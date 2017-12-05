E. Yeni Malatya Göztepe’ye Bileniyor
Süper Lig’de geride kalan 4 haftada galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi yenerek, şansızlığını kırmak istiyor.
Ligde en son 10.haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, sonraki 4 haftada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve bu karşılaşmalarda gol atamayan sarı kırmızılılar, Göztepe maçında şansızlığını kırmak istiyor.
Sarı kırmızılılar, ligin 15.haftasında Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi İstanbul’da devam eden forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş ile hafif sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Adem Büyük antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş karşılaşması sonrası ‘disiplinsiz hareketleri’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan stoper Yalçın Ayhan, antrenör nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.
Yeni Malatya Gazetesi