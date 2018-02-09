EYMS Kasımpaşa’yı Geçemedi: 1-1

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 21.haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk etti ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Hürriyet’te yer alan maç istatistiklerine göre: Topa sahip olma EYMS Yüzde 57 Kasımpaşa Yüzde 43, Gol girişimi EYMS 6 Kasımpaşa 7, Kaleye isabetli vuruş EYMS 5 Kasımpaşa 2, Kaleye isabetsiz vuruş EYMS 1 Kasımpaşa 5, Korner EYMS 10 Kasımpaşa 1, Serbest atış EYMS 19 Kasımpaşa 10, Ofsayt EYMS 1 Kasımpaşa 0 olarak gerçekleşti.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Baki Tuncay Akkın (İzmir Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Murat Ergin Gözütok (Antalya Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Alper Çetin (Kocaeli Bölgesi-A Klasman Hakemi)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 18.Muenfuh Seth Sincere, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 16.Sadık Çiftpınar, 22.Aly Cissokho, 14.Okechukwu Godson Azubuike (Dk.65 77.Rahman Buğra Çağıran), 8.Murat Yıldırım, 35.Aytaç Kara, 7.Michael Pereira (Dk. 81 97.Mustafa Eskihellaç), 11.Eren Tozlu, 88.Fernando Emaneul Dening (Dk.46 89.Gilberto Olivera Souza Junior)

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 10.Nacer Barazite, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç, 3.Matheus Doria Macedo, 4.Gökhan Akkan, 89.Gilberto Olivera Souza Junior

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

KASIMPAŞA: 1.Ramazan Köse, 90.Strahil Venkov Popov, 13.Syam Habib Ben Youssef, 4.Kenneth Josiah Omeruo, 88.Veysel Sarı, 6.Loret Sadiku, 8.David Pavelka, 43.Bernard Mensah (Dk.90+2 20.Ahmed Ildız), 11.Samuel Emem Eduok (Dk.61 26.İlhan Depe), 7.Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, 45.Diagne Mbaye

YEDEKLER: 34.Eray Birniçan, 22.Onur Ural, 96.Burak Turan, 18.Hasan Bilal, 20.Ahmed Ildız, 58.Hakan Demir, 26.İlhan Depe, 15.Jhon Eduard Murillo Romana, 9.Bangaly Fode Koita, 14.Franck Etoundi

TEKNİK SORUMLU: Kemal Özdeş

GOLLER: Dk. 4 Mina (E.Yeni Malatya), Dk.7 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Mina, Eren Tozlu (E.Yeni Malatyaspor), Hassan, Popov, Eduok (Kasımpaşa)

Dakika 4: Sağ kanattan gelişen Malatya atağı kornerle sonuçlandı. Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Mina, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 7: Kasımpaşa atağında sağdan ortada Serth’in sektirdiği topla buluşan Trezeguet, uzak köşeye gönderdi: 1-1

Dakika 9: EYMS atağında Cissokho’nun ortaladığı topu defans uzaklaştırdı, dönen topu bu kez Denning cezaalanına gönderdi, defans bunu da uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 16: EYMS atağı kornerle sonuçlandı. Savunmanın ön direkte karşıladığı top tekrar kornere çıktı. Aytaç ikinci kez atışı kullandı sonuç yok.

Dakika 21: Azubuike’nin hatasıyla topu kapan Diagne, kaleciden de sıyrıldı, açısını kaybedince içeriye çevirmek istediği topu Sadık uzaklaştırdı.

Dakika 25: Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan Diagne ile verkaç yaparak atak geliştirmek istedi, defans önledi.

Dakika 28: Murat’ın ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Ramazan kontrol etti.

Dakika 30: Popov’un pasında topla buluşan Pavelka’nın şutu Ertaç’ta kaldı.

Dakika 34: Kasımpaşa atağı sağdan gelişti. Pavelka ortaladı, topu karşılayan Veysel’in şutu yan ağlarda.

Dakika 37: Sol kanattan ortalayan Eduok’un topuna Trezeguet hareketlendi, Ertaç araya girdi.

Dakika 40: Kasımpaşa’nın kazandığı korner atışını Mensah kullandı. Ertaç topu yumrukladı.

Dakika 41: Azubuike yine hatalı bir geri pas verince, Eduok topa hareketlendi, Ertaç kalesini zamanında terkederek tehlikeyi önledi.

Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

Dakika 45: Dening, soldan ceza sahasına girmek isterken Pavelka tarafından durduruldu. Aytaç’ın yerden kaleye gönderdiği topu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

İlk yarı 1-1 kapandı.

İkinci yarıya EYMS, Dening’in yerine yeni transfer Gilberto’yu alarak başladı.

Dakika 46: Topla buluşan Gilberto, rakibinden sıyrılıp ortaladı, Kasımpaşa defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 47: EYMS Pereira ile sağdan atak geliştirdi. Bu futbolcu ortaladı, Eren’in dokunamadığı top ters kanada açıldı. Aytaç bu kez ortaladı, defans tehlikeyi önledi.

Dakika 48: Azubuike’nin ara pasıyla defansın arkasına sarkan Gilberto topu kaleye gönderdi, Kaleci Ramazan müdahale ederek golü önledi.

Dakika 49: EYMS bir kez daha atak geliştirdi. Eren’in indirdiği top savunmadan sekti, Gilberto’nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı. EYMS, Aytaç aracılığıyla peş peşe üç korner atışından yararlanamadı.

Dakika 52: Kasımpaşa Trezeguet ile sol kanattan hızlı çıktı. Bu futbolcu Mina tarafından faulle durduruldu. Serbest atışı Mensah kullandı. Sadık gelen topu uzaklaştırmak isterken Meruo’nun hamlesi faulle sonuçlandı.

Dakika 56: Kasımpaşa atağında Mensah’ın savunmanın arkasına göndermek istediği topa Mina müdahale etti. Gelen topu Trezeguet kontrol etti ve kaleye şut attı. Topu Ertaç çelerken, hakem pozisyonun başlangıcında Trezeguet’in topu elle kontrol ettiğini belirledi.

Dakika 58: EYMS atağı faulle durduruldu. Sol çaprazdan Aytaç atışı kullandı, barajdan seken top kornere çıktı. Aytaç’ın kullandığı kornerden gelen topu Mina havalandırdı, defans uzaklaştırdı.

Dakika 62: EYMS’nin kazandığı serbest vuruşu Gilberto kullandı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top barajdan döndü. Atağın devamında Seth sağdan ceza sahasına topu gönderdi, Eren’in kafa vuruşunda Kaleci Ramazan pozisyonu sonlandırdı.

Dakika 65: Aytaç’ın pasıyla Gilberto savunmanın arkasına sarkmak istedi, ancak Ramazan kalesini terkedip, tehlikeyi başlamadan önledi.

Dakika 68: Kasımpaşa atağında İlhan topu ortaladı, Mina uzaklaştırdı.

Dakika 71: Kasımpaşa’nın kazandığı serbest atışı Mensah kullandı. Koita gelen topa yükseldi, kafa vuruşu autla sonuçlandı.

Dakika 74: Ramhan Buğra’nın pasında topa sahip olan Pereira, cezasahasına girdiği anda vurdu. Top direğin yanından auta gitti.

Dakika 79: EYMS sağdan atak geliştirdi. Gilberto iki rakibini geçti, topu Pereira’ya çıkardı. Pereira’nın pasını alan Aytaç’ın vuruşu savunmaya çarptı. Kazanılan korner atışını Aytaç kullandı, defans uzaklaştırdı.

Dakika 85: Trezeguet’in pasına hareketlenen Koita’nın vuruşunda topa Sadık müdahale etti, atağı kesti.

Dakika 86: Kasımpaşa atağında Mensah’ın topuna savunma müdahale etti, Ertaç pozisyona hakim oldu.

Hakem oynanmamış süre olarak 3 dakikayı gösterdi.

Sonraki dakikalarda takımların çabası başka gol getirmedi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi