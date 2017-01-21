E.Yeni Malatya:1- Mersin İ.Y.:0 (İlk Yarı)
Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT Avaz’dan naklen yayınlanıyor
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Serkan Tokat (Ankara), Erdem Bayık (İstanbul), Oğuz Terzi (Kastamonu), 4. hakem Şeref Taştan (Isparta)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 4. Mehmet Sak, 5. Yiğitcan Erdoğan, 7. Michela Pereira, 10. İrfan Başaran, 14. Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 19. Sunday Mba, 29. Amamchi Augustine İwuji-Amutu
YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 15. Fatih Gürden, 28. Furkan Pekşen, 39. Ahmet Aras, 44. Osman Fırat, 55. Sezer Özmen, 61. Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
MERSİN İDMANYURDU: 13. Nikolay Borislavov Mihaylov, 5. Kudbettin Tekin Oğrak, 7. Mahmut Metin, 10. Tolga Şahin, 15. Milan Mitroviç, 19. Abdulkadir Korkut, 33. Nurullah Kaya, 66. Gökhan Akkan,77. Güven Varol, 81. Sinan Kaloğlu, 86. Melih Gökçek
YEDEKLER: 23. Hasan Baş, 4. Mehmet Enes Sığırcı, 11. Ahmet Bener, 14. Bekircan Sönmez, 25. Furkan Güzel, 65. Emrah Özyaylaz, 99. Furkan Aydemir
TEKNİK SORUMLU: Memduh Özbalta
Dakika 7: Yeni Malatya atağında, Mba cezasahasının hemen önünde Gökhan tarafından düşürüldü. Kazanılan serbest atışı İrfan Başaran kullandı. Bu futbolcunun barajın üzerinden gönderdiği top filelerle buluştu:1-0
Dakika 11: İrfan sağdan korner atışı kullandı. Amutu kafayı vurdu, arka direkte Mba dokunamadı, aut.
Dakika 13: İrfan yine korner atışı kullandı. Amutu kafaya yükseldi ve auta gönderdi.
Dakika 19: Mersin’in kullandığı taç atışından gelen topu Milan kafayla indirdi. Gökhan’ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
Dakika 23: İrfan’la kullanılan korner atışından gelen topa Amutu kafayı vurdu, kaleci sol çaprazdan gelen topu almayı başardı.
Dakika 25: Mba’nın uzaktan şutundan gelen topu kaleci yatarak aldı.
Dakika 28: Melih’in soldan kullandığı faul atışından gelen topa Sinan Kaloğlu çaprazdan vurdu, aut.
Ferdi DURDU, İnönü Stadı’ndan bildiriyor