E.Yeni Malatya, Alanya ile 9’uncu Randevuda

Süper Ligin 29.haftasında Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp, puanını 40’a çıkararak ligde daha rahat bir konuma gelmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 28 haftalık bölümde 37 puan topladı. Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor’u yenerek 40 puan hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Evkur Yeni Malatyaspor, 28 haftalık bölümde topladığı 37 puanın 22’sini iç sahada aldı. Sarı kırmızılılar, 14 iç saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor ise geride kalan 28 haftalık bölümde 31 puan toplayabildi. Akdeniz ekibi küme düşme hattından uzaklaşmak için Malatya deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Alanyaspor, geride kalan 28 haftalık dilimde 9 kez galip gelirken, 4 beraberlik, 15’te mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, ligde şuana kadar topladığı 31 puanın 13’ünü deplasmanda aldı. Aytemiz Alanyaspor, şuana kadar çıktığı 14 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 9’da mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de şuana kadar oynanan tek karşılaşması Aytemiz Alanyaspor, sahasında 1-0 kazandı. İki ekip arasında daha önce oynanan sekiz karşılaşmanın 4’ünü Evkur Yeni Malatyaspor, 2’sini Alanyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 MAÇIN 4’ÜNÜ KAZANDI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 6 iç saha maçının 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı ve 1’ini ise kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Alanya’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi 1-0’lık skorla kazandı.

Evinde oynadığı son altı maçından dördünden galip ayrılan Yeni Malatyaspor (1B 1M), bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada Fenerbahçe’ye yenildi (0-2).

Ligdeki son beş maçının üçünü kazanan Alanyaspor (1B 1M), daha önce oynadığı 16 maçta aynı sayıda galibiyet alabilmişti (2B 11M).

Deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının dokuzunda gol yiyen Alanyaspor, kalesini gole kapattı iki maçı kazandı.

Ligde şu ana kadar Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından rakip kaleye en fazla şut çeken (380) ve bu şutlarda en çok isabet bulan (150) takım Alanyaspor.

İlk 28 hafta itibarıyla Alanyaspor (375) ve Yeni Malatyaspor’dan (382) daha az faul yapan tek ekip Başakşehir (355).

Bu sezon ikili mücadele kazanma yüzdesi en yüksek iki takım Alanyaspor (yüzde 52.41) ve Yeni Malatyaspor (yüzde 52.36).

Süper Lig’de bu sezon penaltıdan en fazla gol yiyen takım Alanyaspor.

Emre Akbaba, bu sezon ligde Burak Yılmaz’ın (24) ardından en fazla gol katkısı yapan yerli oyuncu konumunda (17; 11 gol ve altı asist).

Alanyaspor’un ligde attığı son altı golün dördünde Junior Fernandes’in doğrudan katkısı var (iki gol ve iki asist).

ULUSOY DÜDÜK ÇALACAK

Süper Ligin 29.haftasında yarın 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 29.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi