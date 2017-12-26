E.Yeni Malatya’da Mousa Sow İddiası

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Mousa Sow ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Bir dönem Fenerbahçe’nin de formasını giyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’nin forvet oyuncusu Mousa Sow’un adı devre arası ile birlikte Süper Lig’de birçok kulüple anılmaya başladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un günledir Bursaspor ile yakın temasta olduğu ileri sürülen Mousa Sow ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de yıldızı parlayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’ye transfer olan Mousa Sow, yeniden Türkiye’ye dönmenin hayalini kuruyor. Sezon başında da adı Evkur Yeni Malatyaspor ile anılan tecrübeli forvet oyuncusunun kendisine gelen teklife sıcak baktığı iddia edildi.

31 yaşındaki, 1,80 metre boyundaki forvet oyuncusu Mousa Sow’un Al Ahli ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de forma giydiği 185 karşılaşmada 75 gol atıp, 32 asist yapan Sow, Al-Ahli Dubai Club takımında 24 karşılaşmada 13 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Yeni Malatya Gazetesi