalandı..

Doğanyol ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulunan Vali Mustafa Toprak, İlçe kaymakamlığını ziyaret ederek göreve yeni başlayan Kaymakam Asım Solak ile bir süre sohbet etti.

Birkaç gün önce göreve başlaması sebebi ile kendisini ziyaret eden ve burada yeni görev yerinin hayırlı olmasını ve başarılar dileyen Vali Toprak’ı ilçe de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Solak, daire müdürleri ile birlikte ilçenin yatırımları, sorunları, ihtiyaçları ve talepleri konusunda bilgiler verdi.

Kaymakam Solak, göreve yeni başlaması münasebetiyle daire müdürlerinden brifing aldığını, bu brifing çerçevesinde İlçedeki yatırımlar, sorunlar, ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri konusunda ilçe müdürleri ile birlikte ilçenin eğitimden alt yapı çalışmalarına kadar olan tüm konularında Vali toprak’ı bilgilendirdiler.

Kaymakam Solak ve İlçe Tarım Müdürü, İlçede Genç Çiftçi projesi kapsamında 10 projenin hayata geçirildiğini, 7 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinde her proje kapsamında 6 adet Sementa cinsi düve’nin çiftçilere teslim edildiğini, 5 dönümlük arazi üzerinde çilek yetiştiriciliği projesinin hayata geçirildiğini, Tavuk ve Hindi olarak başlanan 2 projeden Hindi yetiştiriciliğinin iptal edilerek koyun yetiştiriciliği projesine dönüştürüldüğünü belirtti.

Vali Toprak, Genç Çifti projesinin çok önemli olduğunu ve kendisinin de bu konuya önem verdiğini ifade ederek yürütülen bu projelerle Kaymakam Solak’ın ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin de yakından ilgilenmesini istedi. Vali Toprak ayrıca çiftçilerin ve genç çiftçilerinde eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek bu konuda da gerekli talimatları verdi.

İlçede tamamlanma aşamasına gelen futbol sahasının yanı sıra bir de spor salonu ihtiyacının olduğunu belirten Kaymakam Solak’ın bu talebinin Gençlik ve Spor Bakanının Malatya ili ziyaretleri sırasında kendisine iletildiğini ve 2017 yılı yatırım programı çerçevesinde değerlendirilmesinin beklendiğini ifade eden Vali Toprak, ilin ve tüm ilçelerin yatırım projeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ile Malatya Milletvekillerinin özel bir alakaları ve gayretleri ile karşılıksız kalmadığını söyledi.

Pazarcık Mahallesi ile İlçe merkezi arasındaki yolda da genişletme ve yapım çalışmalarının aynı şekilde Bakan Tüfenkci ve Malatya Milletvekilleri tarafından takip edildiğini, çalışmaların yatırım programları çerçevesinde takip edildiğini ve takipçisi olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların meydana gelen elektrik kesintilerinden de zor durumda kaldıklarını dile getirmeleri üzerine konu hakkında Fırat Aksa İl Müdürü ile görüşeceğini ve altyapı çalışmalarına önem verilmesinin gereğine işaret eden Vali Toprak, Gökçe Sulama Göleti’nde meydana gelen sızıntının DSİ tarafından kil çalışması ile giderilmeye çalışıldığını, çözülmez ise 2017 yılında Membran yöntemi ile giderilmesi için programa alınacağını belirtti

Gökçe Mahallesi ziyaretinde de mevcut okulun güçlendirilmesi yerine anasınıfı, ilkokul ve ortaokulu içeren yeni bir bina yapılması için talepte bulunulması üzerine Vali Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya konunun incelenmesi ve 2017 yılı yatırım programında mutlaka yer alması ve kendisine bilgi verilmesi talimatını verdi.

Gökçe Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Vali Toprak, Cuma gecesi geç saatlerde il merkezine dönerken yoğun kar yağışı altında karla mücadele çalışması yapan Karayolları personeli ile de görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yolda kayma nedeniyle mahsur kalan araçların trafiğe devam edebilmeleri için ivedilikle araç görevlendirme talimatını verdi.

Karayolları personeline kolaylıklar dileyen Vali Toprak özverili çalışmaları içinde kendilerine teşekkür etti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi