E.Yeni Malatyaspor’a Yeni Otobüs

TFF 1. Lig’de Süper Lige çıkma mücadelesi veren ve önemli bir avantajı elinde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, yeni otobüsüne kavuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katkılarıyla Evkur Yeni Malatyaspor’a yeni bir otobüs kazandırıldı. İstanbul’da giydirmesi tamamlanan otobüs, Eskişehirspor maçında takımı Malatya İnönü Stadı’na götürecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’un her daim yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Girişimlerimiz sonucunda bu otobüsü takıma kazandırdık. Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun, kazasız, belasız yolculuklar olsun. Deplasmana daha rahat gitsinler diye bunu sağladık. Biz her zaman Yeni Malatyaspor’un, Malatya’nın yanındayız. Çünkü inanıyoruz ki Süper Lig’e çıktığında şehrin hareketliliği ve çehresi de değişecek” demişti.

Bakan Tüfenkci’nin girişimleriyle sarı kırmızılı takıma kazandırılan yeni otobüs, bundan sonraki süreçte lider takımın teknik heyet ve futbolcularını taşıyacak.

Üzerine logo giydirilen ve isim yazılan otobüs, Malatya’da büyük ilgi gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi