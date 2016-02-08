“Düşmanmışız Gibi Sevindiler!.”

BAL 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurtspor ile 44 Malatyaspor arasında oynanan Malatya derbisi, maç sırasında yaşanan olaylardan dolayı gündemdeki tazeliğini koruyor.

Karşılaşmayı Cihan(2), Engin ve Mert Ali’nin golleriyle 4 – 1 kazanan Yeşilyurtspor’un atılan gollere gösterdiği tepki, bir diğer Malatya takımını rahatsız etti. Özellikle atılan 3. ve 4. gollerde Yeşilyurtspor teknik heyetinin aşırı sevinç yaşadığı ve bu durumun da 44 Malatyaspor yönetimini rahatsız ettiği ileri sürülüyor.

“DÜŞMAN TAKIMMIŞIZ GİBİ SEVİNDİLER”

Yaşanan olaylarla ilgili İHA’ya açıklama yapan 44 Malatyaspor İkinci Başkanı Barış Bingöl, Malatya derbisini kazanan rakip takım oyuncularını tebrik etti. Bingöl, “Öncelikle galibiyetlerinden dolayı sadece Yeşilyurtsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımızı da yürekli mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim için zor bir maçtı kazanmak istiyorduk ama 2 kişi eksik kalınca direncimizi daha fazla koruyamadık ve mağlup olduk. Sahadaki her iki takım oyuncuları Malatya’ya yakışan şekilde dostça mücadele etti. Ancak aynı şeyleri rakip takımın teknik heyeti ve yöneticileri için söyleyemeyeceğim.

Yeşilyurtspor’da görev yapan İsmail Tekin ve ekibi daha önce kulübümüzden ekmek yiyen insanlar. Bir başka Malatya takımına ve daha 3 ay öncesine kadar eski takımlarına karşı gol attıklarında aşırılı bir şekilde sevinip, araba kornalarına basacak kadar ileri gitmelerine çok üzüldük. Yeşilyurtspor takım otobüsünden gelen abartılı korna ve sevinç sesleri üzerine otobüs şoförüne ayıp ettiğini söyledim. Kendisi ‘ben yapmadım başkanlar bastırdı kornaya’ dedi. Biz küme düşmemeye çalışırken, mağlup olurken onlar sanki düşman takımmışız gibi sevindiler bunu yapanları kınıyorum. Bundan sonra ligde kalmak için her türlü adımı atacağız. Her şeye rağmen bu takımı ligde tutacağız” diye konuştu.

iha