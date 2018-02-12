E.Yeni Malatya 21. Haftayı Bir Üst Sırada Kapattı
Süper Ligde 21’inci hafta, Pazartesi akşamı oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Haftanın açılış maçını Cuma akşamı oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında aldığı 1 beraberlikle puanını 27’ye çıkarttı ve 9.sıraya yükseldi. Bu arada, Pazartesi akşam oynanan maçta Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, haftaya lider olarak giren Medikal Başakşehir’in kendi sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatmasıyla liderliği ele geçirdi.
TOPLU SONUÇLAR..
Süper Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Ligin 20.haftasında Antalyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası 9.sıradan 10.sıraya gerileyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21.haftasında sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye yükseltti ve haftayı 9.sırada tamamladı.
Ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 27 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 27 puanın 16 puanını iç sahada, 11’ini ise deplasmanda aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Sarı kırmızılı takım, 21 haftada rakip ağları 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gol gördü.
21. hafta sonuçlarının ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşti:
22. HAFTA MAÇLARI..
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22.haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda 13.30’da Bursaspor ile karşılaşacak.
Süper Ligde 22. haftanın programı şöyle:
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Murat bey Konya nın ikinci takımı yok ama senin saydığın takımlar da bu ligde olmamalı özellikle taraftarı olan Eskişehirspor A Demirspor Ankaragücü Samsunspor vb takımlar olmalı o zaman lig daha çekişmeli olur
BU HAFTA ALTIMIZDAKİ TAKIMLARIN TÜMÜ GÜÇLÜ RAKİPLERLE OYNUYOR ALACAĞIMIZ ÜÇ PUANLA ÇOK RAHATLAYIP ÜST SIRALARI ZORLAYABİLİRİZ.
4 galibiyet bu kafayla zor
Altimizdakiler de tesaduf puan kaybetti yoksa simdi dibi boylamistik
ALTIMIZDAKİLER KAYBEDİYOR TESADÜF,BİZ KAZANIYORUZ YİNE TESADÜF…YANİ ŞU TAKIMIN HİÇ Mİ İYİ BİR YÖNÜ YOK ARKADAŞ…BİR KERE DE ŞU TAKIMI DESTEKLEYİN…
Konya akhisar ile karistirmisim arkadaslar özür dilerim..Ancak yazdigim sadece konuyu açıklamak icin bir ornekti…onemli olan da konunun anlasilmis olması ki sanırım anlasilmis
Tahmin ediyorum ligde kalmak için 40 puan üstü yeterli.Dört galibiyet bir beraberlik yeterli.
Konyanın 2. takımı hangisidir Murat Beg
Konyanın ikinci takımını gerçekten çok merak ettim
Konya’da 2 takimmi var hangisi 2. Konya acaba çok merak ettim 1 takımı var karistiriyon galiba
Isteseler Ilk 4 yarışının içinde de olurlardı futbol mücadelesi var. Ama skor üretmede tembellik var. Az buçukda maça göre isteksizlik. Ama ben inanıyorum önümüzdeki sezon ilk 5 in içinde olacağız.
Ligte.kalmak.icin.en.az.44.puan.almamiz.gerekir
Konyadan 2 takım derken????
bence Karabük düşmemeli…konya takımlarından biri, antalya takımlarından biri ve ankara takımlarından biri düşmeli..konya da 2 takim, antalya da 2 takim, ankarada 2 takim var ankaragucu de çıkma potasında…bunlarin yerine giresun, rize erzurum van gibi takımların super ligde olması gerekir…
aslinda kural koyacaklar 7 coğrafi bolgedende takımların her sezon super ligde olmasini saglayacaklar..boylece az da olsa maddi paylaşım belli bir bölgede yoğunlaşmaz..ornegin diyecekler ki her sezon dogu anadoludan 3 takim, güneydoğu dan 2 takim, karadenizden 2, ic anadoludan 2, akdenizden 2, egeden 2, marmaradan 5 sehrin takimi super ligde olacak gibi nüfus yogunluguna gore veya baska kriterlere gore paylaştırmalari lazım…
Konyanın 2.takımı hangisi acaba merak ettim. Söylediğiniz konu mantıklı fakat taraftarı olan takım sevmesekte eskişehir, samsun yada kardeş adana gibi takımlar olsa daha iyi olur fakat sonuç olarak malatyaspor kümeye düşmesinde karabük mü düşer antalya mı konya mı hiç umrumuzda olmaz.
Konya’nın ikinci takımını Akhisar sanan kardeşim maşallah coğrafya profesörü gibi yazmışsın Akhisar Manisa’nın ilçesi Konya’nın ilçesi Akşehir ile karıştırdın sanırım
O zaman hic izlemem liig leri. Adam yenilse de düşme yok. Her bölgeden bi takim . çok saçma