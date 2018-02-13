E. Yeni Malatya’da Boutaib ve Dia’sız Antrenman

Süper Ligin 21.haftasını 1 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 21.haftayı 27 puanla 9.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler Bursaspor karşılaşmasına çevrildi. İlk yarıda geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 5 puan toplayan sarı kırmızılılar, Bursaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek, çıkışını sürdürmek ve alt sıralarla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığı nedeniyle tedavisi süren forvet oyuncusu Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu İssiar Dia antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira takımdan ayrı salonda çalışırken, izinli olan Fernando Emaneul Dening takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, istasyon çalışmasıyla tamamlandı.

DEPLASMANDA 11 PUAN TOPLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 21 haftalık süreçte 10 deplasman karşılaşmasına çıkarken, 11 puan topladı.

Deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 2 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Sarı kırmızılılar, 10 karşılaşmada rakip ağları 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni, Kardemir Karabükspor’u ve Kayserispor’u mağlup ederken, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor ile berabere kaldı.

Yeni Malatya Gazetesi