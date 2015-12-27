E.Orgeneral Iğsız’ın Acı Günü

Ergenekon Davası’nda tutuklu olarak yargılanan, 2. Ordu eski komutanlarından emekli Orgeneral Hasan Iğsız’ın annesi Münevver Iğsız hayatını kaybetti.

Ergenekon Davası’nda 1 yıl 3 aydır tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hasan Iğsız’ın annesi Münevver Iğsız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tutuklu sanık Hasan Iğsız’ın avukatı Murat Ergün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim Sayın emekli Orgeneral Hasan Iğsız’ın annesi merhume Münevver Iğsız bugün vefat etmiştir. Müvekkilimin, tutuklu olması nedeniyle hastalığı süresince yanında bulunamadığı annesine karşı son görevini yerine getirebilmesi için mahkeme nezdinde alınması gereken izin işlemlerine başlanılmıştır. Katılmak isteyen yurttaşlarımız için, cenaze namazı ve defin ile ilgili yer ve saat bilgileri kesinleştiğinde bilahare bildirilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet dileriz.”