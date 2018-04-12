E.Yeni Malatya- A.Alanya Maçı Yayın Kanalı
Evkur Yeni Malatyaspor Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.
Ligin 28.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve haftayı 37 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası haftayı 37 puanda tamamladı. Ligde geride kalan 28 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 33 gol atıp, 37 gol yedi. Ligde geride kalan son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u sahasında yenerek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele, beIN Sporst’dan izleyicilerle buluşacak.
Süper Lig’de 29.haftada oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şöyle:
13 Nisan Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş/beIN Sports 1
14 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor/beIN Sports 1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor/beIN Sports 1
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe/beIN Sports 1
15 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği/beIN Sports 1
16.00 Göztepe-Bursaspor/beIN Sports 1
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor/beIN Sports 2
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir/beIN Sports 1
16 Nisan Pazartesi
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor/beIN Sports1.
Yeni Malatya Gazetesi