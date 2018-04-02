E.Yeni Malatya’da Moraller Yerinde

Süper Lig’de iki hafta sonunda Gençlerbirliği karşısında farklı bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller yerine geldi. Sarı kırmızılılar, 28.haftada zorlu Medipol Başakşehir maçı öncesi önemli bir galibiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaştığı Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ederek, önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği karşısında 4-1’lik galibiyet alan sarı kırmızılılar, puanını 37’ye yükseltti.

LİGDE 10’UNCU GALİBİYETLERİNE ULAŞTILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 37 puan topladı.

Gençlerbirliği karşısında 10’uncu galibiyetini alan sarı kırmızılılar, 37 puanın 22’sini iç sahada topladı. Sahasında 6’ıncı galibiyetini elde eden Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçındaki bütün geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak, anlamlı bir davranışa da imza atmış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 27 haftada 33 gol kaydetti. 33 golün 12’sinde Khalid Boutaib, 4’ünde Aytaç Kara, 3’ünde Michael Pereira, 2’sinde Adem Büyük, 2’sinde ise Gilberto Oliveira Souza Junior’un imzası var.

“DAHA İYİ OLMAK ADINA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sadık Çiftpınar, Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Çiftpınar, Gençlerbirliği karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Müthiş galibiyet oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizlere destek veren, dua eden herkese, tribünlerde yerini alıp 90 dakika susmayan cefakâr taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Daha iyi olmak adına çok çalışacağız” dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI CUMA GÜNÜ OYNANACAK

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Ligin 28.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Nisan Cuma günü saat 20.00’da 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek, puanını 37’ye çıkaran ve haftayı 9.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışını sürdüren ve Galatasaray’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: EYMS’nin Gençlerbirliği maçına çıkan kadrosu