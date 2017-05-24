E.Yeni Malatya Geçen Sezonun Hırçını

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak, Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular 100 sarı, 7’de kırmızı kart gördü.

Ligde 101 sarı kartla Mersin İdmanyurdu en çok sarı kart gören takım olurken, 100 sarı kartla Evkur Yeni Malatyaspor ikinci, 92 sarı kartla Boluspor üçüncü oldu.

TFF 1. Lig’de bu sezon en çok kırmızı kartı Manisaspor (8) gördü. Manisaspor’u 7’şer kırmızı kartla Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor izledi.

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunda toplam bin 467 sarı kart, 92’de kırmızı kart çıktı.

EN ÇOK SARI KARTI AZUBUİKE GÖRDÜ

Evkur Yeni Malatyaspor’da en çok sarı kartı, 12 sarı kart ile Okecukwu Godson Azubuike gördü. Azubuike’yi 9 sarı kart ile takım kaptanı Sedat Ağçay izledi. Ağçay’ı 8 sarı kart ile Caner Arıcı, Micheal Pereira, Murat Akça izledi.

Sarı kırmızılı takımda Sedat Ağçay, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Eren Tozlu, Ferhat Kiraz, Osman Fırat ile devre arasında takımdan ayrılan Ahmet Burak Solakel kırmızı kart gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi