EYMS Son Dakika Golüyle Galibiyeti Kaçırdı:1-1

Süper Ligin 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 78. dakikada Adem Büyük’ün golüyle öne geçtiği maçta, 90+4’de Welinton’un golüne engel olamayınca Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Alper Ulusoy (İzmir Bölgesi-Süper Lig Hakemi), İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Volkan Ahmet Narinç (Manisa Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Volkan Bayarslan (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Hakemi)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 7.Michael Pereira (Dk.72 88.Fernando Emanuel Dening), 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük (Dk.81 77.Rahman Buğra Çağıran), 22.Aly Cissokho, 27.İsam Chebake, 35.Aytaç Kara (Dk.60 89.Gilberto Olivera Sozua Junior), 37.Arturo Rafeal Mina Meza

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 3.Matheus Doria Macedo, 11.Eren Tozlu, 47.Berk Yıldız, 77.Rahman Buğra Çağıran, 87.İssiar Dia, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Sozua Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

AYTEMİZ ALANYASPOR: 1.Haydar Yıldız, 2.İsaac Sackey, 7.Efecan Karaca (Dk.84 14.Francisco Wanderson Do Carmo Carneiro), 8.İoannis Maniatis (Dk.77 17.Cenk Ahmet Alkılıç), 10.Emre Akbaba, 21.Mayele Fabrice Nsakala, 23.Welinton Souza Silva, 31.Georgios Tzavellas, 55.Dyanfres Douglas Chagas Matos (Dk.58 9.Serges Flavier Mbilla Etame), 78.Antenor Junior Fernandes Da Silva Vitoria, 89.Lamine Gassama

YEDEKLER: 86.Ufuk Ceylan, 3.Berkan Emir, 5.Filipe Augusto Carvalho Souza, 9.Serges Flavier Mbilla Etame, 14.Francisco Wanderson Do Carmo Carneiro, 15.Mamadou Fofana, 17.Cenk Ahmet Alkılıç, 20.Emre Nefiz, 22.Barış Başdaş, 88.Taha Yalçıner

TEKNİK SORUMLU: Mesut Bakkal

Dakika 4: EYMS atağında Aytaç cezaalanına girmek isterken Gassama tarafından engellendi.

Dakika 11: Alanya’nın kazandığı korneri Emre kullandı. Cezaalanında seken topu Ertaç iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Dakika 18: Aytaç orta alandan kaptığı topla atak geliştirmek istedi, Gassama buna izin vermedi.

Dakika 19: Gassama’nın sert fauluyle kendini yerde bulan Adem Büyük kısa süreli sakatlık geçirdi.

Dakika 20: Aytaç’ın kullandığı serbest atışta topu defans uzaklaştırdı.

Dakika 24: Pereira’nın sert şutu Alanya defansından döndü.

Dakika 31: Cissokho soldan ortaladı, Adem’den önce defans araya girdi.

Dakika 37: EYMS sağdan atak geliştirdi. Ortalanan topa Adem kafayı vurdu, yan ağlarda kaldı.

Dakika 45: EYMS atağında Pereira’nın pasını kapan Azubuike sağdan cezaalanına girdi, ancak orta yapmak isterken Alanya defansı buna izin vermedi.

Hakem oynanmamış süre olarak 2 dakikayı işaret etti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

Dakika 48: EYMS’nin atağında Boutaib ortalanan topu göğüsle kontrol etti, ancak istediği gibi vuramayınca sonuç alamadı.

Dakika 54: Bu dakikada ev sahibi takım Azubuike ile önemli bir gol şahsını değerlendiremedi. Azubuike sağdan cezaalanına girdi ve sol köşeye vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Dakika 58: Alanya tehlikeli oldu. Maniatis soldan cezaalanına yaklaştı, Sadık kayarak müdahale etti ve tehlikeyi engelledi.

Dakika 60: Alanya Emre ile bir atak geliştirdi. Bu oyuncu cezaalanı içerisinde kendini yerde buldu. Alanyalılar penaltı kararı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

Dakika 67: Mina, yarı alanından Adem’e uzun bir top çıkardı. Alanya defansı kafa müdahalesiyle akını kesti.

Dakika 78: EYMS atağında sağdan atağı başlatan Murat Yıldırım’ın ortasından gelen topu Adem Büyük, göğsüyle kontrol edip ağlarla buluşturdu:1-0

Dakika 81: EYMS’de sakatlanan Adem Büyük, yerini Rahman Buğra Çağıran’a bıraktı.

Dakika 83: Alanya’dan Efecan, orta sahadan aldığı topla cezaalanına doğru hareketlendi, araya giren Mina atağı kesti.

Dakika 84: Geriden atılan topla Boutaib şut açısı buldu, ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 86: Emre’nin EYMS cezaalanına gönderdiği topu Mina kafayla uzaklaştırdı.

4. Hakem oynanmamış süre olarak 4 dakikayı gösterdi.

Dakika 90+4: Bu dakikada Alanyaspor Welinton’un ayağından beraberlik golünü kazandı:1-1

Ferdi DURDU, staddan bildiriyor