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Malatya Haber -

Ebru Tezhip Günleri Sergisi İlgi Gördü

Ebru Tezhip Günleri Sergisi İlgi Gördü
  • 19.12.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından “Ebru Tezhip Günleri” Sergisi düzenlendi. Yoğun ilgi gören sergi, 2 gün boyunca sanatseverlerin beğenisini topladı.

MalatyaPark AVM’de açılan sergide, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM’de üretilen birbirinden değerli ebru ve tezhip çalışmaları yer aldı. Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, serginin ebru ve tezhip atölyelerinin ortak çalışması olduğunu belirtti.

Sergide 102 eserin yer aldığını kaydeden Karaağaç, “Ebru çalışmalarını tezhiple süslemeye çalıştık. Aynı zamanda yeni tezhip çalışmalarımız var. Kat’ı tekniğini uyguladık. Yoğun çalışmalar sonucu bu eserler ortaya çıktı. Bu vesileyle MABESEM’i tanıtmaya çalışıyoruz. Bu sanatlara ilgi duyan herkesi, haftanın her günü açık olan Sanat Merkezimizdeki kurslarımıza bekliyoruz. Emeği geçen hocalarıma ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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