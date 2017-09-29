E.Yeni Malatya 3 Puan Hesabı Yapıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin yedinci haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor’u yenerek, yeni stadındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde geride kalan 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 7 puanla 11’nci sırada yer alırken, Atiker Konyaspor 6 puanla 14’ncü sırada bulunuyor. Milli maç arası öncesi iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma, 1 Ekim Pazar günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

Yeni stadında ilk maçını ligin beşinci haftasında Bursaspor ile oynayan ve sahadan 4-2’lik skorla mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor’u yenerek, yeni stadındaki ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu nedenle bu karşılaşma ayrı bir özellik taşıyor.

Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonunda Evkur Yeni Malatyaspor, sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Atiker Konyaspor ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak, şuan kadar 6 puan kazanabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar oynadığı 3 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor’un iç sahada attığı altı golün dördü Boutaib’den geldi.

EROL BULUT’UN İLK MAÇI

Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor maçı öncesi istifası sonrası takımı başına Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Erol Bulut getirildi.

Ayağının tozuyla Malatya’ya gelerek, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Bulut’un takımın başındaki ilk maçı olacak.

Teknik direktörlük kariyerine Malatya’da başlayan Bulut, “Güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

Bir dönem Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcılığını yapan Bulut, Yeni Malatya Stadyumu’nda da ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de çıktığı son yedi deplasmanda sadece iki puan alan Konyaspor, son beş karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor, lige o sezon yükselen takımlarla dış sahada oynadığı son altı maçın sadece birini kaybetti. Yeni Malatyaspor, şu ana kadar oynadığı altı maçta da kalesini gole kapatamadı. Ligin en fazla hava topu kazanan iki takımından biri olan Yeni Malatyaspor (119, Karabükspor’le birlikte), bu alanda ligin son sırasındaki Konyaspor’la (60) karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor, ilk altı hafta itibarıyla ligin en fazla korner kullanan takımı (36).

İlk altı haftada kalecisi en fazla kurtarış yapan takım Konyaspor olurken (25); Yeni Malatyaspor, 10 kurtarışla sondan ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor, şu ana kadar ligde en az ofsayta yakalanan iki ekipten biri (7, Bursaspor’la birlikte). Bu sezon penaltılar hariç gol beklentisinde Vagner Love’ın (4.2) ardından ikinci sırada yer alan Khalid Boutaib (3.16), rakip fileleri beş kez havalandırdı.

Yeni Malatyaspor’un iç sahada attığı altı golün dördü Boutaib’den geldi (diğer ikisi Barazite ve Dening)./FERDİ DURDU

Süper Lig’in ilk altı haftasında en fazla pas arası yapan iki oyuncudan biri Okechukwu Azubuike (19, Diego Angelo’yla birlikte).

EN BÜYÜK GOL SİLAHI KHALİD BOUTAİB

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Khalid Boutaib, 6 maçta attığı 5 golle dikkati çekerken, ileri uçtaki etkili görüntüsüyle takımın en büyük gol silahı oldu.

Fransa’nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4’ünde ağları havalandırdı.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu.

Boutaib’in tek gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı. Golcü futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında da 1 kez ağları havalandırdı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi