E.Yeni Malatya- A.Alanya Maçının Hakemi

Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 29.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Süper Ligin 29.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

13 Nisan Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar Stadyumu)-Hüseyin Göçek

14 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)-Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya Stadyumu)-Alper Ulusoy

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül Stadyumu)-Ali Palabıyık

15 Nisan Pazar

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)-Fırat Aydınus

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya Stadyumu)-Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova Stadı)-Bülent Yıldırım

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)-Halil Umut Meler

16 Nisan Pazartesi

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı Stadı)-Halis Özkahya.

Yeni Malatya Gazetesi