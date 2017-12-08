E.Yeni Malatya’da Adem Büyük Şoku

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugün Mescid-i Aksa/Batı Şeria’da yaşananlardan dolayı İsrail’i/buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail’i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz”...