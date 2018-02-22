E.Yeni Malatya- K.Karabük Maçı Hakemi

Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Ahmet Narinç ile Eskişehir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İsmail Şencan yapacak. Ankara Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Erkan Özdamar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’de 23.haftada görev yapacak olan hakemler şöyle:

23 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk.

Yeni Malatya Gazetesi