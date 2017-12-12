E.Yeni Malatya Kupada Tur Arıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Osmanlıspor Futbol Kulübü ile Çarşamba günü sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk maçta 3-1 yenildiği rakibi karşısında tur arayacak.

Kupanın rövanş maçında Çarşamba 17.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan İssiar Dia, Mustafa Batuhan Altıntaş ile Adem Büyük kadroda yer almayacak.

Kupa maçı hazırlıkları esnasında ayağında ağrı hisseden orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike’nin de Osmanlıspor ile oynanacak olan kupa maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

Kupa maçına yedek ağırlıklı bir kadro süremeye hazırlanan Erol Bulut’un kalede Farnolle, defansta Seth, Murat Akça, Mina, Rahman Buğra, Orta alanda Sadio Diallo, Murat Yıldırım, Aytaç, Barazite, Eren ve Dening on biriyle çıkması bekleniyor.

Yeni Malatya Gazetesi