“Düzensizlik Yüzünden En Eziyetli Ulaşım Oldu!”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, THY Genel Müdürü’ne bir mektup yazarak “Dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatleri nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye Malatya’nın ulaşım alanında yaşadığı sıkıntıları belirterek, Malatyalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Ağbaba’nın THY Genel Müdürü’ne yazdığı mektup şu şekilde:
“Sn Bilal EKŞİ
THY Genel Müdürü
Malatya’ya yapılan bir haksızlığı, Malatyalıların bu konuyla ilgili taleplerini sizlere aktarmak için bu mektubu sizlere gönderiyorum.
Sayın Genel Müdür;
THY tarafından Malatya’ya yapılan sefer sayısının az olması ve sefer saatlerinin uygunsuz olması Malatyalıları mağdur etmektedir.
Malatya- Ankara uçağı 06.20 de kalkmakta olup bu uçağa yetişmek için yolcuların gecenin 4’ünde uyanmaları gerekmektedir. Ankara- Malatya uçak seferi ise 23.45 te yapılmakta, insanların Malatya’daki evlerine ulaşmaları en erken gece 2 yi bulmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en rahat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatler nedeniyle Malatyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracına dönmektedir. Pek çok Malatyalı, Ankara yolculuklarında saatleri daha düzenli olan çevre şehirlerden yolculuk yapmayı tercih etmektedir.
Ayrıca Malatya gibi bölgenin en önemli şehirlerinden birine Türk Hava Yollarının sadece 1 sefer düzenlemesi de anlaşılır değildir.
Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin hızla gelişen ve büyüyen kentlerinden biridir. 772 bin kişilik nüfusu ile bölgenin en büyük şehirlerinden biridir. Sağlık,kültür,sanayi alanında bölgenin çekim merkezidir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi başta karaciğer nakilleri olmak üzere sağlık alanında önemli başarılara imza atmakta, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalar şifa bulmak için Malatya’ya gelmektedir.
Öte yandan, Malatya Havaalanı sadece Malatya’ya değil bölge il ve ilçelerine de hizmet etmektedir. Kahramanmaraş’ın Elbistan , Afşin ilçeleri, Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçeleri, Erzincan’ın İlıç ve Kemaliye ilçeleri ile Adıyaman’ın Malatya’ya yakın ilçelerindeki vatandaşlarımız ulaşımlarını genellikle Malatya Havalimanını kullanarak yapmaktadır.
Belirttiğim nedenlerle, yeni yıldan itibaren Ankara-Malatya arasındaki uçak seferler sayısının mutlaka artırılması, sefer saatlerinin de makul saatlere çekilmesi tüm Malatyalıların ortak talebidir. Bu talebin kurumunuz tarafından dikkate alınmasını, Malatyalıların mağduriyetinin bir an önce sonlandırılmasını istiyor, saygılar sunuyorum…”
Bülten
Mecliste ki sesimiz. Ak parti milletvekillerimiz de sizin kadar gayet gösterselerde cevre yolundaki kavşakar yonca kavşak olurda trafik çilesinde kurtuluruz.araclar ışık görmeden gidecekleri yere giderler.
Bence de yerinde bir talep. Ankaraya Tek sefer yetersiz . Zaten bi tane uçak var o da saat 6.20 , gecenin köründe, sabaha karşı 4 lerde ayağa kalkacaksın ki yetişesin..
valla güzel bi konuya değinmiş.ben bile malatya ucuşları hem noksan hemde pahalı olduğu için elazıga gidip ordan uçuyorum.sorun değil elazığlı esnafda faydalanıyo.amma malatya geriide kalıyo yazıkk
Bence daha önemli sorun havaalanının yetersizliğidir. Ankara ve İstanbul’da görmediğim sırayı ben Malatya’da görüyorum. Malatya otogarının yarısı büyüklüğünde havaalanı ile nereye kadar.
bu adamdan başka malatya nın hakkını savunan bitane adam varmı görüşünüz ne olursa olsun.söyleyin bir isim.
Üniversitenin karşısı bulgurlu yeni havalimanı için daha önce gündeme geldi. neden düşünülmüyor. rantçıların açacağı kuzey çevre yolunun dibinde. Dolayısıyla sorun ortadan kalkar.
Ağabeby kendi ihtiyacına göre tarife istiyor,aslında bir özel uçak alacak gücü var.Bu saatler öğrenci,hasta yakını ve günlük gidiş dönüşler için ideal.Veli şhow yapma.
Hıdır bey cevabınız bu mu.
Takım mı tutuyorsunuz.
İnsanlar mağdur oluyor.
Sabahın o saatinde İstanbul da hava alanına gidecek araç yok.
Malatya ya indiğinizde tüm ilçe araçlarını kaçırmış oluyorsunuz. Kalacak yeriniz yok ise ne yapacaksınız.
sen hayatında uçağa bindin mi HIDIR.
uçakla seyahat etmediğin belli hıdır gardaş
sen hayatında kaç defa uçağa bindin ? bu arada “şhow ” nedemek ? kastettiğin şey aslında show diye yazılıyor ,
Otobüsle gidin hem daha konforlu hemde seyahat ettiğinizi anlarsınız.
Ahmet bey siz otobüs ile gitmeye devam edin.
Sadece kendinizi düşünün.
Hiç hastaları, otobüs yolculuğu yapacak durumda olmayanları, yaşlıları düşünmeyin.
1- bölgesel sivil havalimanı Elazığ da… 2- bölgesel sehir hastanesı 1040 yataklı saglık kampüsü Elazığ da… 3- aklınıza gelecek tüm en onemlı bölge müdürlükleri Elazığ da… 4- yenı yılda 30 buyuksehır daha eklenecek Elazığ da buyuksehır olacak… 5- yenı stadyum Elazığ a da yapılacak…6- cazıbe merkezı ıller Elazığ da var…7- erzıncan -Elazığ arası yenı karayolu ve hızlı tren projesı var Malatya geçemiyor… 8- erhac hava üssü yedek us olsu personel azaltıldı, ulaştırma er egıtım alayı zaten kapatıldı esnaf kan ağlıyor, Ordu ıse yakın zamanda dıyarbakır taşınacak söyleniyor…9- say say bıtmez 100 e kadar yazarım! Bakanımıza slm lar
Ben sürekli bu saatlerde gidip geliyorum mantıklı bir konuşma olmuş teşekkürler vekilim
kıbrıs seferıde yapılmalı elazığ adıyaman sıvas tunceli bingöl vs iller bunu beklemekteler
otopark sorununu dile getirilmemiş elaziğ hava alanında otopark bedava
Arkadaş uçağa binmek için 3 saat önce yola cikacam yok üst araması yok bilet, yok bot çıkar, bide karşı tarafı var inmek için 30 dk valiz bekle, 30 dk ataturk ten eve gidiş 3 saat, etti sana 6 saat bir yılda 2 defa uçağı kaçırdım baktim bu asortik isler bana gore degil çok zorunlu olmassa basıyorum aracım la 8.5 saate evdeyim ..
sayın vekil çok haklı hem ankara hem istanbul uçak sefer saatleri tam bir rezalet.Resmen sürünüyoruz.İlaveten sefer sayıları az.Az sefer çok ücret malatyalı enayi yerine konuyor.Yanı başımızda bizden küçük şehre hem çok daha fazla sefer var hemde ucuza bilet.Bu mu adalet..
Uçak seferlerinin yetersizliğinin yanında birde terminal binasının yetersizliğnden bahsetseydi.İki yada üç uçak yolcusu bir araya gelince yolcular kuyruklarda ızdırap çekiyor.Bankolar yetersiz.Arama noktalarında zaman kaybı yaşanıyor.Uçağa ucu ucuna koşarak yetişen yolcu bir yerde kendiniz şanslı sayıyor.Milletvekilleri vip salonunu kullandıkları için vatandaşın çektiği sıkıntının farkına varmıyorlar.
Mevcut saatler çok iyi sabah gidip akşam dönebiliyorsunuz alınan biletlerden istatistik yapılabilir ama ek seferler daha farklı saatlere konabilir
bende aynı fıkırdeyim saatler bize cok uygun .bır ara degışmişlerdı bu saatlere donsun dıye sureklı mail gonderdık ogrencım var dersten cıkıp havaalanına rahat yetişebilıyo .pzt sabah tekrar okula. bırde ankarada tedavi alan bir cok hasta var sabah gıdıp aksam donuyorlar.
Sayın Ağbaba’ya çok teşekkür ederim bu girişimi için. Bu sorunun hızla çözümlenmesini, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini diliyorum.
Bende Ankarada sabah mesayiye yetişiyorum.
Zaman zamanda başka illerden aktarmalı geliyorum.
Bide bu yönden bakın.
Bence mükemmel saatler.
Bir belediye dusunun ki havalimanina otobus hatti olmasin!!! Peki niye yok? Cevap beceriksiz olduklari icin yok
sayın vekilim birde. belediye otobüs koysa daha güzel olacak
sefer sayıları günde 10 a çıkartılmalı…not edin bu yazdığımı…çünkü..lafıma gelecek u mesele…
Bu adamı hiç sevmem ama doğru söz e diyecek hiçbirşeyimiz yok . Bu sorunu dile getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum sayın ağbaba. Böylesi büyük bir şehre gerçekten daha fazla sefer yapılmalı ve saatleri gerçekten de düzeltilmeli. bu sorunun cevabını gerçekten bekliyorum bu yakın zamanda bakalım ne olacak
Helal olsun uzun zamandir ilk defa dogru konusmus, tebrikler vekilim….
Veli Ağababa’ya içtenlikle teşekkür ediyorum. Malatya’nın iktidar partisinden Millet Vekilleri de var. Kendileri de aynı eziyeti çekerken neden onlar konuya sahip çıkmıyor bize bu eziyeti çektiriyorlar. Çok makul bir talep diğer vekillerimizin de konuya sahip çıkmalarını bekliyoruz. Onlar sesini çıkarmadığı için 06.40’ı 06.20’ye 23.20’yi de 23.45’e çektiler. Yoksa kendilerini kimse ciddiye almıyor mu?
Sayın Agbaba bu konuda sonuna kadar haklısınız! Tabelaya bakıldığında Malatya askeri havaalanı görülmektedir ondan dolayı kımsenın pek umrunda degıl uçak saatleri.. aynı tabela da Elazığ uluslararası havalımanı görülmekte! Orda tüm uçak seferlerı fazlasıyla var! Bızım bakanımız yenısını yapacaktı çok gülmüştük hala da gülüyoruz! Akp Malatya yapmaz yapamaz
İnşallah Malatyaya bağımsız uluslararası büyük bir havaalanı yapılır ve tüm bölgeye hitap eder
ulusrasarsımı