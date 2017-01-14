Kötü Saha İyi Kaleciler ve Skor: 0-0
İnönü Stadı’nın kötü zemininde oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Bir gün önce yağan kar nedeniyle kayganlaşan kötü bir zeminde oynanan maçta her iki takım 5 oyuncu değişikliğini sakatlıklar yüzünden yaparken, kaleciler maçın skoruna etki eden isimler oldu ve yaptıkları kurtarışlarla rakiplerinin gol girişimlerini engellediler. Karşılaşmada ev sahibi takım daha etkili bir futbol sergiledi.
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (İzmir), Volkan Narinç (Manisa), İlker Takpak (İzmir), 4. hakem Serkan Ergün (İstanbul),
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 4. Mehmet Sak, 7. Micheal Pereira (Dk.71 39. Ahmet Aras), 10. İrfan Başaran, 11. Eren Tozlu, 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dialiba Diabang (Dk.37 19. Sunday Mba), 20. Murat Akça (5. Yiğitcan Erdoğan)
YEDEKLER: 18. Hakan Canbazoğlu, 5. Yiğitcan Erdoğan, 19. Sunday Mba, 29. Amamchi Augustine Iwuji-Amutu, 39. Ahmet Aras, 55. Sezer Özmen, 61. Rahman Buğra Çağıran
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
SİVASSPOR: 35. Ali Şaşal Vural, 4. Yiğit İncedemir (Dk.67 10. Kerim Avcı), 5. Galip Güzel, 7. Lenadro Barrios Rita Dos Martires, 16. İbrahim Öztürk, 20. Ahmet Cebe, 21. Burhan Eşer, 23. Ergin Keleş (Dk.58 33. Theofanis Gekas), 37. Hakan Arslan, 44. Dejan Kelhar (Dk.46 27. Hasan Hatipoğlu), 58. Ziya Erdal
YEDEKLER: 15. Tolgahan Acar, 10. Kerim Avcı, 18. Gökhan Süzen, 27. Hasan Hatipoğlu, 33. Theofanis Gekas, 66. Adem Koçak, 91. Rıdvan Şimşek
TEKNİK SORUMLU: Mesut Bakkal
KIRMIZI KART: Dk.83 Hakan Arslan (Sivasspor),
SARI KARTLAR: Dk. 45 Pereira, Dk. 54 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 Galip Güzel, Dk. 90 Kerim Avcı (Sivasspor),
Dakika 6: Burhan Eşer ile Ergin Keleş iyi paslaştı. Ceza sahasına giren Keleş kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı ancak defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 7: Pereira’nın soldan ortasında Eren yükseldi ancak kafayı vuramadı.
Dakika 13: Mehmet Sak’ın soldan ortasında Pereira topu indirdi, Eren’den önce defans araya girdi ve mutlak bir golü önledi.
Dakika 19: Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasında yaşanan karambolde önce Ergin Keleş sonra Burhan Eşer topa vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.
Dakika 21: İrfan Başaran’ın kullandığı korner atışında Dialiba kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal köşeye giden topa iyi uzanarak, gole izin vermedi.
Dakika 25: Ziya Erdal’ın pasında Burhan topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.
Dakika 27: Pereira’nın pasında Sedat 30 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.
Dakika 30: İrfan’ın pasında Eren Tozlu ceza sahası içerisinde şutunu çekti. Defansa çarpan top kornere çıktı.
Dakika 32: Burhan’ın sağdan ortasında Galip arka direkte müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Top, yandan auta çıktı.
Dakika 33: Azubuike’nin pasında Dialiba pasını Eren’e aktarmak istedi ancak defansa çarpan top kornere çıktı.
Dakika 40: Topa müdahale ederken yere düşen Murat Akça, omuzundan sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerine oyuna Yiğitcan dahil oldu.
Dakika 43: Mba’nın pasında Sedat şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
Dakika 45: Sedat’ın ara pasında Eren topla buluştu. Eren müsait pozisyonda topu kaleci Ali Şaşal’ın üzerine nişanladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Dakika 47: İrfan’ın soldan ortasında Eren kafayla indirdi, topun gelişine Pereira vurdu. Aut
Dakika 52: Eren’in 35 metreden şutu auta çıktı.
Dakika 55: Eren’in pasında İrfan topun gelişine vurdu, kaleci sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi. Dönen topu İrfan Mehmet Sak’a aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci golü engelledi.
Dakika 59: Burhan’ın pasında Hakan uygun durumda vurdu. Kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
Dakika 64: Burhan’ın pasından gelen topa Gekas vurdu. Kaleci Ertaç kornere attı.
Dakika 67: İrfan’ın kullandığı serbest atıştan gelen topa Mba kafayı vurdu. Kaleci Ali son anda topu kornere çeldi ve golü önledi.
Dakika 77: İrfan’ın soldan ortasında topa Ahmet Aras kafayı vurdu. Bu pozisyonda hakem Aras’ın kaleciye faul yaptığını tespit etti.
Dakika 80: Caner’in sağdan ortasında Ahmet Aras kafaya yükseldi, az farkla aut.
Dakika 81: Galip’in pasında, Gekas topla buluştu, Yiğitcan’ı geçti, kaleciyle karşı karşıya iken çok kötü vurdu, yandan auta gönderdi.
Dakika 83: Azubuike’ye faul yapan Sivasspor’lu Hakan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Dakika 89: Sedat’ın uzaktan şutu üstten auta çıktı.
Hakem oynanmamış süre olarak 4 dakikayı işaret etti.
Dakika 90+2: Ev sahibi takımın kontraatağında Ahmet Aras vurdu. Defansa çarparak yükselen topu kaleci çizgi üzerinden kontrol edebildi.
Dakika 90+4: Azubuike’nin uzaktan şutunu kaleci Ali kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Ondan olmaz bundan olmaz boş konuşmayı bırakıp,herkes işine baksın..Stad boş boş boş olmaz,bu stad dan olmaz,zeminden olmaz,taraftardan olmaz,takımımızı yalnız bırakmamak için elimizden gelen i yapıyoruz fakat stadın rezilliği anlatılmaz yaşanır …Stada gelmiyenler geniş geniş boş bomboş ağızla konuşuyor…Takımın çok geç kalmadan zemini iyi bir stad da sahaya çıkması lazım;yoksa yazık olacak,emeklere, futbolculara,puanlara yazık olacak….
Sedat kadar ağır bir orta saha Yok azubuki onun yerine de oynuyo acil Sedat’ın yerine orta saha ve forvet Mehmet sak iyiydi bugün
Öncelikle bu saha zemininde futbol oynayan iki takım futbolcularını tebrik ederim Y MALATYASPOR u forvet hattında başarısız olsa da ki buradaki sıkıntımız gözler önünde oyunundan dolayı tebrik ederim ayrıca Sivasspor kalecisini tebrik ederim resmen takımına bir puan aldırdı kaleci dediğin böyle olmalı
Saha berbattı, bu sahada futbol oynanmaz. Mart ayına kadar maçlarındaki İstanbul’da oynamak iyi bir fikirdi. Bu haftayı gördükten sonra düşünülmesi gerekli. Seyirci daha fazla olacak, iyi zeminde futbol takımımızın lehinedir. Bu sahada futbol oynayan her iki takım oyuncularını kutluyorum. 2 noktasal transfer ile takımız daha iyi olacak
Maç İstanbul’da oynansın deyince veryansın edenleri bugün stadda göremedik! Yine boş trübünlere oynayan bir takım! Olumsuzluklara rağmen takım aslan gibi oynadı. İnşaallah sakat oyuncuların ciddi bir şeyi yoktur. Bu takım birkaç iyi transfer ve taraftar desteğiyle çok rahat şampiyon olabilir.
Evet saha zemin gerçekten futbol oynamaya elverişli değil katılıyorum ama orta sahadan ileriye top taşıyacak aralara servis edebilecek kanatlari yonlendirebilecek bir orta saha futbolcusu transfer etmek için yönetimin daha kaç puan kaybı olmasını bekliyor.bu takıma acilen orta saha ve ileride net gol vuruşu yapabilecek iyi bir santrofor şart yoksa her zaman ah vah eder ve bu şekilde de taraftar stadyumu doldurmaz niye mi hedefe giden bir takimin orta sahası çok iyi olması lazım ki takım atak yapabilsin göze hoş gelen bir futbol oynayabilsin ki taraftar inansın hedefe gittigini. Ben bu maçta taraftarın neden stadyumu doldurmadigini bu şekilde yorumluyorum. Eski malatya nin şampiyonluğa oynadığı maçlara bir bakın stadyum bu kadar bos oluyor muydu.
Bu yorumcu arkadaşlar her halde istanbulda oturuyor olmalı ben kombine alayım passolig alayim sen orda maç istanbul da niye oynanıyor diye bağır dur bu takım bu güne kadar hep burda oynadı şampiyonluğa oynayincami kıymetli oldu
Malatyaspor güzel oynadı saha ne kadar bozuk olsada iki takımada bozukdu, malatya sivasdan daha teknik ve iyi bir takım olduğunu gösterdi, Sivas’ın kalecisi 1 puanı kazandı, bu takımın acilen iyi bir sol bek, bitirici forvet ve orta sahada sedatin yerinde beyin olacak ofansif oyuncu alınmalı sezeride defansa monte etmeli irfan hoca, bunlar olursa bu takım süper lige cikar
Arkadaslar takim iyi oynadi keske mac sivasta oynansa cok rahat yenerdik veya baska duzgun bir sitada oynansa malatya cok rahat kazanirdi hosuma giti acikcasi sanirim kalecisi en zayif biziz bu ligde yirtici uzun boylu kuvetli hava toplarina hakim bir golcu olsun insallah nasipsede olur allahin iziniyle
Katılıyorum size, kalecilerimiz gerçekten çok zayıf; ümit ederim ki Vedat KAPURTU bir an evvel eldivenleri devralır, Vedat en azından diğerlerinden evlâdır.
Arkadaşlar galiba evde Malatya maçı yerine başka bir maç seyrettiniz ;maç 0 -0 bitti..ve her iki takımın da en iyileri kalecilerdi. .Vedat kalede olsaydı,takım patates olurdu..
Buradan basbas bağırdık.Bu maçları İstanbulda oynayalım diye.Kuru bir inatla,Yok efendim Malatyaspor 3-5 maçda olsa malatyada oynamalıymışYoksa maçları protesto edeceklermiş.Sivas maçında stat full dolacakmış.Mış muş.Gördüğünüz gibi takımımız sivastan daha teknik vede daha iyi.Sivasın en iyisi sadece kalecisi.Haftaya gene bu kötü zeminde oynayacağız. yinede her iki takımı kutlamak gerek.
Sivas karşısında sürekli atağa kalkan EYMS bir türlü Sivas kalecisini geçemedi Galibiyet Malatyaspor’un hakkıydı.Şans faktörü Sivas’tan yanaydı.Oyuncularımız tek tük hata yapsada iyi bir mücadele sergiledi.Sahamız iyi değil.Biran önce yeni yapılan saha fuutbol oynamaya hazır hale getirilmelidr.
Katılıyorum size Sayın Öztan; Ertaç’ın deneyimsizliği ile Yiğitcan’ın beceriksizliği kendini gösterse de takımımız iyi mücadele etti ve göze hoş gelen futbol sergiledi.
Hattâ epey zamandır kendi mabedimizde bu kadar iyi oynamamıştık.
Ertac olmazsa 0-2 biterdi
Mersin maçında bari İstanbul da oynansın
Ali sasal olmasa kaç kaç biterdi
Bu saha da ancak bu kadar olur diye yorumculara sıvas ta bu saha oynadı 2 puan aldı. Tabii ki Beraber kaldığı için 1 aldı ama Malatya nın 2 puanı gitti. Bu Yönetimle bu teknik heyetli bu futbolcularla bu kafa ile ancak bu kadar olur.
BU SİTEDE MAÇTAN BİR BUÇUK SAAT ÖNCE YAZDIM
doğur dürüst transfer yapılmadı benim bildiğim sadece iki transfer yapıldı. Takım aynı hoca aynı yönetim aynı değişen bir şey yok. Sivas bizi yenerse bozuk zemin yüzünde oldu diyecekler. nedense bu bozuk zemin gelen takımlar için geçerli değil. zaten Başkan İstanbul da oynayalım diye zemin hazırlıyor yenilgiler
hasan emege saygı göster biraz takım daha nasıl oynayacaktı teknik heyet daha ne yapacaktı yönetim ne yapacaktı emeğe saygı biraz her iki takım oyuncularıda elinden geleni yaptı güzel maç oldu
Evet, böyle bir saha zeminine ve havanın soğukluğuna rağmen güzel bir müsabaka oldu.
Bu kafaya 1 puan bile fazla
Solbeg santifor oyun kuru orta saha eksiklerimiz yine göze çarptı Yiğitcan hata üstüne hata yapıyor sedat yok ortada trasfer lazım başkan ertaci kutlar irfan hocayı eleştiririm hakan da neden ısrarcı anlamadık
Ya hangi aklı kıt adamlar bu tarlada maç oynatır ÇOK ÂCİL maçlarımızı İstanbul da oynayalım yaźık futbolcularımız sakatlanıyor
goztepe bu yil cikarsa o zaman malatya transfer yapabilir. yoksa goztepe varken kimseyi alamaz bunlar..
Yeni stadın biran önce hazır hale getirilmesi lazım yeter artık çamurda futbol oynuyoruz..
#MalatyalıÜlkücü
Yine aynı nakarat… hoca çıkar şimdi çok pozisyona girdik ama atamadık,saha çok kötüydü,zorunlu değişiklik yaptık oyuna müdahale edemedik,oyuncularımı kutlarım diye konuşur.Şampiyonluğa oynayan hiç bir takımı yenmeyi bırak gol bile atamayan takım nasıl şampiyonluğa oynayacak acaba.Ahmet aras ve mba gibi oyuncularla daha çok üzülürüz.
ahmet aras tam komedymis. ne pivot ne pivot ama. golculugu brakin futboldan anladgi yok. kafa vuruyor kale onunde sanki rakip stoper. bari eskilet devam etsin.
Haklısınız; Ahmet Aras’ın Sinan Özkan’dan ne farkı var, gereksiz bi’ transfer.
bu saha ve kadroyla ancak bu kadar. elindeki kısıtlı kadroya rağmen irfan buz’u tebrik etmek gerekir. eğer irfan buz göztepe’nin başında olsaydı göztepe açık ara liderdi. bütün suç doğru dürüst transfer yapamayan yönetimde.
Oyuncuları mücadelelerinden dolaylı tebrik ediyorum
Mac istanbulda oynanmasin diyen arkadaslar umarim suan anlamislardir zemini..4 5 oyuncu sakatlanip cikti takim iyi ama zemin kotu
Nefesini tüketme anlamadılar, anlamazlar.
Bu maçın skoru ne olursa olsun böyle bir kalecimiz varken ilk yarıda Hakan ile oynanmış 15 maça üzülmemek elde değil. Teknik heyet bu kaleciyi nasıl görmemiş. 4 yüzde yüz net pozisyon kurtardı 64 . dakika itibariyle.
Yan toplarda çok kötü Ertaç, kalesinden çıkıp topa müdahale etmeye çekiniyor.
Karşı karşıya kalınan pozisyonlarda Ertaç iyi fakat yan toplarda ise Hakan iyi.
Maşallah kaleciden süper anlıyorsun.BırKın bu ligi bütün liglerin yantoplarda eniyilerinden.
Lisedeyken okul takımının kalecisiydim, lisanslı sporcuydum; bırak da deneyimimi ve gözlemlerimi paylaşayım Cengiz karaca.
Tadı tuzu yok maçın saha zemini oynamaya elverişli değil galip gelemiyorsan yenilme kuralını uygula