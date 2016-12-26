“Düzensizlik Yüzünden En Eziyetli Ulaşım Oldu!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, THY Genel Müdürü’ne bir mektup yazarak “Dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatleri nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye Malatya’nın ulaşım alanında yaşadığı sıkıntıları belirterek, Malatyalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Ağbaba’nın THY Genel Müdürü’ne yazdığı mektup şu şekilde:

“Sn Bilal EKŞİ

THY Genel Müdürü

Malatya’ya yapılan bir haksızlığı, Malatyalıların bu konuyla ilgili taleplerini sizlere aktarmak için bu mektubu sizlere gönderiyorum.

Sayın Genel Müdür;

THY tarafından Malatya’ya yapılan sefer sayısının az olması ve sefer saatlerinin uygunsuz olması Malatyalıları mağdur etmektedir.

Malatya- Ankara uçağı 06.20 de kalkmakta olup bu uçağa yetişmek için yolcuların gecenin 4’ünde uyanmaları gerekmektedir. Ankara- Malatya uçak seferi ise 23.45 te yapılmakta, insanların Malatya’daki evlerine ulaşmaları en erken gece 2 yi bulmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatler nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir. Pek çok Malatyalı, Ankara yolculuklarında saatleri daha düzenli olan çevre şehirlerden yolculuk yapmayı tercih etmektedir.

Ayrıca Malatya gibi bölgenin en önemli şehirlerinden birine Türk Hava Yollarının sadece 1 sefer düzenlemesi de anlaşılır değildir.

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin hızla gelişen ve büyüyen kentlerinden biridir. 772 bin kişilik nüfusu ile bölgenin en büyük şehirlerinden biridir. Sağlık,kültür,sanayi alanında bölgenin çekim merkezidir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi başta karaciğer nakilleri olmak üzere sağlık alanında önemli başarılara imza atmakta, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalar şifa bulmak için Malatya’ya gelmektedir.

Öte yandan, Malatya Havaalanı sadece Malatya’ya değil bölge il ve ilçelerine de hizmet etmektedir. Kahramanmaraş’ın Elbistan , Afşin ilçeleri, Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçeleri, Erzincan’ın İlıç ve Kemaliye ilçeleri ile Adıyaman’ın Malatya’ya yakın ilçelerindeki vatandaşlarımız ulaşımlarını genellikle Malatya Havalimanını kullanarak yapmaktadır.

Belirttiğim nedenlerle, yeni yıldan itibaren Ankara-Malatya arasındaki uçak seferler sayısının mutlaka artırılması, sefer saatlerinin de makul saatlere çekilmesi tüm Malatyalıların ortak talebidir. Bu talebin kurumunuz tarafından dikkate alınmasını, Malatyalıların mağduriyetinin bir an önce sonlandırılmasını istiyor, saygılar sunuyorum…”

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