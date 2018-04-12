E.Yeni Malatya- A.Alanya Maçının Hakemi
Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 29.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Süper Ligin 29.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:
13 Nisan Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar Stadyumu)-Hüseyin Göçek
14 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)-Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya Stadyumu)-Alper Ulusoy
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül Stadyumu)-Ali Palabıyık
15 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)-Fırat Aydınus
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya Stadyumu)-Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova Stadı)-Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)-Halil Umut Meler
16 Nisan Pazartesi
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı Stadı)-Halis Özkahya.
Yeni Malatya Gazetesi