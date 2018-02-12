E.Yeni Malatya 21. Haftayı Bir Üst Sırada Kapattı

Süper Ligde 21’inci hafta, Pazartesi akşamı oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Haftanın açılış maçını Cuma akşamı oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında aldığı 1 beraberlikle puanını 27’ye çıkarttı ve 9.sıraya yükseldi. Bu arada, Pazartesi akşam oynanan maçta Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, haftaya lider olarak giren Medikal Başakşehir’in kendi sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatmasıyla liderliği ele geçirdi.

TOPLU SONUÇLAR..

Süper Ligin 21. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Ligin 20.haftasında Antalyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyet sonrası 9.sıradan 10.sıraya gerileyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21.haftasında sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye yükseltti ve haftayı 9.sırada tamamladı.

Ligde geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 27 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 27 puanın 16 puanını iç sahada, 11’ini ise deplasmanda aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Sarı kırmızılı takım, 21 haftada rakip ağları 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gol gördü.

21. hafta sonuçlarının ardından puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

22. HAFTA MAÇLARI..

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22.haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda 13.30’da Bursaspor ile karşılaşacak.

Süper Ligde 22. haftanın programı şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi