E. Yeni Malatyaspor Perşembe Günü Toplanıyor

Süper Lig’de geride kalan iki haftayı puansız kapatan ve 34 puanla 10.sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular Perşembe günü Malatya’da toplanarak, ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular, milli ara nedeniyle Pazar günü deplasmanda oynadıkları Trabzonspor karşılaşması sonrası izne ayrılmıştı.

Teknik heyetin futbolculara verdiği 4 günlük izin Perşembe günü sona erecek. 22 Mart Perşembe günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanacak olan takım Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.

KHALİD BOUTAİB VE BERK MİLLİ MAÇLAR SONRASI KATILACAK

Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib ve Berk Yıldız milli takımda bulunuyor.

Fas Milli Rakımı’nın aday kadrosunda yer alan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle gol sayısını 12’ye çıkaran ve takımın en golcüsü olan Boutaib, milli maçlar sonrası takıma katılacak.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor’un 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Ümit Millilerin, İsveç ve Malta maçları aday kadrosuna çağrılmıştı. Milli takım kampına katılan genç oyuncu, milli maçlar sonrası takımın çalışmalarına dahil olacak.

AYTAÇ KARA’NIN DURUMU MERAK KONUSU OLDU

Evkur Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki kameralara da yansımıştı. Kara’ya ceza verilip verilmeyeceği konusunda teknik direktör Erol Bulut ile yönetimin bir görüşme yapması bekleniyor.

Ligin 26.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 37.dakikasında teknik direktör Erol Bulut, orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı oyundan almıştı. Kara’nın gösterdiği tepki sonrası gözler teknik direktör Erol Bulut ile yönetimin vereceği karara çevrildi.

Teknik direktör Erol Bulut, Aytaç Kara’yı oyundan almasıyla ilgili, “Aytaç kötü başladı, kötü oynadı ama onun dışında 4 kişi daha değiştirebilirdim. Pereira’nın da dizinde hafif sakatlığı vardı ama büyük değildi. Sistemimizden dolayı ikinci yarı daha iyi kullanıp ataklarda etkili olma hedefimiz vardı ancak gollerden sonra istediğimiz sistem tutmadı” açıklamasında bulunmuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com