“Düşünmediniz mi Diye Soracak Olursanız..!”
- BAŞKAN ÇAKIR, İÇMESUYU SIKINTISI VE PROJELERİ ANLATTI:
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın gelecek yıllarda içme suyunda ciddi sorunlar yaşamaması için gerek yeni su kaynaklarının bulunması gerekse alt yapının tümden yenilenmesi bakımından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek “Su kesintisinin nedenleri arasında kuraklık ve buna bağlı olarak debi düşüklüğünün yanı sıra Büyükşehir’den önceki süreçlerde her biri kendi içinde bağımsız ve birbiriyle bütünlük içermeyen alt yapı sistemidir. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için ciddi yatırım ve eylem planları hazırladık” dedi.
MASKİ’nin, önümüzdeki 60 yılı da düşünerek, Malatya’nın içme suyunun geleceğine yönelik yatırım planlarını hayata geçirmeye başladığını kaydeden Çakır “Gerek alternatif kaynaklar olsun gerekse su yönetimi olsun, bütün bunların planlaması yapıldı. Bu kapsamda yaklaşık maliyeti 400 milyon TL’ye varan Su Temini ve Rehabilitasyon Projesi’ni başlattık” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Çamlıca Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentin güncel sorunlarına ilişkin gazetecilerle görüş alışverişinde bulunan Başkan Çakır, son zamanlarda artan su kesintilerine ilişkin olarak, sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün orta ve uzun vadeli yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.
“Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz, görevimiz vatandaşa su ulaştırmak”
Malatya’da son aylarda özellikle kış aylarının ortasında artan su kesintilerine değinen Çakır, bunun birçok nedeni olduğunu belirterek “Fakat sebebi ne olursa olsun bizim görevimiz vatandaşa suyu ulaştırmak. Bir bölgede 20 bin kişiye su verip, 10 eve su veremiyorsanız, binlerce kişiye su vermenizin bir önemi yoktur. Her ne koşulda olursa olsun içme suyunu vatandaşa ulaştırmak zorundayız” dedi.
Su kesintilerinin başlıca nedenleri arasında kuraklığa bağlı olarak debi düşmesi, basınç eksikliği gibi etkenlerin yanı sıra, daha önce müstakil belediyelikler olan bölgeler arasında bütüncül ve bağlantılı olmayan birbirinden bağımsız kurulan alt yapı sisteminin yer aldığını aktaran Başkan Çakır, özellikle alt yapıdaki sorunların kalıcı çözümü için 400 milyon TL tutarında Su Temini ve Rehabilitasyon Projesini başlattıklarını kaydetti.
Projenin birçok bölgede uygulamaya geçirildiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:
“Malatya’da en son 2013 yılında bir su sorunu yaşamıştık. O zamanda suyun debisinde bir sorun olmuştu. Şimdilerde de suyun debisinde sorun var. Kış aylarında gece depoların açılması ve su tutmaması yine su debilerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Bir de su yetersizliği değil basınç yetersizliği söz konusu. Bu da neden böyle? Diyelim ki, aynı mahallenin içerisinde 20 tane sokağınız veya 2 tane caddeniz var. Hiçbirinin basınç miktarı birbirini tutmuyor. Birinde 3’üncü kata su çıkmazken birinde basınç fazlalığı nedeniyle çatlaklar oluşuyor. Şu anda içmesuyu şebekemizde bin litre (saniyede) su kaybımız var bu su şebekede kayboluyor.”
“Malatya’nın içme suyu alt yapısını tamamen yeniliyoruz”
Malatya’nın içme suyu alt yapı şebekesini tamamen yenilemeye başladıklarını hatırlatan Başkan Çakır, bu yöndeki çalışmalara yönelik şu bilgileri verdi:
“Daha önce belde belediyeleri ve ilçe belediyeleri alt yapı yaparken kendi aralarında bir bütünlük sağlayamamışlar. Bizim 12 belediyemizin olması, her belediyenin kendine göre alt yapı sorunu çözmesi, bu çalışmaları birbirinden kopuk hale getirmişti. İster Orduzu olsun ister Hanımın Çiftliği olsun ister Topsöğüt veya Battalgazi olsun bu yörelere su şebekesi döşerken herkes kendi içinde bir işlem yapmıştı ve dolayısıyla altyapıda bir bütünlük yoktu. Şimdi biz su yönetimi, alt yapı ve alternatif kaynaklar sağlanması konusunda ciddi yatırımlar planladık ve hayata geçirmeye başladık. Bütün bunlara ancak Büyükşehir olduktan sonra bütüncül bakmaya başladık çünkü daha önce böyle bir yetkimiz yoktu.
Şimdi şebekeyi yeniliyoruz. Alt yapıda bir bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Suyun Kaptajdan çıkıp en uç noktaya kadar Bulgurlu’ya, üniversiteye tutunda, Alişar’a kadar veya baraj kenarına kadar bunun tek elden ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. İşte bunu sağlaması için yaklaşık maliyeti 350-400 milyon TL’ye varan bir yatırım planladık. İlk yıl bunun proje ihalesi yapıldı. Çünkü proje ihalesi çok önemli. Bunu bütüncül olarak projelendirmek çok kolay bir iş değildi. Projelendirilmesini bile Türkiye’de çok az firma yapıyordu. Hatta bu ihaleyi de uluslararası bir firma, bir İtalyan firması aldı. Malatya suyunun projelendirilmesi tamamladılar ve biz geçtiğimiz yıl bunun lokal olarak dağıtımına başladık.
“30 depoda sadece 60 bin ton su tutabiliyoruz”
Toplamda şu anda 36 tane depomuz var, bunların su tutma kapasitesi 120 bin ton. Ama biz şu anda 60 bin tonun üzerinde suyu bile tutamıyoruz. Depolar arasında sıkıntı var. Çünkü depolar arasındaki bağlantı direkt bağlantı değil. Her birinin kendi bağlantısı, şebekeden farklı olması gerekiyor. Şebekeden depoya bağlantı gittiği için suyun sağlıklı planlama ve yönetimde zorlanıyoruz.
Şimdi biz 36 depoda sadece 60 bin ton su tutarken, bu yeni planlama ile depoların sayısını 17’ye düşürüyoruz ve bu 17 depoda 250 bin ton su tutacak bir sistem oluşturuyoruz. Bu noktada Malatya merkez 83 lot’a ayırdık. 83 bölgenin yapımı ayrı ayrı planlanıyor. Ama bütün bunlar bir bütünün parçası olacak.
Şimdi bu bizim ortaya koyduğumuz projenin 6 tanesi bitirilmiş ama eski sistemler iptal edilmediği için farklı farklı noktalarda 23 şebekede su hala aktif halde. Merkezde şu anda çok ciddi çalışmalar var. Ama bu çalışmalar ciddi zaman ve maliyet alıyor. Sadece Salköprü Mahallesi’nde çalışmalar tamamen bitirildi ve eski hatlar iptal edildi. Diğer yerlerdeki çalışmalarda devam ediyor. Şubat veya Mart aylarında hepsi devreye alınmış olacak. Bunu neden yapıyoruz? Suyumuzu sağlıklı kontrol etmek için. Malatya Belediyesi’nde iken bunu düşünmediniz mi diye sorarsanız, düşündük her belediyenin kendine ait sınırların var ve buralara müdahale etme yetkimiz olmadığı için planlama şansımız da olmadı. Malatya’nın her tarafı bizim sorumluluğumuzda. Kaptajdan başlayarak en ücra köşeye kadar 17 km uzunluğundaki tüm içmesuyu hatlarımız yenileniyor. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla anlaştık. Uzun vadede onlara borçlanarak bu çalışmalara yapacağız. Duktil boru döşeyeceğiz. 83 noktadaki çalışmamız da devam edecek. Her yıl 5 veya 6 ya da 10 bölgedeki çalışmayı bitirerek, altyapı yatırımlarını bitirmiş olacağız Biz belediye olarak evin bile suyunu akıtmıyorsak bu büyük bir sorundur. 20 bin kişiye su vermeniz bu durumda önemli değildir. Tek korkumuz kuraklığın etkisiyle suyun azalma riski. Bu konuda da ek kaynakları çalışıyoruz.”
“2023 yılında Şilan Çayı’ndan Malatya’ya su getireceğiz”
Pütürge Şilan Çayı’nın planlamasının yapıldığını ve 2023 yılında Malatya’ya içme suyu verileceğini açıklayan Çakır, Erkenek Suyu, Çat Barajı’dan da su alabilme konusunda çalışıldığını belirtti.
Selahattin GÖKATALAY, Güler HAZAR- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com
10 yildir bitiremedi su altyapiyi bide nerde yapiyo bu altyapi calismasini goren duyan bilen warmi arkdslr allahrizasi icinya kimi kandrmaya calisiyo bunlar yerin alti sudan gecilmeyen malatyanin nasil su sorunu olur inanilir gbi degil kafayi yicemya bukadar olmz arkds niye kendi watandasini kandirysn niye cozum bulmuysnz dun kar yagdi yollar rezil trafik icler acisi sokaklrda icme suyun yok sen necisin kardesm orda kuklami
Malatya Haber sizi gerçekten tebrik ediyorum. Diğer Malatya sitelerine bakıyorum sanki böyle bir sorun yok, bir ki sözle geçirmişler. Biz yanlışımızı “bizim adama eleştiri yapmayalım” mantığıyla görmezden gelirsek hem yöneticilerimize hem de halkımıza en büyük kötülüğü yaparız. Bu kötülüğü yapmayıp halkı bilgilendirdiğiniz görevinizi yaptığınız için bravo size.
Malatyam maalesef kalmış susuz,
Su bekleriz, sabahlara uykusuz,
Büyüklerim bizlere duygusuz,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
Yetmez mi çektiğimiz sıkıntı, çile,
Gitmiyor dava bu vekiller ile,
Diyecekler çok, söz gelir dile,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
Abdest alırız su gelirse eğer,
Projeler bitmemiş 8 sene meğer,
Unutmayın! seçmene vermeli değer,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
N’olur bakın, yollarımız beter,
Beceremiyonuz bırakın yeter,
Yine de Allah vermesin keder,
Sahipsiz Malatyam, gel kendine!
Zaviye mahallesi Tevfik Temelli caddesi Felah sokakta aylardır öğleden sonra su kesiliyor ve gece yarılarına kadar sürüyor.Günde 12 saati bulan su kesintisi duyurularda ve haberlerde yer almıyor.Eskiden borularımız belki asbetliydi ama sularımız akıyordu.Ne olduysa bu borular değiştikten sonra oldu.Doğru söyleyin suyumuzu nereye bağladınız.Abdest almak,çocukların banyosu,çamaşır büyük bir sorun oldu.Ben 49 yaşına geldim Malatya da böyle bir şey görmedim.Hiç kimse beceriksizliğini kabul etmiyor.Gündüzbey ve Yeşilyurt un her yerinde su fışkırıyor bunları bir merkezde toplayıp dağıtmak hiç kimsenin aklına gelmiyor mu? Bence milletvekili ve valiliğin bir araştırma yapması lazım san ki biliinçli bir şekilde suzuzluk yaratılıyor! Kış günü su kesintisi mi olur.Susuz bırakılan borular bir donarsa işte o zaman görürüz.İnsanlar abdest alacak su bulamıyor.
Yollar pislik, bataklık. Güzelim malatyam perişan. Demek ki biz bu kadarını hak ediyoruz. Bir de kış günü susuzluk başladı. Yeni kaldırım falan yapılıyor. Daha asfaltı dökülmeden kaldırımlar tarumar oldu. Amaç hizmetten önce kimin para kazanacağı olunca sonuç da böyle koca bir hiç oluyor. Biz derdimizi Allah’a havale ettik.
siz tutun malatyada bitane agac birakmayin
her taraf beton yiginina donsun sonrada
utanmadan kuraklik var bilmem ne
allahtan korkmazlar.soylediklerinizin hepsi duzmece
kuraklik olsa malatyaya 20yil yetecek su var diye
bilinen malatyada her taraftan su fiskiran malatyada
kisin ortasinda aniden su biter.halki aptal yerine koymaktan
vazgeçin.fahri kayahanda 6gun oldu su yok buyuk
utanc buyuk rezillik istifa etmelisiniz
Saat 22:30 da gelecekti sular 2 saat geçti hala yok.Hiç duyuru falan yapmadan kesiyorsunuz.Maskinin Allah belasını versin.
Allah aşkına şu fotolarda Ahmet Çakır’ın yüzüne bakın. Yüz ifadesine göre, ya dediğine kendi de inanmıyor ya da ne anlattığını kendi de bilmiyor. Koymuşlar onuna bir metin onu ezberden söylüyor
sayın yetkililer millete yalan söyleyip su kaynağı azaldı demeyin su her zamanki gibi akıyor gerçekleri söyleyin şebekede suyu kaybediyorsunuz beceriksiz adamlarla iş yaparsanız böyle rezil duruma düşersiniz yazık allah su vermiş millete ulaştıramıyorsunuz
Bela okumak günah derler allah sizi bildiği gibi yapsın, yapamayacaksan gitmeyi bileceksin
Belediyenin bütün birimlerine boş bir yer bırakmayacak şekilde tüm çevrelerini yerleştirdiler üstüne malatyada adam yok gibi kayserili seçilmiş boş beleş adamları yerleştirdiniz türkiyede hiçbir memlekette böyle bi iş yok.hala akıl yok.türlü cemaetler yönetiyor hala malatyayı.
bu saat oldu sabahtan beri su yok.
Verin artık su suyu yeter Allah hesabini sorsun sizden yeter
Sayın çakır ilin gerçek sorunlarla ilgilenin gazetecileri toplayıp gerçek sorunlarınızdan kurtulamazsınız. Malatya beton yığınağına döndü ve halen dönmekte maalesef o yoldada ileryecek kim dur diyecek bilinmez ama malatya halkı hesap soracaktır sandıklarda, halk uyuturmaz, uyur gözükür ama bakarsınız sandıkta uyanır gereken cevabı almanız dileğiyle bu arada Tecde ki geyikler çok komik onca beton yığınağın altında geyiklerin düşünülmesi insana nefes aldırttıyor her sabah geyik ve saat kulesine bakıp ah malatyam vah malatyam kimlerin elinde perperişan
Malatya haber com gerçekten kutluyorum ilin gerçek sorunlarını dobra dobra dillendirip malatya halkına sunması takdire şayan gerçek gazetecilik bu halkın gerçek sorunlarını,sorunlarını yaratan kişilere sunması ve halkın bu sorunlarla alakalı yorumlara izin verip yayınlamaları site ve malatya için iyi hizmettir umarım devamını gelir
Bizim göynümüz son iki seçimdir muzaffer gelen başkanımız Çakırdan yanadır adamı sudan sebeple harcamaya çalışmayalım kardeş fırsatçılığa hayaır.
Arkadaş japonyada yaşıyor sudan bahaneler öne sürmeyin diyor bu gibi arkadaşlar oldukça daha çok su vb sorunlar yaşarsınız yazık
Çakır belediyesini bu gündüzbey suyu alıp götürmesin malatya kamoyu feci tepkili halk kandırılmaz halk unutmaz unutturmaz sayın çakır ve malatya belediyesi malatyanın hükümet milletvekilleri bunu bir kenara yazın bu arada öznur hanım görünürde yok yorum bilgi veridi ama m-neyse bugun yarın sieteye düşer çakır belediyesinin yanındayız
Sen bu yorum yapanların kusuruna bakma sayın Ahmet Çakır… Allah sayın Erdoğan’a ömür verdikçe ak partide seni aday gösterdikçe yarın seçim olsa yine sana oyumuzu veririz. ..sen böyle Sudan işlerle uğraşma….
Sen asıl Halep için ne zaman tır gönderiyoruz ondan haber ver. Bak o iş çok mühim. Hem Malatyalı çok doydu biraz da oradaki açlar doysun.
NOT: 2 gün önce Halep deki sivillerin tahliye edildiği hükümetçe duyurulduğu halde, yine 2 gün önce belediye başkanının o kadar sorun içinde bizzat yolladığı bilmem kaç tane tırların halepteki hangi sivillere veya hangi Halep’e gittiği hala meçhulitetini koruyor.
Bu sorunu 2014 yılında bir vatandaş olarak dile getirmiştim. Ancak belediye bu sorunun Halen farkına varmış değil İstanbul 15 milyon nufüsa sahip iken herhangi bir su sıkıntısı yaşanmazken siz 500 bin nufüsluk ilimize su veremiyorsunuz hiç bir bahanenin arkasına sığınmayın bu işi yapamıyorsunuz. Basını da yemek vermesindeki amaç da herhalde fazla gündemde karalanmasın diye
Yıl : 2016 (3 gün sonra 2017) Sular öğleden beri kesik. Caddeler, otoparklar (Sivas Cad.) karanlık. Mahallelerin yolları bataklık. Buna rağmen insanınız sabırlı ama umutsuz. Eşit hizmet istiyoruz başka bir şey değil. Fahri Kayahanda oturan insanlarda vergisini ödüyor, Başharıkta oturanda. Bunları dikkate alan varmı ? Yok.. Olacakmı ? Çok zor.
YEME BİZİ BASKaN…
su kesintileri maskinin kurulmasıyla bu genel müdürün gelmesiyle başladı. basına açık büfe kahvaltıyla susuzluğumuz giderilmiyor. başharık mahallesindeki siyasi sonucu görürüz. telefonda su toparlanınca gelecek diyip kafa bulan maski görevlilelerinimi iş bilmez kayserililerimi. adamlar kendi geldikleri yetmiyormuş gibi hanımlarınada maskide iş verdiler. başkan iki cihanda elimiz yakanızda. abdest alamaz olduk.
Malatya’ya deniz getirse bile bu lekeyi Ahmet Çakır artık temizleyemez. Bir zamanların muhalefet partilerinin yönettiği büyükşehirlerin pisliklerini başlarına kalktıkları günleri unutmasınlar. Sen iktidara %70 oy veren bir memleketi böyle ihmal edemezsin. Halep’e gönderdiğin tırlarla günah çıkartıyorsunuz. Gönderdiğin tırların reklamını Ankara dakiler duysun diye çok iyi yapıyorsun. Bayram da seyran da yaşlı, genç ve çocuklarla fotoğraf karesine girip boy boy reklam veriyorsun. Milyarlarca parayı sokaklarda afişlere harcıyorsun. Hizmet veren insanın reklama ihtiyacı olmaz. Bu halk susuz memlekete çeviren başkan diye anacak sizi sn. Çakır. Mazlumun ahını çok aldınız sonunuz hayır değil.
Fahri kayahanda su kesilmiyor diyen yuzsuz kim.saat 4 te giden suyumuz saat 11 e 20 var hala yok.istifa edin.yeter.
Ne kadar tahammülsüz bir millet olduk arkadaş, şükür yok, hamd yok, sabır yok.
Cumburlup hemen olsun, para mı yok bankadan faizle para çek, eşin canını mı sıktı hemen boşa, sıkıntıya mı girdin hemen say, Hoşuna gitmedi mi dön övdüğüne bugün söv.
Rabbim ne büyük bu kadar nankörlüğe hala bu kadar nimet veriyor şaşmamak elde değil.
doğalgaz Rusya’da geliyor 2 bin kilometrede metreküpü metreküpü 1 TL beş kilometre uzakta gelir metreküpü iskele Eskide Büyükşehir olmadan önce evlere 35 40 TL gibi su parası gelirdi Şimdi ise Her eve en az 70 80 TL geliyor Buna rağmen de Büyükşehir Belediyesi hizmet üretemiyor Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyoruz Peki soruyorum yetkilileri kışın ortasında bu su kesintisi kuraklıktan dolayı olduğunu söylüyorlar Yarın ne yapacağız Allah yardımcınız olsun o bir şey olmasını isteyen arkadaşlar vardı ya onlara Müjdeler olsun
Ya başkan halâ daha bahane. Millet susuz beyim millet susuz! Bu milletin sana verdiği oyun karşılığı bu şekilde bir hizmet mi? Peki bir soru; madem ki su yok Fahri Kayhan’ daki kanalda ne olacak; cola çeşmesi mi?
Bak başkan toplam su sarfiyatının %20 si evlerde kullanılıyor, %80′ i sanayi ve sulamalarda.
Başkan, alternatifsizsin barajı arıtıp sulamaya vermeye. Bunu anlamak için alim olmaya gerek yok.
Hemşehrilerim, buraya yorum yazıp belediyeye yürüyerek bu iş çözülmez. Bu işin sebebi kısmen seçim sistemi ve bizleriz.
1. Ahmet Çakır, Malatya halkın adayı değil genel merkezin, yani sayın cumhurbaşkanımızın adayıdır.
2. Aldığı oy Ahmet Çakırın oyu değil, bizzat sayın Erdoğan’a verilen oydur. …..
O yüzden Ahmet Çakır a değil başbakanlığa veya cb ye yazın şikayetlerinizi. ……
insallah 2023 kada susuzlukta ölmezsek girlie Tūrkiyenin environment pahali Suyu iciyoruz hic bit massraf olmadan Dogalgaz Rusyadan geliyor 2000km de mt rekup 1 tl su 10 kmde geliyor mt kupū 3 tl evlere saha once 35 40 tl gelirken buyuksehir olduktan sorna 80 100 geliyor buyuksehir olsun diyenler e mujde
Son olarak kaldırım çalışmaları yoğun olmakla beraber işçilikler çok kalitesiz.esenlik ve yandaşlara iş yaptirırsaniz kontrolü iyi yapamazsınız.birde bu altyapıda saçmalıyosunuz 1 mahalleyi on kere yapiyosonuz yeter artık planlamayı öğrenin.dilerseniz son bir yılda en az 2 kere deldiğiniz mahalleleri yazarım
Ağzımı Açıp Gözümü Yumardımda Bu Açıklamaya Sonra Hemen Mahkemeye Koşuyor Beyfendi . . .
ya sayın başkanım maskiyi arıyoruz telefona da bakan yok.böyle olacagını öngörüp neden tedbir alınmadı?
sular ne zaman gelir ?
Teneke sesi geliyor bol reklam sıfır hizmet
Hayaller kendi uçağımızı yapıyoruz,gerçekler evlerde abdest alacak su yok.istifa edin
Bu işi çözmesi gereken de sizsiniz sayın başkan. 2 dönemdir siz baştaki kişisiniz, artık kalıcı bir çözüm bulun lütfen.
Sayın Çakıroğlu sen bir Kanalboyu sevdası tuturmuş gidiyorsun halk susuz kalmış senin umrunda m senin asıl amacın 400.000.000 harcamak.
ıSelahattin Gürkan sırf Orduzu Köşebaşın3 kişiye yaranmak için Çınarın suyunu 4 çeşmeden boşa akıtıyor. Sayın Çakıroğlu ve ekibinin bundan haberi varmı. Bu su Orduzu’nun 4 mahallesine yetecek kadar bir sudur..
Japonyada Kobe belediye başkanı deprem sonrası halka yeterince su sağlayamadığı için intihar etmişti. Barış zamanı su sağlanamayan bir şehrin durumu,doğal afet veya savaş sırasında çekilmez olur.
hele bi sorun kendi oturduğu mahallede seyrantepe de yani milletin deyimi ile çakırtepe de su kesilmişmi bir gün bide 2023 demiş malatyanın başında olacak sanki 2023e kadar
arkadaşlar malatyanın suyu baraj değil yeraltı suyu. bu yüzden de kışın neden su yok demeyin. asıl kışın su olmaz çünkü kışın soğuktan dağ karları erimez ve yeraltı suları az olur. yazın daha çok dağ karı eridiği için sular bol olur. ama sorun su azlığı olsa da kısmen asıl sorun bunun yönetime doğru rapor edilmeyip idarenin ikna edilemeyişidir.rapor edilmeyen şey ilave su temini. alternatif su temini. bu durum yani su sorunu basit bir mevzuu değil. SİYASİ SONUÇLAR Verebilecek bir mesele olduğu halde sayın başkan lütfen hafife almasın. gerçekten çok ağır siyasi sonuçlar doğurabilir. muhterem c.başkanının yeni anayasa sürecinde ne tavizler verdiğini görmüyor mu. bu su meselesi zatı alilere kadar ulaşırsa yani ulusal medyada ve sosyal medyada gündem edeceklere malzeme olursa vay ki vay. çözüm çok basit ; alternatif su kaynakları bulunacak sıkı ve sağlam depolama çapraz şebeke desteği bölgelerin hatta sokaklara varana kadar branş vanalaması..İDARİ olarak da malatyanın bölgelere ayrılıp MASKİ 1 MASKİ 2 … şeklinde idari sorumluluk..yani kaçak ksyıpların sıkı ve yerinde ve behemahal tespiti ve müdahalesi. kolaygelsin.
2023 e kadar baskan olmayi hedeflemis zati muhterem …
Çok afedersiniz tuvalete dökecek su yok dağ başındaki köy evleri gibi olduk bu nasıl memleket .. Maskı boruları yeniledik basınç artacak diyordu ama şu yerine çeşmelerden hava geliyor sadece 10 gundur banyo yapamıyoruz allahtan korkun bu sıkıntıları çekmek için oy verdik .
sayın başkanım televizyonda izledim diyosunuzki suyun yüzde 55 şebekede kayboluyor ya kardeşim sen 2 dönemdir başkansın su kaybı şimdimi aklına düştü bu yıllardır böyle şimdiye kadar nerdeydin vatandaştan yaklaşık ton başı3 tl almasını biliyosan vatandaşı perişan etmemeyide bilmelisin.
iş yeri çalıştırıyorum ve işim su ve elektiriğe bağlı bir şey bir gün su yok birgün elektirik zaten işte yok böyle belediye olmaz aksa sorun maski sorun hepinizi allaha havale ediyorum çağa çoluğumun rızıkını çalıyorsunuz !!!
Beceremiyorsan o koltuğa oturmayacaksın vatandaşı mağdur en temel ihtiyacımızdan biri yok sen ne anlatıyorsun daha bu rezaleti tüm Türkiye’nin bilmesi lazım ayıp ayıp
suyumuzla övünürken şimdi milletin alay konusu olduk.iş bilmeyenlerle yönetilirse olacağı bu idi.yazık gündüz gece su yok ama açıklamada sular 24.00 dan sabah.06.00 kadar kesilecekti..oturduğunuz semtte hiç su kesintisi oluyormu.bu işin böyle olacağını tahmin edemediniz mi.Maski boşuna mı var.yoksa orada oturanlar bu işi bilmiyormu.işi bilene vereceksin….
Su sıkıntısı var tasaruflu kullanılsın diyorlar öğlen sıraları yağmur yağıyor ve zaten yollar yaş Yeşilyurt belediyesi tankerleri yolları yıkıyor, yağmurlu havada yol yıkama nedir hani nerde tasarruf yazık ya
Başkanım biran önce alt yapı üst yapı yapı da suyu muz gelsin sabah 8 gidiyor gece 24 00 geliyor namaz kılıyoruz şu yok
Ben sizi Allaha havale ediyorum hala sular yok bu kadat olmaz insanlarla alay ediyorsunz resmen bimer dahil her yere yazdim sizde yazin ne kadar cok yazilirsa o kadar dikkate alinacaktir 45 gun ne demek Allah askina
Malatyamızdaki su kesintileri sonunda ulusal medyannda ana haber bültenlerinde güdeme geldi.Su işiniz yüzüne gözüne bulaştıranlar ben bu işi beceremiyorum diye istifa etmelidir.Su kesintileri yeni olmuyor.neredeyse 10.-12 yıldır belli saatlerde sular kesiliyor.
15 MİLYONLUK İSTANBULUN SUYU KESİLMİYOR DA MALATYA GİBİ SUYU BOL OLAN MEMLEKETİN SUYU KESİLİYORSA VE DE YEREL YÖNETİCİLER BUNA BAHANE ÜRETİYORLARSA MİLLETLE DALGA GEÇMESİNLER VE KOLTUĞU BIRAKSINLAR…
1-Şimdiye kadar ne iş yapıyordunuz?
2-İnşallah 2023 e kadar Başkan olmayı planlamıyorsunuz Malatyanın sonu olur.
3-Basın mensupları değil de basın önünde halk ile toplantı yapsanız nasıl olur?
Malatya Malatya olalı böyle bir eziyet görmedi #sukesintisi
Saat 15 te su kesildi 19.30 gibi su geldi. Hiçbir duyuru vs de olmadı. Alay ediyorlar milletle . Hani gece kesilecekti
hiç büyük şehirden öncesine bağlama başkan. büyük şehir olmadan önce de malatya’yı yine sen yönetiyordun. 8 yıldır başkansın. bahane üretme. suyun başkentinde su yok. 80 yılların istanbul’una dönderdiniz malatya’yı. sayenizde millet abdestsiz geziyor.
Suyun başkenti nereden çıktı? Daha sulak yerler var. Kayısının başkenti
dünyada kaynağından çıkan 2 yerden biri malatya gündüzbey kaptaj’dır. malatya’nın suyu dünyaca meşhurdur. evliya çelebi’nin seyahatnamesinde bile geçmektedir. bu gerçekleri bilmiyorsanız malatyalı değilsiniz demektir.
Bizi bitirdiniz be
O suyu bugün ulastiraydin iyiydi Çakır aylardır bitmedi projen herşeye bi projen çizimin var
bu mesele sayın başkanın değil tüm türkiyedeki bir zihniyet zihinsel problemi.görevlendirilen kişilerin donanımsal ve inanç problemi.üst yönetim ile çatışmamak için koltuğunu muhafaza etmek için sessizliği esasında fikri de yok.bilgi edinip milletine faydalı olmak gibi bir derdi de yok.eğer olsaydı taa münir erkal döneminden beri malatya üç kez büyüdü.yani malatyanın %70 iskanı münir beyle başlar.bu %70 yeni malatya iskanında tamamen teknik personel olmasına rağmen çok düşük basit vana mudahaleleriyle masrafsız su kontrolü mümkün iken nerdeeeee….dediğim gibi tamamen kifayetsiz donanımsız yönetici sorunu bu..sayın başkan bunu çözebilir.yeter ki irade ortaya koysun.donanımlı ve inançlı milletine sadık insanları görevlendirsin..
Sular gece 12 den sabah 6 ya kadar kesilecekti hani . Bugün 12 den beri 19:30 a kadar sular kesik Aklımızla alay ediyorsun resmen . Allaha havale ediyorum seni ithalatçı başkan
ŞİMDİYE KADAR KANALLARA HARCANAN PARA İLE MALATYA’NIN SUSUZLUĞUNA ÇARE BULUNMUŞTU. TAMAM O DA OLSUN AMA …………….
Cok doğru bir tespit