E.Yeni Malatya- Osmanlıspor Kupa Maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A2 Spor Kanalı’ndan naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında Osmanlıspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 28 Kasım’da Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Süper Lig Hakemi Barış Şimşek’in yönettiği karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazandı. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 28.dakikada Souleymane Doukara, 74.dakikada Adrien Regattin ve 88.dakikada Hasan Kılıç kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor’un tek sayısı ise 57.dakikada Fernando Emanuel Dening’ten gelmişti.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Serkan Çınar (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Ali Saygın Ögel (Bursa Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Süleyman Özay (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Erkan Engin (Sakarya Bölgesi A Klasman Hakemi)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 8.Murat Yıldırım, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 20.Ferhat Canlı, 28.Murat Akça, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 77.Rahman Buğra Çağıran, 90.Abdoulaye Sadio Diallo
YEDEKLER: 25.Ertaç Özbir, 7.Michael Pereira, 9.Khalid Boutaib, 16.Sadık Çiftpınar, 17.Turgut Doğan Şahin, 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 29.Burak Kavlak, 88.Fernando Emanuel Dening, 96.Furkan Pekşen
TEKNİK SORUMLU: Turgay Karslı
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ: 1.Zydrunas Karcemarskas, 4.Koray Altınay, 17.Adrien Daniel Karoly Regattin, 50.Aminu Umar, 22.Luiz Carlos Martins Moreira, 79.Anıl Karaer, 5.Branislav Ninaj, 66.Payam Sadeghian Sharafabad, 21. Vaclav Prochazka, 11.Souleymane Doukara, 40.Tugay Kaçar
YEDEKLER: 13.Ahmet Eyüp Türkaslan, 18.Burak Ağaoğlu, 98.Ahmet Sun, 26.Ali Eren İyican, 14.Andreas Beyer Maxso, 19.Sokol Cikalleshi, 61.Numan Çürüksu, 10.Özer Hurmacı
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz