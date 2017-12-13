E.Yeni Malatya- Osmanlıspor Kupa Maçı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 49 kişi yakalandı. 4 Aralık ve 10 Aralık günleri arasında yapılan...