Kötü Saha İyi Kaleciler ve Skor: 0-0

İnönü Stadı’nın kötü zemininde oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Bir gün önce yağan kar nedeniyle kayganlaşan kötü bir zeminde oynanan maçta her iki takım 5 oyuncu değişikliğini sakatlıklar yüzünden yaparken, kaleciler maçın skoruna etki eden isimler oldu ve yaptıkları kurtarışlarla rakiplerinin gol girişimlerini engellediler. Karşılaşmada ev sahibi takım daha etkili bir futbol sergiledi.

STAT: Malatya İnönü

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (İzmir), Volkan Narinç (Manisa), İlker Takpak (İzmir), 4. hakem Serkan Ergün (İstanbul),

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 4. Mehmet Sak, 7. Micheal Pereira (Dk.71 39. Ahmet Aras), 10. İrfan Başaran, 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dialiba Diabang (Dk.37 19. Sunday Mba), 20. Murat Akça (5. Yiğitcan Erdoğan)

YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 5. Yiğitcan Erdoğan, 19. Sunday Mba, 29. Amamchi Augustine Iwuji-Amutu, 39. Ahmet Aras, 55. Sezer Özmen, 61. Rahman Buğra Çağıran

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

SİVASSPOR: 35. Ali Şaşal Vural, 4. Yiğit İncedemir (Dk.67 10. Kerim Avcı), 5. Galip Güzel, 7. Lenadro Barrios Rita Dos Martires, 16. İbrahim Öztürk, 20. Ahmet Cebe, 21. Burhan Eşer, 23. Ergin Keleş (Dk.58 33. Theofanis Gekas), 37. Hakan Arslan, 44. Dejan Kelhar (Dk.46 27. Hasan Hatipoğlu), 58. Ziya Erdal

YEDEKLER: 15. Tolgahan Acar, 10. Kerim Avcı, 18. Gökhan Süzen, 27. Hasan Hatipoğlu, 33. Theofanis Gekas, 66. Adem Koçak, 91. Rıdvan Şimşek

TEKNİK SORUMLU: Mesut Bakkal

KIRMIZI KART: Dk.83 Hakan Arslan (Sivasspor),

SARI KARTLAR: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor),

Dakika 6: Burhan Eşer ile Ergin Keleş iyi paslaştı. Ceza sahasına giren Keleş kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ancak defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 7: Pereira’nın soldan ortasında Eren yükseldi ancak kafayı vuramadı.

Dakika 13: Mehmet Sak’ın soldan ortasında Pereira topu indirdi, Eren’den önce defans araya girdi ve mutlak bir golü önledi.

Dakika 19: Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasında yaşanan karambolde önce Ergin Keleş sonra Burhan Eşer topa vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 21: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Dialiba kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal köşeye giden topa iyi uzanarak, gole izin vermedi.

Dakika 25: Ziya Erdal’ın pasında Burhan topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

Dakika 27: Pereira’nın pasında Sedat 30 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

Dakika 30: İrfan’ın pasında Eren Tozlu ceza sahası içerisinde şutunu çekti. Defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 32: Burhan’ın sağdan ortasında Galip arka direkte müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Top, yandan auta çıktı.

Dakika 33: Azubuike’nin pasında Dialiba pasını Eren’e aktarmak istedi ancak defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 40: Topa müdahale ederken yere düşen Murat Akça, omuzundan sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerine oyuna Yiğitcan dahil oldu.

Dakika 43: Mba’nın pasında Sedat şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

Dakika 45: Sedat’ın ara pasında Eren topla buluştu. Eren müsait pozisyonda topu kaleci Ali Şaşal’ın üzerine nişanladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Dakika 47: İrfan’ın soldan ortasında Eren kafayla indirdi, topun gelişine Pereira vurdu. Aut

Dakika 52: Eren’in 35 metreden şutu auta çıktı.

Dakika 55: Eren’in pasında İrfan topun gelişine vurdu, kaleci sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi. Dönen topu İrfan Mehmet Sak’a aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci golü engelledi.

Dakika 59: Burhan’ın pasında Hakan uygun durumda vurdu. Kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

Dakika 64: Burhan’ın pasından gelen topa Gekas vurdu. Kaleci Ertaç kornere attı.

Dakika 67: İrfan’ın kullandığı serbest atıştan gelen topa Mba kafayı vurdu. Kaleci Ali son anda topu kornere çeldi ve golü önledi.

Dakika 77: İrfan’ın soldan ortasında topa Ahmet Aras kafayı vurdu. Bu pozisyonda hakem Aras’ın kaleciye faul yaptığını tespit etti.

Dakika 80: Caner’in sağdan ortasında Ahmet Aras kafaya yükseldi, az farkla aut.

Dakika 81: Galip’in pasında, Gekas topla buluştu, Yiğitcan’ı geçti, kaleciyle karşı karşıya iken çok kötü vurdu, yandan auta gönderdi.

Dakika 83: Azubuike’ye faul yapan Sivasspor’lu Hakan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakika 89: Sedat’ın uzaktan şutu üstten auta çıktı.

Hakem oynanmamış süre olarak 4 dakikayı işaret etti.

Dakika 90+2: Ev sahibi takımın kontraatağında Ahmet Aras vurdu. Defansa çarparak yükselen topu kaleci çizgi üzerinden kontrol edebildi.

Dakika 90+4: Azubuike’nin uzaktan şutunu kaleci Ali kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com