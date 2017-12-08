E.Yeni Malatya’da Adem Büyük Şoku
Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük şoku yaşanıyor.
Ligin 14.haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada hafif sakatlık geçiren ve hafta içerisinde takımdan ayrı çalışan forvet oyuncusu Adem Büyük, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda kendisini denemişti.
Takımla birlikte çalışmaya katılan ancak ağrıları artan tecrübeli oyuncunun Göztepe karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Sportif direktör Ali Ravcı, “Adem’in ağrıları yeniden başladı. Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
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