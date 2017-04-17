E.Yeni Malatyaspor’a Yeni Otobüs
TFF 1. Lig’de Süper Lige çıkma mücadelesi veren ve önemli bir avantajı elinde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, yeni otobüsüne kavuştu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katkılarıyla Evkur Yeni Malatyaspor’a yeni bir otobüs kazandırıldı. İstanbul’da giydirmesi tamamlanan otobüs, Eskişehirspor maçında takımı Malatya İnönü Stadı’na götürecek.
Evkur Yeni Malatyaspor’un her daim yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Girişimlerimiz sonucunda bu otobüsü takıma kazandırdık. Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun, kazasız, belasız yolculuklar olsun. Deplasmana daha rahat gitsinler diye bunu sağladık. Biz her zaman Yeni Malatyaspor’un, Malatya’nın yanındayız. Çünkü inanıyoruz ki Süper Lig’e çıktığında şehrin hareketliliği ve çehresi de değişecek” demişti.
Bakan Tüfenkci’nin girişimleriyle sarı kırmızılı takıma kazandırılan yeni otobüs, bundan sonraki süreçte lider takımın teknik heyet ve futbolcularını taşıyacak.
Üzerine logo giydirilen ve isim yazılan otobüs, Malatya’da büyük ilgi gördü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Sarı siyah mükemmel uyum 👏👍
Giydirme ve renk uyumu mükemmel olmuş, Şehrimize ve takımımıza Hayurlı ve Uğurlu olması dileğimizdir.
Hayırlı olsun, Malatyasporumuza yakıştı.
Ayrıca caddelere de Sarı-Siyah bayraklar asılmalı. Şehirde Malatyaspor ile ilgili ne varsa sarı siyah olmalı. Yeni stadyumun koltuklarınada yine sarı-siyah renklerle karşılıklı MALATYA yazılırsa güzel olur.
Kesinlikle ve kesinlikle dediğiniz gibi olmalı kardeşim. SARI-SİYAH zaten bizim orijinal rengimiz, böylelikle aslımıza döneceğiz. Özenti olmayalım
İstanbul beşiktaşta yaşanan terör olayından sonra TR kupası maçı için Beşiktaş-Kayserispor maçına gittim. Beşiktaş kulubü bu maçın teröre tepki olarak dostuk havasında geçmesi için tüm takımların taraftarlarını kendi formalarını giyerek maça gelmelerini istedi. Bende malatyaspor atkımla gittim. Ancak renkleri sarı-kırmızı oldugu için herkes galatasaraylı olduğumu zannetti, çok rahatsız oldum. Ben oraya malatyaspor taraftarı olarak gitmiştim.Halbuki Sarı Siyah olsa bi farkındalık olacak ve malatyasporumuzun malatyamızın reklamı olacak. İnşallah biran önce sarı kırmızı yanlışından döneriz. FARKIMIZI belli edelim. Sarı-Siyah!
Çok doğru kardeşim farkındalık istiyoruz renklerimiz sarı siyah olmalı
Katılıyorum, her takımın kendine özgü renkleri olmalı, Sarı Siyah çok uyumlu.
Otobüsün Metro Turizm Vs İle Her Hangi Bir Alakası Yoktur Bilgi Kirliliği Ve Goy Goy Yapmayın. Araç Bakanız Tüfenkçi Tarafından G.T.B nın Envanterinde Olan Araç M.B.B Yesine Bağışlanmıştır. Ordanda Yeni Malatya Sporumuza Tahsis Edilmiş Dir. Bilip Bilmeden Tek İşi Duyumlarla Ve Yalanlarla Milleti Zehirliyenlere Duyrulur. . .
Hayirli ugurllu olsun cok güzel malatyamiza yakisir
metro turizm sözünü tutmus bu otobus metro turızm tarafından gümrük ticaret bakanlıgına hibe edildi istanbulda giydirildi ve teslim edildi buradan bakanımıza ve galıp özturke tesekkurlerımı sunarım
Anadolu takımlarının üç büyüklerin renklerini almasına anlam veremiyorum ben Fenerbahçeli olarak Malatya için niye sarı kırmızı diye bağırmak zorunda olayim bizim yıllarca kullandığımız sarı siyah renklerimiz ne güzel otobüsün rengide sarı siyah alanlara teşekkür ediyorum.
Malatyalii olan biri su bu olmaz malatya spolu olur
Ben de sarı siyahı çok beğeniyorum.
Bizi fbli gsli bjkli tutmasin biz Anadoluyuz …biz bize yeteriz tek Aşk Malatyaspor MalatyAŞK …
Siz fb gs ve bjk diye bagirin Biz Tek Aşk MALATYASPOR diye bagırırız….sari kirmizi en büyük Kaplanim anti İstanbul yaşasın Anadolu Kardeşliği
Aynen katılıyorum size. Buradan başkanımıza, bakanımıza sesleniyorum istanbul takımlarının renklerini bırakalım SARI-SİYAH renklere dönelim tamamen. Markalaşma yolunda çok önemli çünkü.
Sen Fenerbahçeyi tutmaya devam et aman ha sakın bırakma. Biz sadece Malatyasporluyuz.
Adam ne güzel yazı yazmış ama sizler durumun özünü kaçırarak art niyetli düşünüp konuyu anlamsızca fenerbahçeye çekmişsiniz. Malatya bu kadar kısır düşünceler yüzünden bir adım ileri gidemiyor . Sarı-siyah fikrini destekliyorum.
Biraz öncede yazdım ramazan beyin ifadeleri çarpıtılmış. Orada anlatmak istediği şey farklı. Yazdıklarını destekliyorum . sarı – siyah forma ve atıkların yapılmasını talep ediyorum.
BENCEDE SARI-SİYAH.
Otobüs süper görünüyor kaç model , içi 2+1 mi, keşke Kaplan motifi yerlestirselerdi ayrı bir havası var emeği geçenlerin eline sağlık
Hayırlı olsun. Artık otobüs ümzde havalı.ŞAMPİYON takıma yakışır.
Hayırlı Ve Dahi Uğurlu Olsun. . .