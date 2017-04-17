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Malatya Haber -

E.Yeni Malatyaspor’a Yeni Otobüs

E.Yeni Malatyaspor’a Yeni Otobüs
  • 17.04.2017
  • 24

TFF 1. Lig’de Süper Lige çıkma mücadelesi veren ve önemli bir avantajı elinde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, yeni otobüsüne kavuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katkılarıyla Evkur Yeni Malatyaspor’a yeni bir otobüs kazandırıldı. İstanbul’da giydirmesi tamamlanan otobüs, Eskişehirspor maçında takımı Malatya İnönü Stadı’na götürecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’un her daim yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Girişimlerimiz sonucunda bu otobüsü takıma kazandırdık. Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun, kazasız, belasız yolculuklar olsun. Deplasmana daha rahat gitsinler diye bunu sağladık. Biz her zaman Yeni Malatyaspor’un, Malatya’nın yanındayız. Çünkü inanıyoruz ki Süper Lig’e çıktığında şehrin hareketliliği ve çehresi de değişecek” demişti.

Bakan Tüfenkci’nin girişimleriyle sarı kırmızılı takıma kazandırılan yeni otobüs, bundan sonraki süreçte lider takımın teknik heyet ve futbolcularını taşıyacak.

Üzerine logo giydirilen ve isim yazılan otobüs, Malatya’da büyük ilgi gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Mehmet 44 dedi ki:
    17 Nisan 2017, 23:37

    Sarı siyah mükemmel uyum 👏👍

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  2. Yalçın Aslan dedi ki:
    17 Nisan 2017, 23:23

    Giydirme ve renk uyumu mükemmel olmuş, Şehrimize ve takımımıza Hayurlı ve Uğurlu olması dileğimizdir.

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  3. Bedirhan dedi ki:
    17 Nisan 2017, 23:21

    Hayırlı olsun, Malatyasporumuza yakıştı.

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  4. Maksut dedi ki:
    17 Nisan 2017, 23:18

    Ayrıca caddelere de Sarı-Siyah bayraklar asılmalı. Şehirde Malatyaspor ile ilgili ne varsa sarı siyah olmalı. Yeni stadyumun koltuklarınada yine sarı-siyah renklerle karşılıklı MALATYA yazılırsa güzel olur.

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    1. Oğuzhan dedi ki:
      18 Nisan 2017, 00:35

      Kesinlikle ve kesinlikle dediğiniz gibi olmalı kardeşim. SARI-SİYAH zaten bizim orijinal rengimiz, böylelikle aslımıza döneceğiz. Özenti olmayalım

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  5. Oğuzhan dedi ki:
    17 Nisan 2017, 21:36

    İstanbul beşiktaşta yaşanan terör olayından sonra TR kupası maçı için Beşiktaş-Kayserispor maçına gittim. Beşiktaş kulubü bu maçın teröre tepki olarak dostuk havasında geçmesi için tüm takımların taraftarlarını kendi formalarını giyerek maça gelmelerini istedi. Bende malatyaspor atkımla gittim. Ancak renkleri sarı-kırmızı oldugu için herkes galatasaraylı olduğumu zannetti, çok rahatsız oldum. Ben oraya malatyaspor taraftarı olarak gitmiştim.Halbuki Sarı Siyah olsa bi farkındalık olacak ve malatyasporumuzun malatyamızın reklamı olacak. İnşallah biran önce sarı kırmızı yanlışından döneriz. FARKIMIZI belli edelim. Sarı-Siyah!

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    1. Çöşnüklü dedi ki:
      17 Nisan 2017, 23:12

      Çok doğru kardeşim farkındalık istiyoruz renklerimiz sarı siyah olmalı

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    2. Yalçın Aslan dedi ki:
      17 Nisan 2017, 23:25

      Katılıyorum, her takımın kendine özgü renkleri olmalı, Sarı Siyah çok uyumlu.

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  6. MalatyaPlatformu. dedi ki:
    17 Nisan 2017, 19:30

    Otobüsün Metro Turizm Vs İle Her Hangi Bir Alakası Yoktur Bilgi Kirliliği Ve Goy Goy Yapmayın. Araç Bakanız Tüfenkçi Tarafından G.T.B nın Envanterinde Olan Araç M.B.B Yesine Bağışlanmıştır. Ordanda Yeni Malatya Sporumuza Tahsis Edilmiş Dir. Bilip Bilmeden Tek İşi Duyumlarla Ve Yalanlarla Milleti Zehirliyenlere Duyrulur. . .

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  7. Mehmet dedi ki:
    17 Nisan 2017, 19:29

    Hayirli ugurllu olsun cok güzel malatyamiza yakisir

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  8. bugra dedi ki:
    17 Nisan 2017, 19:00

    metro turizm sözünü tutmus bu otobus metro turızm tarafından gümrük ticaret bakanlıgına hibe edildi istanbulda giydirildi ve teslim edildi buradan bakanımıza ve galıp özturke tesekkurlerımı sunarım

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  9. ramazan doğan dedi ki:
    17 Nisan 2017, 18:58

    Anadolu takımlarının üç büyüklerin renklerini almasına anlam veremiyorum ben Fenerbahçeli olarak Malatya için niye sarı kırmızı diye bağırmak zorunda olayim bizim yıllarca kullandığımız sarı siyah renklerimiz ne güzel otobüsün rengide sarı siyah alanlara teşekkür ediyorum.

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    1. Mehmet dedi ki:
      17 Nisan 2017, 19:28

      Malatyalii olan biri su bu olmaz malatya spolu olur

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    2. Zeki dedi ki:
      17 Nisan 2017, 19:36

      Ben de sarı siyahı çok beğeniyorum.

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    3. ibrahiM44 dedi ki:
      17 Nisan 2017, 20:34

      Bizi fbli gsli bjkli tutmasin biz Anadoluyuz …biz bize yeteriz tek Aşk Malatyaspor MalatyAŞK …

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    4. ibrahiM44 dedi ki:
      17 Nisan 2017, 20:38

      Siz fb gs ve bjk diye bagirin Biz Tek Aşk MALATYASPOR diye bagırırız….sari kirmizi en büyük Kaplanim anti İstanbul yaşasın Anadolu Kardeşliği

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    5. Rıza dedi ki:
      17 Nisan 2017, 21:28

      Aynen katılıyorum size. Buradan başkanımıza, bakanımıza sesleniyorum istanbul takımlarının renklerini bırakalım SARI-SİYAH renklere dönelim tamamen. Markalaşma yolunda çok önemli çünkü.

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    6. Dilaver GÜR dedi ki:
      17 Nisan 2017, 21:49

      Sen Fenerbahçeyi tutmaya devam et aman ha sakın bırakma. Biz sadece Malatyasporluyuz.

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    7. Sabri dedi ki:
      17 Nisan 2017, 22:21

      Adam ne güzel yazı yazmış ama sizler durumun özünü kaçırarak art niyetli düşünüp konuyu anlamsızca fenerbahçeye çekmişsiniz. Malatya bu kadar kısır düşünceler yüzünden bir adım ileri gidemiyor . Sarı-siyah fikrini destekliyorum.

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    8. Sabri dedi ki:
      17 Nisan 2017, 22:24

      Biraz öncede yazdım ramazan beyin ifadeleri çarpıtılmış. Orada anlatmak istediği şey farklı. Yazdıklarını destekliyorum . sarı – siyah forma ve atıkların yapılmasını talep ediyorum.

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    9. Maksut dedi ki:
      17 Nisan 2017, 22:47

      BENCEDE SARI-SİYAH.

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  10. Eray dedi ki:
    17 Nisan 2017, 18:55

    Otobüs süper görünüyor kaç model , içi 2+1 mi, keşke Kaplan motifi yerlestirselerdi ayrı bir havası var emeği geçenlerin eline sağlık

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  11. Ozz dedi ki:
    17 Nisan 2017, 18:53

    Hayırlı olsun. Artık otobüs ümzde havalı.ŞAMPİYON takıma yakışır.

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  12. MalatyaPlatformu. dedi ki:
    17 Nisan 2017, 18:51

    Hayırlı Ve Dahi Uğurlu Olsun. . .

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