“Düşmanmışız Gibi Sevindiler!.”
BAL 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor ile 44 Malatyaspor arasında oynanan Malatya derbisi, maç sırasında yaşanan olaylardan dolayı gündemdeki tazeliğini koruyor.
Karşılaşmayı Cihan(2), Engin ve Mert Ali’nin golleriyle 4 – 1 kazanan Yeşilyurtspor’un atılan gollere gösterdiği tepki, bir diğer Malatya takımını rahatsız etti. Özellikle atılan 3. ve 4. gollerde Yeşilyurtspor teknik heyetinin aşırı sevinç yaşadığı ve bu durumun da 44 Malatyaspor yönetimini rahatsız ettiği ileri sürülüyor.
“DÜŞMAN TAKIMMIŞIZ GİBİ SEVİNDİLER”
Yaşanan olaylarla ilgili İHA’ya açıklama yapan 44 Malatyaspor İkinci Başkanı Barış Bingöl, Malatya derbisini kazanan rakip takım oyuncularını tebrik etti. Bingöl, “Öncelikle galibiyetlerinden dolayı sadece Yeşilyurtsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımızı da yürekli mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim için zor bir maçtı kazanmak istiyorduk ama 2 kişi eksik kalınca direncimizi daha fazla koruyamadık ve mağlup olduk. Sahadaki her iki takım oyuncuları Malatya’ya yakışan şekilde dostça mücadele etti. Ancak aynı şeyleri rakip takımın teknik heyeti ve yöneticileri için söyleyemeyeceğim.
Yeşilyurtspor’da görev yapan İsmail Tekin ve ekibi daha önce kulübümüzden ekmek yiyen insanlar. Bir başka Malatya takımına ve daha 3 ay öncesine kadar eski takımlarına karşı gol attıklarında aşırılı bir şekilde sevinip, araba kornalarına basacak kadar ileri gitmelerine çok üzüldük. Yeşilyurtspor takım otobüsünden gelen abartılı korna ve sevinç sesleri üzerine otobüs şoförüne ayıp ettiğini söyledim. Kendisi ‘ben yapmadım başkanlar bastırdı kornaya’ dedi. Biz küme düşmemeye çalışırken, mağlup olurken onlar sanki düşman takımmışız gibi sevindiler bunu yapanları kınıyorum. Bundan sonra ligde kalmak için her türlü adımı atacağız. Her şeye rağmen bu takımı ligde tutacağız” diye konuştu.
iha
1-Orduzuspor küme düşüren bu arkadaşlar değil miydi ?
2-Maçta zaten çoğu insan 44 Malatyanın puan almasını istiyordu ve 44 Malatya gol attığında da aynı kornalar çaldı,44 Malatyanın teknik ekibi sevindi. 44 Malatya teknik ekibi Cihangir hoca geçen sene Yeşilyurtu çalıştırıyor diye Yeşilyurtspor yönetimi çıkıpta Cihangir hocaya ana avrat küfür etmedi
3-Barış Bey Fatih Avcının programına katılıp Murat hocaya İnönü üniversitesi üzerinden itamlarda bulundu Murta hocanın böyle birşey yapmayacağını bu camiada herkes bilir.
4-BAL liginde şampiyon olmak o şehirin kenetlenmesiyle olur 44 Malatya iki sene şanssız bir şekilde finalde kaybetti Yeşilyurtspor seney doğru hamleler yaparsa 1. çıkabilir ama görünen Malatyada istememezlik kişiler üstünden gittiğinden hep bel altı vurmalar yalan yanlış dedikodular üzerinden insanlarımız yıpranıyor spordan uzak durun. Sürekli eleştiren kişiler biraz sessiz kalsın illaki başarı gelecektir. Elaziz Belediyesporu örnek alın
boşuna dememişler malatyadan malatya spor camiasından bir şey olmaz diye yıllardır mücadele eden 44 malatya spor bir üst lige çıkamadı neden acaba diyen olmadı malatyalı antrenör dışarıda başarılı ancak malatyaya geldiğinde nedense 2 maç dayanır ondan sonra bırakır gider hakemi süper ligde istikbal vad eden bir hakem biz onundan ayağından çekerek alta almaya çaba sarfettik sonunda kaçtı kendini kurtardı bu hasitlik bizde olduğu sürece bizden olmaz
Zamanında orduzuspora ettiğinizi çekiyorsunuz siz kendi memleketinizin takımını düşürdünüz
Gecen sene yesilyurt dusmesin diye iddasi olmadigi halde kalan maclara asilan 44 malatyaspora bugun yapilanlari kimse tasvip etmez. Cocuklar elinden geleni yaptilar. Yesilyurta gelince bu kadar hirsli olduklari bir mac daha izlediniz mi? Bu cocuklari bu hale getiren teknik yonetimdir. Dune kadar 44 un ekmegini yiyen bir insanin hic sevmese bile kume dusme potasina girmis bir takima bu abartili sevinci gostermek dogru mu? Haftaya elbistan macinda gol atabilecekler mi veya attiklarinda boyle sevinebilec3kler mi? Bogazinda birakirlar adamin.
Sizin attığınız golden sonra da oradaki araçların çoğu kornalarına bastı bu çok komik bir düşünce ,Bir futbol izleyicisi olarak siz 44 Malatyasspor kulubunun 2. baskanısınız, gerek teknık heyete gerek kulubeye gerekse maçtan sonra orada bulunan Yeşilyurt spor yöneticilerine yapmış olduğunuz küfürleri size yakıştıramadım,geçen yıl heriki maçtada siz yenmiştiniz kornalar çalınmıştı ama size küfür eden olmadı,yazık
İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına
Başkanım, Haklısınız yerden göğe kadar,Düşmez kalkmaz bir ALLAH ,Gün ola harman ola ?,Başkanım hiç canınızı sıkmayınız,herkes yaptıklarıyla imtihan olacaktır,Size ve takımınıza başarılar diliyorum, Rabbim yardımcınız olsun.
o ligin en iyi takımı idi 44 malatyaspor.tabiki rakipler 44 malatyaspor’u yendikleri zaman daha çok seviniyorlar.artı 44 malatyaspor’a karşı oyuncularda daha çok konsantre oluyordur.böyle değerlendirin sayın başkan.