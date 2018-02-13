E. Yeni Malatya’da Boutaib ve Dia’sız Antrenman
Süper Ligin 21.haftasını 1 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde 21.haftayı 27 puanla 9.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler Bursaspor karşılaşmasına çevrildi. İlk yarıda geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 5 puan toplayan sarı kırmızılılar, Bursaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek, çıkışını sürdürmek ve alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığı nedeniyle tedavisi süren forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu İssiar Dia antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira takımdan ayrı salonda çalışırken, izinli olan Fernando Emaneul Dening takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, istasyon çalışmasıyla tamamlandı.
DEPLASMANDA 11 PUAN TOPLADILAR
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 21 haftalık süreçte 10 deplasman karşılaşmasına çıkarken, 11 puan topladı.
Deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 2 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Sarı kırmızılılar, 10 karşılaşmada rakip ağları 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni, Kardemir Karabükspor’u ve Kayserispor’u mağlup ederken, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor ile berabere kaldı.
Yeni Malatya Gazetesi
Şimdiye kadar hiç bursadan puanla dönmemişiz! Eğer Bautaib oynarsa yine puansız döneriz.Birde duran topları kesinlikle Aytaç a vermemeliyiz.
Gilberto antreman eksiğini tamamlarsa takiplerin korkulu rüyası olacak insallah fakat zaman daralıyor bu hafta bizde boutaib ve ıssam chubuke yok(artık dia yı bizim takımdan saymıyorum) bursada da en önemli iki adamı sow ve battala yok seyirci dsnda sartlar esit insallah galip gelip haftayada karabüğü yenersek bu yıl bu iş bitecek inşallah.
İssiar Dia’nın bir gününü görmedik zaten. Geldiğinden beri sakat. Kesintisiz 90 dakikayı tamamladığını görmedim.
şuanda tüm futbolculara ihtiyaç var chubukenin cezası boitabın sakatlığı derjken haftalar tükeniyor korkulu rüya gförmmemk içinmalınan herpuanın değeri büyük bursan 1 puan güzel olur galibiyet süper olur haydi kaplanlar malatyaspora yakışacak bi skorla dönün bursadan
İssiar Dia yı bize iyi kakalamışlar geldiğinden beri yatıyor.Bautaib efendi de ona özendi herhalde.Bizden ikinci bir gereksizler kadrosu rahat çıkar.
Aman aman mumkunse hic katilmasin antremana boutaib midir nedir
Ondan gelmesin hayir Allahtan gelsin
sen futboldan anlamıyorsun adam takımını dünya kupasına götürdü Takım olarak boutalip hep geriye gelip top alıyor ondan dolayı efor sarfeden gölcü golünü atmaya mecali kalmıyor Gilbertonun gelmesiyle boutalip süper gölcü olacağına inanıyorum