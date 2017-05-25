E.Yeni Malatya’nın Radarında Kimler Var?

Spor Toto Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’ın kalecisi Tolga Zengin ile ilgilendiği ileri sürüldü.

TFF 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

İç ve dış transferde kolları sıvayan yönetim, ilerleyen günlerde Sportif Direktör Ali Ravcı ve Teknik Direktör İrfan Buz ile bir araya gelerek, transfer konusunu masaya yatıracak. Kadroda tutulacak oyuncuların yanı sıra dış transferde titiz bir çalışma yürütecek olan yönetim, Süper Lig’deki takımlarda fazla şans bulamayan oyuncuları yakın takibe almaya başladı.

Sarı kırmızılıların gündeme aldığı ilk ismin Beşiktaş’ın formasını giyen ancak kalede fazla şans bulamayan Tolga Zengin (ikinci fotoğraftaki) olduğu iddia edildi. Bu sezon Beşiktaş’ta sadece 9 maçta görev alan tecrübeli kalecinin Evkur Yeni Malatyaspor dışında birkaç Süper Lig takımının radarında olduğu öğrenildi.

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Matus Bero’nun da (yandaki fotoğrafta) adı Evkur Yeni Malatyaspor ile anılıyor. Bero’nun kiralık olarak sarı kırmızılı takıma gönderilmesine Trabzonspor yönetiminin ve teknik heyetinin sıcak baktığı öğrenildi.

HEDEF LİGDE KALICI OLMAK

31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen ve 11 yıllık Süper Lig özlemini dindiren Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef Süper Lig’de kalıcı olmak.

Takımı 3 yıllık süreçte önce TFF 1. Lig’e, bir yıllık aradan sonrada Süper Lig’e çıkarmayı başaran kulüp başkanı Adil Gevrek, TFF 1. Lig’deki ilk sezonda olduğu gibi Süper Lig’de de kalıcı bir takım oluşturup, sonraki sezonlarda hedefe oynayan bir takım kurmayı planlıyor.

Kulübün ilk sivil yönetimi olarak işbaşına geldikten sonra ‘3 yıl içerisinde Süper Lige çıkacağız’ diyen ve 3 yıl içerisinde sözünü başaran Gevrek, Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sportif direktör Ali Ravcı ile İstanbul’da bir araya gelecek olan Gevrek, daha sonra teknik direktör İrfan Buz’la görüşerek, önce teknik heyet sorunu çözecek ardından da transfer çalışmalarına hız verecek.

İRFAN BUZ ALMANYA’YA GİTTİ

Evkur Yeni Malatyaspor’un başına 2015-2016 sezonunda geçen ve takımı küme düşme potasından çıkararak, Play-off’un eşiğine kadar getiren teknik direktör İrfan Buz, takımın başındaki ikinci senesinde büyük bir başarıya imza attı.

2015-2016 sezonunun sonunda takımdan ayrılan ancak 2016-2017 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala takımın başına yeniden geçen ve Malatya futbolunu yeniden Süper Lig’e taşıyan tecrübeli teknik adam, büyük bir mutluluk yaşıyor.

Süper Lig ekipleri Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde çalıştıktan sonra TFF 1. Lig’de ilk kez bir takım çalıştıran Buz, sarı kırmızılı takımı Süper Lig’e çıkartırken, büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk sonrası büyük bir mutluluk yaşan Buz, Almanya’ya uçtu. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından, “Uzun ve yorucu bir sezonu Süper lige çıkmanın mutluluğunu ailemle birlikte paylaşmayı Köln’e” açıklamasını yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi