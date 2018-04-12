E.Yeni Malatya- A.Alanya Maçı Yayın Kanalı

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Söylenecek tek şey var. Her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz” dedi....