EYMS Kasımpaşa’yı Geçemedi: 1-1
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 21.haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk etti ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Hürriyet’te yer alan maç istatistiklerine göre: Topa sahip olma EYMS Yüzde 57 Kasımpaşa Yüzde 43, Gol girişimi EYMS 6 Kasımpaşa 7, Kaleye isabetli vuruş EYMS 5 Kasımpaşa 2, Kaleye isabetsiz vuruş EYMS 1 Kasımpaşa 5, Korner EYMS 10 Kasımpaşa 1, Serbest atış EYMS 19 Kasımpaşa 10, Ofsayt EYMS 1 Kasımpaşa 0 olarak gerçekleşti.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Baki Tuncay Akkın (İzmir Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Murat Ergin Gözütok (Antalya Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Alper Çetin (Kocaeli Bölgesi-A Klasman Hakemi)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 18.Muenfuh Seth Sincere, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 16.Sadık Çiftpınar, 22.Aly Cissokho, 14.Okechukwu Godson Azubuike (Dk.65 77.Rahman Buğra Çağıran), 8.Murat Yıldırım, 35.Aytaç Kara, 7.Michael Pereira (Dk. 81 97.Mustafa Eskihellaç), 11.Eren Tozlu, 88.Fernando Emaneul Dening (Dk.46 89.Gilberto Olivera Souza Junior)
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 10.Nacer Barazite, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç, 3.Matheus Doria Macedo, 4.Gökhan Akkan, 89.Gilberto Olivera Souza Junior
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
KASIMPAŞA: 1.Ramazan Köse, 90.Strahil Venkov Popov, 13.Syam Habib Ben Youssef, 4.Kenneth Josiah Omeruo, 88.Veysel Sarı, 6.Loret Sadiku, 8.David Pavelka, 43.Bernard Mensah (Dk.90+2 20.Ahmed Ildız), 11.Samuel Emem Eduok (Dk.61 26.İlhan Depe), 7.Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, 45.Diagne Mbaye
YEDEKLER: 34.Eray Birniçan, 22.Onur Ural, 96.Burak Turan, 18.Hasan Bilal, 20.Ahmed Ildız, 58.Hakan Demir, 26.İlhan Depe, 15.Jhon Eduard Murillo Romana, 9.Bangaly Fode Koita, 14.Franck Etoundi
TEKNİK SORUMLU: Kemal Özdeş
GOLLER: Dk. 4 Mina (E.Yeni Malatya), Dk.7 Trezeguet (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Mina, Eren Tozlu (E.Yeni Malatyaspor), Hassan, Popov, Eduok (Kasımpaşa)
Dakika 4: Sağ kanattan gelişen Malatya atağı kornerle sonuçlandı. Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Mina, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 7: Kasımpaşa atağında sağdan ortada Serth’in sektirdiği topla buluşan Trezeguet, uzak köşeye gönderdi: 1-1
Dakika 9: EYMS atağında Cissokho’nun ortaladığı topu defans uzaklaştırdı, dönen topu bu kez Denning cezaalanına gönderdi, defans bunu da uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 16: EYMS atağı kornerle sonuçlandı. Savunmanın ön direkte karşıladığı top tekrar kornere çıktı. Aytaç ikinci kez atışı kullandı sonuç yok.
Dakika 21: Azubuike’nin hatasıyla topu kapan Diagne, kaleciden de sıyrıldı, açısını kaybedince içeriye çevirmek istediği topu Sadık uzaklaştırdı.
Dakika 25: Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan Diagne ile verkaç yaparak atak geliştirmek istedi, defans önledi.
Dakika 28: Murat’ın ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Ramazan kontrol etti.
Dakika 30: Popov’un pasında topla buluşan Pavelka’nın şutu Ertaç’ta kaldı.
Dakika 34: Kasımpaşa atağı sağdan gelişti. Pavelka ortaladı, topu karşılayan Veysel’in şutu yan ağlarda.
Dakika 37: Sol kanattan ortalayan Eduok’un topuna Trezeguet hareketlendi, Ertaç araya girdi.
Dakika 40: Kasımpaşa’nın kazandığı korner atışını Mensah kullandı. Ertaç topu yumrukladı.
Dakika 41: Azubuike yine hatalı bir geri pas verince, Eduok topa hareketlendi, Ertaç kalesini zamanında terkederek tehlikeyi önledi.
Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.
Dakika 45: Dening, soldan ceza sahasına girmek isterken Pavelka tarafından durduruldu. Aytaç’ın yerden kaleye gönderdiği topu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
İlk yarı 1-1 kapandı.
İkinci yarıya EYMS, Dening’in yerine yeni transfer Gilberto’yu alarak başladı.
Dakika 46: Topla buluşan Gilberto, rakibinden sıyrılıp ortaladı, Kasımpaşa defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
Dakika 47: EYMS Pereira ile sağdan atak geliştirdi. Bu futbolcu ortaladı, Eren’in dokunamadığı top ters kanada açıldı. Aytaç bu kez ortaladı, defans tehlikeyi önledi.
Dakika 48: Azubuike’nin ara pasıyla defansın arkasına sarkan Gilberto topu kaleye gönderdi, Kaleci Ramazan müdahale ederek golü önledi.
Dakika 49: EYMS bir kez daha atak geliştirdi. Eren’in indirdiği top savunmadan sekti, Gilberto’nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı. EYMS, Aytaç aracılığıyla peş peşe üç korner atışından yararlanamadı.
Dakika 52: Kasımpaşa Trezeguet ile sol kanattan hızlı çıktı. Bu futbolcu Mina tarafından faulle durduruldu. Serbest atışı Mensah kullandı. Sadık gelen topu uzaklaştırmak isterken Meruo’nun hamlesi faulle sonuçlandı.
Dakika 56: Kasımpaşa atağında Mensah’ın savunmanın arkasına göndermek istediği topa Mina müdahale etti. Gelen topu Trezeguet kontrol etti ve kaleye şut attı. Topu Ertaç çelerken, hakem pozisyonun başlangıcında Trezeguet’in topu elle kontrol ettiğini belirledi.
Dakika 58: EYMS atağı faulle durduruldu. Sol çaprazdan Aytaç atışı kullandı, barajdan seken top kornere çıktı. Aytaç’ın kullandığı kornerden gelen topu Mina havalandırdı, defans uzaklaştırdı.
Dakika 62: EYMS’nin kazandığı serbest vuruşu Gilberto kullandı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top barajdan döndü. Atağın devamında Seth sağdan ceza sahasına topu gönderdi, Eren’in kafa vuruşunda Kaleci Ramazan pozisyonu sonlandırdı.
Dakika 65: Aytaç’ın pasıyla Gilberto savunmanın arkasına sarkmak istedi, ancak Ramazan kalesini terkedip, tehlikeyi başlamadan önledi.
Dakika 68: Kasımpaşa atağında İlhan topu ortaladı, Mina uzaklaştırdı.
Dakika 71: Kasımpaşa’nın kazandığı serbest atışı Mensah kullandı. Koita gelen topa yükseldi, kafa vuruşu autla sonuçlandı.
Dakika 74: Ramhan Buğra’nın pasında topa sahip olan Pereira, cezasahasına girdiği anda vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
Dakika 79: EYMS sağdan atak geliştirdi. Gilberto iki rakibini geçti, topu Pereira’ya çıkardı. Pereira’nın pasını alan Aytaç’ın vuruşu savunmaya çarptı. Kazanılan korner atışını Aytaç kullandı, defans uzaklaştırdı.
Dakika 85: Trezeguet’in pasına hareketlenen Koita’nın vuruşunda topa Sadık müdahale etti, atağı kesti.
Dakika 86: Kasımpaşa atağında Mensah’ın topuna savunma müdahale etti, Ertaç pozisyona hakim oldu.
Hakem oynanmamış süre olarak 3 dakikayı gösterdi.
Sonraki dakikalarda takımların çabası başka gol getirmedi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlara bak.Kardeşim bu hafta Adem yok,İssam yok,Boutaib yok.Bu Eksikler bu takımın en iyileri beyler.Buna rağmen 1 puan almış.Hala takımı yerden yere vuruyorsunuz.Anlamak mümkün değil.
Hamza ustaya bak sol üst tarafta
BURASI MUŞDUR YOLU YOKUŞDUR DÜN MAÇA GİDENLERE HEDİYEM OLSUN BU TÜRKÜ YOL BİTMEYENE KADAR MAÇ GİTMEM REZALET
kadtoda eren tozlu dıye bagıran taraftar al sana eren tozlu sezon sonuna kadar as kadroda sakatlık ve cezalı oyuncu olmasın bu yedekleri ile işimiz cok zor
bu sene böyle geçecek artık yapacak bişi yok. seneye erol hoca istediği oyuncuları alır artık. eldeki oyuncuların durumu ortada. yani yabancıların çoğu tutmadı ne yazık ki. seneye daha akıllı yabancı transferi yapmak lazım. işi bitmiş oyuncu getirmeyin kardeşim.
Kasımpaşa daha dikkatli olsa 3-4 atardı. Bizde hiç iş yoktu
Sahanın en kötüleri Aytaç ve Azubuike idi.Seth 10 haftada bir oynamasına rağmen fena değildi.Gilberto ilerleyen haftalar için umut verdi.Sahanın yıldızları her zamanki gibi Sadık ve Mina yı tebrik ediyorum.
Erol hocam Berk Yıldız ı bu maçta azda olsa oynatmalıydı.bence berk geleceğin yıldız adayı…
Kötü olan ne kötü oynuyoruz hani derler canın dışına takıp oynayacaksın bizim takım böyle bir futbol anlayışı oynayışı yok. Bu yüzden benim gibi bir çok taraftar karamsar Ben bu yönetimi en çok eleştirenlerden biriyim amma bu saattan sonra yapacak bir şey yok akpli chpli mhpli sünnisi alevisi türk kürt böyle bir mozaiğe sahibi bir iliz hepimizin ortak değeri olan takıma destek olmaktan başka bir çaremiz yok
Burda yorum yapan karpuzcular siz hangi maçı izlediniz anlamıyorum futbol adına ne gerekiyorsa yaptı Malatya spor yemin ederim siz laf olsun başkana hocaya yorum yapıyorsunuz
Bugün 1 puanı aldığımız için sevinmemiz lazım.Bu kötü oyun ve oyuncu grubuyla sabaha kadar da oynasak kazanamazdık.Kötü günün karı 1 puan.Trezegueth çok iyi bir futbolcu sözleşmesi bitiyormuş alacaksınız bu veya bunun gibi oyuncular alın birde bizim yabancılara bakın içler acısı paralarımız boşa gitmiş.Erol hoca bugün Eren’de neden ısrar ettin adam maç boyu tek bir iyi top kullanamadı neden Dening’i çıkarttınız anlayamadım.Mustafa ne Allahını seversen ayağına top değmedi.Yazıl etmeyin Barazite gibi bir oyuncuyu harcamayın! Mina,Gilberto ve Dening tebrikler! bugün iyi oynadınız ve alkışı hakettiniz.
Aynen katılıyorum size ya Mustafa kim. Ayağına top değmeden maç bitti
Şans almadan kimse kendiliğinden futbolcu olmaz.Siz teknik heyetten daha iyimi bililiyorsunuz.Sizin gibilere yazıklar olsun.Malatyadüşmanları
Bursa.bizi.rahat.rahat.yener.isallah.fark.olmaz
Takım çok iyi..bireysel hatalar azaldıkça takım daha da iyi olacak..kasımpaşa çok güçlü bir takımdı..eksiklere rağmen yenilmememiz iyi oldu..bu takım böyle oynarsa asla küme düşmez..yorum yapanların çoğu futboldan anlamıyor..güne göre yorum olmaz..takım maç alınca hocayı futbolculari ve yonetimi yere göğe sigdiramiyorlar takim kaybedince aynı kisileri yerden yere vuruyorlar..böyle boş konuşan taraftarlarlar olmasa daha iyi..
periera yı neden cıkartır anlamadım adamın ölüsü yeter yerine giren kim ya adam ayakta duramıyor hoca seht i bir an önce takımdan gönder butayıp de sakat falan deyil adamı yıyeceksiniz yazık
Erol Bulut diyorum sonra gülüyorum. Maç sonu açıklama yapacağı yerde pozisyonları anlatıyor. Hocanın bir oyun planı olduğunu sanmıyorum Oynadığımız maçların sonucunu tamamen rakibin nasıl oynadığı belirliyor. Bizlik bir şey yok yani. Cissokho evlere şenlik, Seth saatli bomba ortada futbol diye birşey yok. Skoru değiştirecek futbolcular son yarım saati göremiyor. Ve ilginç bir şekilde Malatya’ya iş yapacak futbolcu ve hoca gelmiyor.
Bende sana gülüyorum.Bu takımın aldığı 27 puanı bildiğini sanmıyorum.Evet sana göre Malatyaspor futbol oynamıyor.Çim hokeyi oynuyor.İlginç bir şekilde de Malatyasporlu olmayıp da buradan yorum yapanlarda oluyor.
Superlige.veda.edebiriz.baskan.yonetim.bay.bay.
Arkadaşım 12 puanlı karabük ligde kalmaya çalışıyoruz diyor siz 27 puanla kümeye diyorsunuz avrupaya oynayan kayseriyle aramzda 6-7 puan var 14 macta 4 mac alsak 40 puan yapar kümeye gitmeyi düşünmek felaket tellallıgından başka hiç bsy değil kusura bakmayın!
Felaket tellalı!!!Kasıtlımı yapıyorsun?Sizin Malatyalı ve Malatyasporlu olmanız mümkün değil.Harcadığın paraya takım kadrosuna bak yapılan üst düzey mücadele.ve puan. cetvelinde ki yerine bakın,ap açık futboldan anlamadığınız görülür
Helal olsun sana adam gibi yorum yapmışsın
Senin gibi Malatya düşmanlarına inat takımı hep destekleyeceğiz
Sağ ve sol bek zayıf.takım 2.yarı son 15 dakika fena değildi. 1 puan önemli. Şişirme kadrolara bakmamak lazım ismin önemi yok. koşan mücadele eden takım kazanacaktır. Ligde kalırız inşallah
bu takıma en büyük kötülüğü chabeke yaptı. 3 maç ceza aldı. boutaib sakat mı belli değil. başka işler dönüyor bence
Bu oyonla haftaya bursada en az 5
ALLAH KORUSUN
Bugün Dening, Azubuike ve Pereria’nın etkisiz oluşu takımı olumsuz etkiledi. Boutaib, Adem Büyük ve chebake de takıma girerse sorun kalmaz. Herkese inat ligde kalacaz bu sene
Böyle içler acısı bir takım olamaz gerçekten kadro berbat kalite sıfır hoca ya kimse birşey demesin eldeki malzeme bu bu yönetim in derhal istifa etmesi gerekir üzülüyorum bu şehre bu taraftara yazık bu transferler bu kadro o seth i futbolcu diye bonservis yapanları Allah a havale ediyorum 1. Amatör de bile oynayamazz
Yönetime birşey duyurmak istiyorum ama işi bitirebilirler mi pek umutlu değilim. Kasımpaşa’dan Trezeguet’in sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor!
Eren top öldürmekten başka işe yaramaz Eren’i çıkartacaktı
İleride topu ayakta tutan olumlu pas yapan tek adamdı sen bence futbol dan hiç anlamıyorsun
Karabuk birinci düşen ikinci osmanli ücuncusu kim onu bulamiyorum?eren,seth evine gonderin. Azubuke asla yildiz degil sadece koşuyor.sadik la aytac liderlige sounmuş digerlerini sindiriyor.mina gol atiyor ama savunmada hata yapiyor.gilberto zevk aldigim bir iki dakika nin mimari,ama onu bile topla buluşturamayan ,top vermeyen futbolcularvar.bu sen ligde kalirsak çok futbolcunun gitmesi gerek !
Mustafa eskihallaç nedir Erol hoca Allah aşkına? Barazite en azından tecrübeli, teknik bir adam. Yapma böyle hatalar!
Seth 2.ligde bile oynayamaz Gilberto takıma alisirsa iyi işler yapacak gibi aslında 11 olarak iyiyiz ama sonradan oyuna girip değiştirecek oyuncu yok kulübenin de zengin olması lazım Sivas in Konya nin kulübesi bizden kat kat zengin konya Antalya Gençlerbirliği nin iyi takımı var bunlar düşmez keza Kasımpaşa da öyle Akhisar Alanya Osmanlı ve bizim takım arasından ikisi gidecek umarım biz olmayız bu haftadan itibaren zorlu bir periyot bizi bekliyor
keşke oynasaydık yenilseydik bukadar aciz kalmak özellikle sahamızda canımı acıttı ve gerçektende birşeyler oluyor takımda bir huzursuzluk var bu belli.
Adem in eksikliği çok belli oluyor
gelen pasları gelişine kullanamayan bir futbolcu AMATÖRDÜR tehlikeli bölgede topu uzaklaştıramayan ve gereksiz top tutmak isteyen defans AMATÖRDÜR ayağındaki topu rakibe veren futbolcu FUTBOLCU olamaz.
Memleket takımı olmasa 1 dakikasını bile izlemeye tahammül edemeyeceğim bi takım bizimki. Yahu izlerken valla hasta olacam ya. Bu kadar beceriksiz, futbol zekası olmayan futbolcuların bir araya geldiği bi takım daha yok. Takımdaki bütün paslar ya geriye ya da yanlara, dikine oynayan ve bireysel becerisi olan hiç kimse yok. 26 puanı nasıl aldık hayret!! Bu sene düşmezsek öpün başınıza koyun…
Futbol süper galibiyet yakışırdı kısmet haftaya inşallah
Golcü golcuuuuuuuuu yoksa küme kaçınılmaz son
Böyle goller kaçırmaya devam edersek sene sonunu zor getiririz
Beraberliğe sevindim Kasımpaşa bizden çok üstündü.ikili mücadelelerde kasımpaşa geri dönen toplar kasımpaşada topa sahip olma kasımpaça ayakta kalan kasımpaşa yerlerde sürünen bir MALATYA içim yandı umarım bu kötü oyun haftalara yayılmaz hoş güzel kapasite bu fazlasını beklemek doğru değil
Çok eksik vardı fakat mazeret değil kasımpaşa genel olarak ev sahibi gibi rahat oynadı alttaki takımların puan kaybetmesi için dua edelim 4 galibiyet bizi ligde tutacaktır inşallah.
NE OLUYOR NERDE O GÜZEL OYUN
BIR SORUN VAR BAKALIM
HIC DE GÜZEL KOKULAR GELMIYOR
KISACASI ÜZÜLMEYE DEVAM
Skor memnun etmese de, son 20 dakika hariç futbol güzel. Daha iyi olacak. Enseyi karartmayalım. Hep destek tam destek.
seth bomba kim nasıl almış bunu dening yerine Eren çıkması lazımdı azubike de Murat ve Aytaç tan daha iyi ama her maç çıkarıyor birde Aytaç her duran topun başına geçmesin sanki c.ronaldo
Geçen hafta doria,bu hafta seth.Oynamayan adamlar takımın puanlarını çalmaya devam ediyor
Konya dan kaplana basarilar