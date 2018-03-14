E. Yeni MalatyaTrabzonspor’a Bileniyor

Süper Ligin 26.haftasında deplasmanda Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.

Fenerbahçe karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından oyuncularıyla bir araya gelerek, toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak, yeniden bir çıkış yakalamak istiyor.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, istasyon çalışmasının ardından sona erdi. Dizindeki ağrı nedeniyle ilk antrenmanda takımdan ayrı çalışan Michael Pereira ile ilk antrenmanda salonda çalışan Arturo Mina ile Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Yeni Malatya Gazetesi