EBBL’de Katılımcılar Belli Oldu
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediyespor, grup müsabakalarında Malatya’yı temsil edecek.
İllerde düzenlenen Büyük Erkekler kategorisi müsabakalarının tamamlanmasıyla ilk aşaması sonra eren Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nin ikinci aşamasına katılacak takımlar belli oldu.
26 takımın mücadele edeceği ligde müsabakalar ise 31 Mart-1 Nisan’da başlayacak.
Ligde yer alacak takımlar şöyle:
Akant Gençlik S.K. (Antalya)
Ankara Anadolu Basket S.K. (Ankara)
Bafra Belediyesi S.K. (Samsun)
Bahçelievler Belediye S.K. (İstanbu)
Bossan S.K. (İzmir)
Çorlu Belediye S.K. (Tekirdağ)
Elazığ Basketbol Akademi S.K. (Elazığ)
Genç YİBO (Bingöl)
Hacettepe Üniversitesi S.K. (Ankara)
Isparta Belediye S.K. (Isparta)
Kahramanmaraş Bşb. S.K. (Kahramanmaraş)
Kütahya Belediye S.K. (Kütahya)
Malatya Bşb. S.K. (Malatya)
Menemen Belediye S.K. (İzmir)
Muğla Üniversitesi S.K. (Muğla)
Muratpaşa Bld. S.K. (Antalya)
Nazilli Belediye S.K. (Aydın)
Okvolight Tekden Koleji S.K. (Kayseri)
Tokat Özgen Grup Basketbol
Saygı Gençlik S.K. (Ankara)
Söğütsen Seramik S.K. (Ankara)
Söke Basket S.K. (Aydın)
Şutim S.k. (Şanlıurfa)
Tarsus Amerikan Koleji S.K. (Mersin)
Umurbey Bld. Güreş S.K. (Çanakkale)
Yeşilyurt S.K. (İstanbul 1).
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi