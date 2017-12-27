E.Yeni Malatya’da Rakamlarla İlk Yarı

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin ilk yarısını topladığı 22 puanla 10’ncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 17 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Süper Ligin ilk yarısı tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada aldığı galibiyetlerle puanını 22’ye yükseltti. İlk yarıyı üzerinde tamamlayan takımlara karşı 10 puan alan sarı kırmızılılar, Galatasaray ve Trabzonspor’u yenerken, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KHALİD BOUTAİB

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü, ligin ilk yarısında kaydettiği golle takımın en golcü ismi olurken, gol krallığı yarışında dördüncü sırada yer aldı.

Boutaib, Osmanlıspor karşılaşmasında 2, Antalyaspor, Bursaspor, Karademir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarında 1’er gol attı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Boutaib’in gol attığı 5 karşılaşmayı kazanırken, 1’inde berabere kaldı ve 2’sini kaybetti.

Lig’de 17 haftalık bölümde 16 hafta sahaya çıkan ve bir maçta cezalı olan golcü oyuncu Khalid Boutaib, 9 gol kaydederek takımın en golcü oyuncusu oldu. Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib’i attıkları 2’şer golle Pereira, Aytaç Kara, ve Eren Tozlu takip etti.

CHEBAKE İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkat çekti.

16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Chebake, bin 396 dakika sahada kaldı. İlk yarıyı 5 sarı kartla tamamlayan ve sadece 1 karşılaşmada görev almayan Chebake, defansta yaptığı kritik hamlelerle en değerli futbolcular arasına girdi.

İlk yarıda yüzde 80 pas ortalamasıyla oynayan İssam Chebake’nin maç başı top kazanma oranı 1,8. Maç başı 1,6 hava topu kazanma oranıyla oynayan Chebake, yüzde 64 ikili mücadele kazanırken, maç başı 23 başarılı pas oranıyla oynadı. İsaam Chebake, maç başı başarılı ortada ise 0,2’lik bir oranla ilk yarıyı tamamladı.

SADIK ÇİFTPINAR KAPTANLIĞI ALDI

Evkur Yeni Malatyaspor’a geldiği günden buyana bütün dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kendisine verilen kaptanlık pazu bandını en iyi şekilde taşıdı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan, takımın ilk sezonunda TFF 1. Lig’de kalmasında ve ikinci sezonunda Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç stoper, Galatasaray maçında hırs, istek, azmi, çalışkanlığıyla milli takımda forma giymeye hazır olduğunun sinyalini de vermiş oldu.

SARI KIRMIZILILAR, EN ÇOK HAVA TOPU KAZANAN TAKIMLAR ARASINDA

Evkur Yeni Malatyaspor ligde şuana kadar oynadığı 17 karşılaşmada yüzde 52,2’lik oranla Trabzonspor ve Galatasaray’ın arkasında en çok hava topu kazanan 3. takım oldu. En fazla Hava Topu Kazanan takım olan Trabzonspor yüzde 58,7’lik orana sahipken Galatasaray ise yüzde 53,8’lik oranla ikinci sırada yer aldı. Sarı kırmızılılarda iç sahada ise Hava Topu Kazanma oranı yüzde 52,8. Sarı kırmızılılar, ayrıca dış sahada yüzde 80,8 pas oranıyla ligde 17 haftalık bölümde dış sahada oynanan maçlarda en çok pas yapan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 5. takım oldu.

EN ÇOK KART GÖREN OYUNCULAR

Evkur Yeni Malatyaspor’da oynadığı maçlarda en çok kart gören oyuncu 6 sarı kartla Khalid Boutaib. Boutaib’i 5 sarı kartla Issam Chebake ve Aytaç Kara takip ediyor. 17 haftalık bölümde sarı kırmızılılarda en fazla forma giyen futbolcu ise 16 maçta forma giyen Khalid Boutaib ve İssam Chebake oldu. Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ve Emanuel Dening yaptığı 3 asistle takımda en çok asist yapan oyuncular oldu. Khalid Boutaib Yeni Malatyaspor’da 4,2’lik oranıyla en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu. Boutaib’i 3,2’li oranla Yalçın Ayhan ile 2,9 ile Sadık Çiftpınar takip etti.

FUTBOLCULARIN ALDIKLARI SÜRELER VE PERFORMANSLARI..

Khalid Boutaib, 16 karşılaşmada bin 411 dakika sahada kaldı. 6 sarı kart gören Boutaib, 9 gol kaydetti.

İssam Chebake, 16 karşılaşmada bin 396 dakika sahada kaldı. Chebake, 5 sarı kart gördü.

Ertaç Özbir, 15 karşılaşmada bin 350 dakika görev aldı ve 2 sarı kart gördü.

Aly Cissokho, 15 karşılaşmada bin 328 dakika sahada kaldı ve 2 sarı kart gördü.

Yalçın Ayhan, 13 karşılaşmada bin 170 dakika görev aldı. Ayhan 2 sarı kart görürken, 1 gol kaydetti.

Sadık Çiftpınar, 12 karşılaşmada bin 80 dakika görev alırken, 2 sarı kart gördü.

Okechukwu Godson Azubuike, 13 karşılaşmada bin 5 dakika sahada kaldı ve 3 sarı kart gördü.

Aytaç Kara, 13 karşılaşmada 983 dakika forma giydi. Kara, 5 sarı kart görürken, 2 gol attı.

Adem Büyük, 12 karşılaşmada 931 dakika görev aldı. 2 sarı kart gören Büyük, 1 gol kaydetti.

Murat Yıldırım, 13 karşılaşmada 917 dakika süre aldı ve 4 sarı kart gördü.

Michael Pereira, 13 karşılaşmada 814 dakika görev aldı. Pereira, 2 sarı kart görürken, 2’de gol kaydetti.

Nacer Barazite, 12 karşılaşmada 663 dakika sahada kaldı. Barazite, 1 gol kaydetti.

Arturo Rafeal Mina Meza, 8 karşılaşmada 630 dakika görev aldı ve 3 sarı kart gördü.

İssiar Dia, 10 karşılaşmada 548 dakika sahada kaldı.

Eren Tozlu, 10 karşılaşmada 516 dakika görev aldı ve 2 gol attı.

Fernando Emanuel Dening, 14 karşılaşmada 425 dakika görev aldı. 1 sarı kart gören Dening, 1’de gol attı.

Rahman Buğra Çağıran, 8 karşılaşmada 419 dakika görev aldı. Çağıran, 2 sarı, 1’de kırmızı kart gördü.

Abdoulaye Sadio Diallo, 6 karşılaşmada 357 dakika görev aldı.

Turgut Doğan Şahin, 8 karşılaşmada 293 dakika sahada kaldı.

Murat Akça, 3 karşılaşmada 188 dakika görev aldı ve 1 sarı kart gördü.

Fabien Ceddy Farnolle, 2 karşılaşmada 180 dakika görev yaptı.

Muenfuh Seth Sincere, 2 karşılaşmada 134 dakika görev yaptı.

Mustafa Batuhan Altıntaş, 4 karşılaşmada 29 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Ferhat Canlı, Abdulsamed Damlu, Fatih Gürden, Cihat Herdili, Özgür Taylan Ökke, Furkan Pekşen, Furkan Yiğit, Emre Selen ise hiç görev almadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi