“Düşünmediniz mi Diye Soracak Olursanız..!”

BAŞKAN ÇAKIR, İÇMESUYU SIKINTISI VE PROJELERİ ANLATTI:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın gelecek yıllarda içme suyunda ciddi sorunlar yaşamaması için gerek yeni su kaynaklarının bulunması gerekse alt yapının tümden yenilenmesi bakımından çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek “Su kesintisinin nedenleri arasında kuraklık ve buna bağlı olarak debi düşüklüğünün yanı sıra Büyükşehir’den önceki süreçlerde her biri kendi içinde bağımsız ve birbiriyle bütünlük içermeyen alt yapı sistemidir. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için ciddi yatırım ve eylem planları hazırladık” dedi.

MASKİ’nin, önümüzdeki 60 yılı da düşünerek, Malatya’nın içme suyunun geleceğine yönelik yatırım planlarını hayata geçirmeye başladığını kaydeden Çakır “Gerek alternatif kaynaklar olsun gerekse su yönetimi olsun, bütün bunların planlaması yapıldı. Bu kapsamda yaklaşık maliyeti 400 milyon TL’ye varan Su Temini ve Rehabilitasyon Projesi’ni başlattık” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Çamlıca Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentin güncel sorunlarına ilişkin gazetecilerle görüş alışverişinde bulunan Başkan Çakır, son zamanlarda artan su kesintilerine ilişkin olarak, sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün orta ve uzun vadeli yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz, görevimiz vatandaşa su ulaştırmak”

Malatya’da son aylarda özellikle kış aylarının ortasında artan su kesintilerine değinen Çakır, bunun birçok nedeni olduğunu belirterek “Fakat sebebi ne olursa olsun bizim görevimiz vatandaşa suyu ulaştırmak. Bir bölgede 20 bin kişiye su verip, 10 eve su veremiyorsanız, binlerce kişiye su vermenizin bir önemi yoktur. Her ne koşulda olursa olsun içme suyunu vatandaşa ulaştırmak zorundayız” dedi.

Su kesintilerinin başlıca nedenleri arasında kuraklığa bağlı olarak debi düşmesi, basınç eksikliği gibi etkenlerin yanı sıra, daha önce müstakil belediyelikler olan bölgeler arasında bütüncül ve bağlantılı olmayan birbirinden bağımsız kurulan alt yapı sisteminin yer aldığını aktaran Başkan Çakır, özellikle alt yapıdaki sorunların kalıcı çözümü için 400 milyon TL tutarında Su Temini ve Rehabilitasyon Projesini başlattıklarını kaydetti.

Projenin birçok bölgede uygulamaya geçirildiğini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

“Malatya’da en son 2013 yılında bir su sorunu yaşamıştık. O zamanda suyun debisinde bir sorun olmuştu. Şimdilerde de suyun debisinde sorun var. Kış aylarında gece depoların açılması ve su tutmaması yine su debilerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Bir de su yetersizliği değil basınç yetersizliği söz konusu. Bu da neden böyle? Diyelim ki, aynı mahallenin içerisinde 20 tane sokağınız veya 2 tane caddeniz var. Hiçbirinin basınç miktarı birbirini tutmuyor. Birinde 3’üncü kata su çıkmazken birinde basınç fazlalığı nedeniyle çatlaklar oluşuyor. Şu anda içmesuyu şebekemizde bin litre (saniyede) su kaybımız var bu su şebekede kayboluyor.”

“Malatya’nın içme suyu alt yapısını tamamen yeniliyoruz”

Malatya’nın içme suyu alt yapı şebekesini tamamen yenilemeye başladıklarını hatırlatan Başkan Çakır, bu yöndeki çalışmalara yönelik şu bilgileri verdi:

“Daha önce belde belediyeleri ve ilçe belediyeleri alt yapı yaparken kendi aralarında bir bütünlük sağlayamamışlar. Bizim 12 belediyemizin olması, her belediyenin kendine göre alt yapı sorunu çözmesi, bu çalışmaları birbirinden kopuk hale getirmişti. İster Orduzu olsun ister Hanımın Çiftliği olsun ister Topsöğüt veya Battalgazi olsun bu yörelere su şebekesi döşerken herkes kendi içinde bir işlem yapmıştı ve dolayısıyla altyapıda bir bütünlük yoktu. Şimdi biz su yönetimi, alt yapı ve alternatif kaynaklar sağlanması konusunda ciddi yatırımlar planladık ve hayata geçirmeye başladık. Bütün bunlara ancak Büyükşehir olduktan sonra bütüncül bakmaya başladık çünkü daha önce böyle bir yetkimiz yoktu.

Şimdi şebekeyi yeniliyoruz. Alt yapıda bir bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Suyun Kaptajdan çıkıp en uç noktaya kadar Bulgurlu’ya, üniversiteye tutunda, Alişar’a kadar veya baraj kenarına kadar bunun tek elden ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. İşte bunu sağlaması için yaklaşık maliyeti 350-400 milyon TL’ye varan bir yatırım planladık. İlk yıl bunun proje ihalesi yapıldı. Çünkü proje ihalesi çok önemli. Bunu bütüncül olarak projelendirmek çok kolay bir iş değildi. Projelendirilmesini bile Türkiye’de çok az firma yapıyordu. Hatta bu ihaleyi de uluslararası bir firma, bir İtalyan firması aldı. Malatya suyunun projelendirilmesi tamamladılar ve biz geçtiğimiz yıl bunun lokal olarak dağıtımına başladık.

“30 depoda sadece 60 bin ton su tutabiliyoruz”

Toplamda şu anda 36 tane depomuz var, bunların su tutma kapasitesi 120 bin ton. Ama biz şu anda 60 bin tonun üzerinde suyu bile tutamıyoruz. Depolar arasında sıkıntı var. Çünkü depolar arasındaki bağlantı direkt bağlantı değil. Her birinin kendi bağlantısı, şebekeden farklı olması gerekiyor. Şebekeden depoya bağlantı gittiği için suyun sağlıklı planlama ve yönetimde zorlanıyoruz.

Şimdi biz 36 depoda sadece 60 bin ton su tutarken, bu yeni planlama ile depoların sayısını 17’ye düşürüyoruz ve bu 17 depoda 250 bin ton su tutacak bir sistem oluşturuyoruz. Bu noktada Malatya merkez 83 lot’a ayırdık. 83 bölgenin yapımı ayrı ayrı planlanıyor. Ama bütün bunlar bir bütünün parçası olacak.

Şimdi bu bizim ortaya koyduğumuz projenin 6 tanesi bitirilmiş ama eski sistemler iptal edilmediği için farklı farklı noktalarda 23 şebekede su hala aktif halde. Merkezde şu anda çok ciddi çalışmalar var. Ama bu çalışmalar ciddi zaman ve maliyet alıyor. Sadece Salköprü Mahallesi’nde çalışmalar tamamen bitirildi ve eski hatlar iptal edildi. Diğer yerlerdeki çalışmalarda devam ediyor. Şubat veya Mart aylarında hepsi devreye alınmış olacak. Bunu neden yapıyoruz? Suyumuzu sağlıklı kontrol etmek için. Malatya Belediyesi’nde iken bunu düşünmediniz mi diye sorarsanız, düşündük her belediyenin kendine ait sınırların var ve buralara müdahale etme yetkimiz olmadığı için planlama şansımız da olmadı. Malatya’nın her tarafı bizim sorumluluğumuzda. Kaptajdan başlayarak en ücra köşeye kadar 17 km uzunluğundaki tüm içmesuyu hatlarımız yenileniyor. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla anlaştık. Uzun vadede onlara borçlanarak bu çalışmalara yapacağız. Duktil boru döşeyeceğiz. 83 noktadaki çalışmamız da devam edecek. Her yıl 5 veya 6 ya da 10 bölgedeki çalışmayı bitirerek, altyapı yatırımlarını bitirmiş olacağız Biz belediye olarak evin bile suyunu akıtmıyorsak bu büyük bir sorundur. 20 bin kişiye su vermeniz bu durumda önemli değildir. Tek korkumuz kuraklığın etkisiyle suyun azalma riski. Bu konuda da ek kaynakları çalışıyoruz.”

“2023 yılında Şilan Çayı’ndan Malatya’ya su getireceğiz”

Pütürge Şilan Çayı’nın planlamasının yapıldığını ve 2023 yılında Malatya’ya içme suyu verileceğini açıklayan Çakır, Erkenek Suyu, Çat Barajı’dan da su alabilme konusunda çalışıldığını belirtti.

Selahattin GÖKATALAY, Güler HAZAR- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com