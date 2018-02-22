E.Yeni Malatya- K.Karabük Maçı Hakemi
Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Ahmet Narinç ile Eskişehir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İsmail Şencan yapacak. Ankara Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Erkan Özdamar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’de 23.haftada görev yapacak olan hakemler şöyle:
23 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk.
Yeni Malatya Gazetesi
Cüneyt denen olmasında kim olursa olsun
Çok şükür iyi bir hakem
Aman Cüneyt efendiyi vermesinler de kimi verirlerse versinler bizim maçlara.