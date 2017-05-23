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Malatya Haber -

Düzenli Kilo Verenler Ödüllendirildi

Düzenli Kilo Verenler Ödüllendirildi
  • 23.05.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclis tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan obezite ile mücadele kapsamında düzenli beslenme, düzenli kilo verme konusunda kararlılık gösteren on iki kadını çeyrek altın ve bisikletle ödüllendirildi.

Kadın meclisi Başkanı Saliha Bulut “ Obezite her geçen gün ülkemizde daha çok hissediliyor, Kadın Meclis olarak bu anlamda bir farkındalık oluşturmak amacıyla aylardır bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma neticesinde belirlenen süre içerisinde doğru beslenerek en çok kilo veren üyelerimizi çabalarından dolayı ödüllendirmek istiyoruz. ” dedi.

Daha sonra Malatyalı şair Sülbiye Kutlu annelik ve 15 Temmuz temasını işlendiği şiirlerini okudu. Şiir dinletisinin ardından Saliha Bulut sağlıklı kilo vermede en başarılı olan kadınlara yürütme kurulu üyelerinin de katılımı ile ödüllerini takdim etti.

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