E.Yeni Malatya Çıkışta, Kayserispor Formda

Süper Ligin 17.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında aldığı 3 puanla iyi bir hava yakalarken, ligde 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Kayserispor ise iyi bir sezon geçiriyor.

Ligin 17.haftasında sonucu en çok merakla beklenen karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da başlayacak ve beIN Sports 2’den yayınlanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetecek.

İKİ EKİBİN ÜÇÜNCÜ MAÇI OLACAK

Evkur Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek ancak iki takımın tarihlerinde üçüncü kez mücadele edecek.

İki takım daha önce 1998-1999 sezonunda 3. Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ikinci yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı ise Kayserispor 2-1 kazandı.

Kayserispor, daha önce şuan 1.Amatör’de mücadele eden Malatyaspor ile 4 kez karşılaşmış, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

KAYSERİSPOR SON 8 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Süper Lig’de bu sezon iyi bir ivme yakalayan Kayserispor, geride kalan 8 haftalık bölümde mağlubiyet yüzü görmedi.

Son 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4’te beraberlik alan Kayserispor, 15 karşılaşmada ise 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kayserispor’un ligde attığı son sekiz golün beşinde Umut Bulut’un imzası var.

Kayserispor, geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Kayserispor, iç sahada oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı. Sarı kırmızılılar, şuana kadar topladığı 30 puanın 16’sını iç sahada aldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA MORALLER YERİNDE

Süper Ligin 16.haftasında Galatasaray’ı sahasında 2-1 yenerek, hafta boyunca adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 4 büyüklerden sadece Fenerbahçe’ye kaybetti.

Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 yenildi.

Ligde 16 haftalık bölümde 19 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 5 haftalık bölümden sonra Galatasaray karşısında aldığı 2-1’lik sonuçla galibiyet özlemini sonlandırdı.

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig’de en fazla ikili mücadele kazanan takım oldu. Sarı kırmızılılar, 987 ikili mücadeleyi kazandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi