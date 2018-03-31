E.Yeni Malatya:1- Gençlerbirliği:1 (İlk Yarı)

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni yenerek son iki haftada aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan puan çıkarıp, tehlike hattından uzaklaşmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10 da mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 34 puanın 19’unu sahasında, 15’ini ise deplasmanda elde etti.

Ligde geride kalan 26 haftalık süreçte 13 kez sahasında karşılaşma oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar sahasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etmişti.

Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık dilimde 27 puan toplayan Gençlerbirliği küme düşme potasının içerisinde yer alıyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 11’de mağlubiyet alan Ankara temsilcisi 27 puan toplayabildi.

Kırmızı siyahlılar, şuana kadar deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada ise sadece 1 kez galip gelebilirken, 5 karşılaşmada berabere kaldı, 7 karşılaşmayı ise kaybetti.

İki ekip daha önce 1’i Türkiye Kupası, 1’i TSYD Ankara Kupası, 1’i ise Süper Lig olmak üzere 3 karşılaşmada karşı karşıya geldi. 2011’de Ankara’da oynanan kupa maçını 2-0 kazanan Gençlerbirliği, 2017’de oynanan TSYD Ankara Kupası’ndan da 1-0 üstünlükle ayrıldı. Süper Lig’de Ankara’da oynanan karşılaşmayı ise Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler (Bursa Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Mehmet Cem Hanoğlu (Hatay Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Hakan Yemişken (Bursa Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Abdulkadir Bitigen (Kayseri Bölgesi-A Klasman Hakemi)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir,7.Michael Pereira, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük, 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 3.Matheus Doria Macedo, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: 1.Per Johannes Hopf, 2.Ahmet Oğuz, 3.Uğut Çiftçi, 8.Aleksandar Scekic, 12.Luccas Claro Dos Santos, 27.Peile Florentin Pogba, 32.Petar Skuletic, 55.Abdul Rahman Khalili, 58.Aydın Karabulut, 61.Zeki Yavru, 84.Stephane Sessegnon

YEDEKLER: 29.Taha Cengiz Demirtaş, 4.Yıldırım Mert Çetin, 10.Elvis Kofi Okyere Wiafe Manu, 11.Marko Milinkovic, 20.Kamal İssah, 21.Serdar Özkan, 25.Alper Uludağ, 22.Dialo Samba Guidileye, 88.Deniz Yılmaz, 91.Mehmet Taş

TEKNİK SORUMLU: Ümit Özat

Dakika 9: Gençlerbirliği bu dakikada öne geçti. Sessegnon, Skuletic’in pasıyla defanstan sıyrıldı, cezaalanının dışından şutunu attı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Dakika 15: EYMS atağında Pereira’nın sağ kanattan cezaalanına ortaladığı top Aydın’a çarparak kornere çıktı. Aytaç’ın kullandığı korner atışından gelen topa defans sahip oldu.

Dakika 20: Gençlerbirliği atak geliştirdi, Skuletic’e atılan pasta daha önce Ertaç çıkıp topu aldı.

Dakika 23: EYMS atağında Pereira yine ortaladı, bu kez topu Zeki kornere çeldi. Aytaç’ın kullandığı atıştan gelen topu Uğur karşıladı, en son Aytaç vurdu, kalecide kaldı.

Dakika 25: EYMS atak geliştirdi. Cezaalanına gönderilen uzun topla buluşan Adem Büyük, ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçerli sayılmadı. İtiraz eden Adem Büyük sarı kart gördü.

Dakika 30: Malatya atağında Adem Büyük cezaalanına girmek isterken müdahaleyle yerde kaldı. Ev sahibi takım penaltı beklerken, hakem Arda Kardeşler cezaalanı çizgisinin hemen yanından serbest vuruşa hükmetti. Sonuç yok.

Dakika 33: EYMS’nin baskısı golü getirdi. Kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı ve mükemmel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu:1-1

Dakika 38: Bu dakikada EYMS yine gol aradı. Mina cezaalanına girmek isterken müdahaleyle kendini yerde buldu. Aytaç, sahip olduğu topla kaleye çok sert bir şut çıkardı. Kaleci çeldi.

Dakika 40: EYMS gole çok yaklaştı. Aytaç’ın soldan ortaladığı topun gelişine sağ çaprazdan Pereira vurdu, çok az farkla aut.

Dakika 43: EYMS korner atışı kazandı. Cezaalanına gelen topu savunma uzaklaştırdı.

4.hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.

Dakika 45+1: Aydın’ın şutunu kaleci Ertaç önledi.

İlk yarı 1-1 kapandı.