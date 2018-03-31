“Ecdadımız Savaş Teknolojisinde Zirvedeydi”

Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri yapılıyor. Bilal Erdoğan’ın da izlediği elemelerde, Çalık ve Çakır da yay gerdi, ok attı.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğinde 6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde gerçekleşti.

Adana, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Sivas ve Malatya’dan toplam 280 sporcunun yarıştığı elemelere AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Açılış törenine Vali Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Çalık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Özellikle spora yönelmemiz, gençlerimizin, çocuklarımızın spora yönelmesi bu anlamda çok önemlidir ve sayın cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, spor insanlığın ortak dilidir. Geleneksel sporlarımızın, olimpik sporlarımızın gördüğü ilginin altında kalması bizim üzüntü kaynağımızdır. Özellikle ata sporlarımızın bundan sonra daha coşkulu bir şekilde hatırlanması, anılması ve hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir.”dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Okçular vakfımızın bu yıl altıncısını 29 Mayıs’ta İstanbul Okmeydanı’ndaki Okçular Tekkesi’nde icra edeceği Fetih Kupası, şuanda dünyada geleneksel okçulukla, olimpik okçuluğu ve makaralı okçuluğun birlikte müsabaka edildiği en büyük etkinlik durumunda. Ve şuanda hamdolsun geleneksel okçuluk alanında dünyanın referans etkinliği konumuna da erişti. Bu sebeple Okçular Vakfımız bu sene ilk defa Türkiye’nin 4 bölgesinde ön elemelerle 29 Mayıs’taki Fetih Kupamıza katılacak okçuların burada seçimini yapıyor. Bu bağlamda Malatya’da olmak çok güzel. Bunun dışında İnşallah Bursa’da, Konya’da, Kastamonu’da da bölge elemelerini yapacağız. Okçular tekkesi eskiden olduğu gibi bugünde dünyada okçuların gıpta ile baktığı bir merkez haline geldi. Bazıları sorabilir, geleneksel sporları neden bu kadar dert ediyoruz, spor spordur, ha geleneksel olmuş, ha modern olmuş, ha bugünün sporu olmuş, ha eskinin sporu olmuş. Bununla ilgili bir iki cümle söylemek isterim. Fetih kupası diyoruz. Fetih deyince elbette akla gelen belki de dünya tarihinin en ünlü fetihlerinden birisi elbetteki İstanbul Fethidir.” diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Modern savaş teknolojileri milyonlarca insanı bir çırpıda yok etmeyi öngörürken, bizim ecdadımızın geliştirdiği savaş teknolojileri duvarları yıkmak için insanları huzur içerinde yönetmek için kullanılmış. Bizim Osmanlı, Türk yayı dediğimiz, şuanda sporcu kardeşlerimin ellerinde tuttuğu yaylarda dünya tarihinin organik şartlarda üretilmiş en gelişmiş oklarıdır, yaylarıdır. Bundan şu mesajı bugünün gençlerinin alması gerekiyor. Nedir? Biz teknolojide zirve olmak zorundayız. Bizim ecdadımız teknolojide zirveydi. Savaş teknolojisinde zirveydi, silah teknolojisinde zirveydi. Ondan önce İslam medeniyetinin bilime yaptığı katkılara baktığımız zaman aynı zirveyi görüyoruz. Bize 200 yılı aşkın batı tarafından ‘Geri kaldınız çünkü Müslümansınız’ diye yutturulan şeyin aslı astarı yoktur. Bunu anlamak zorundayız. Gelişmiş olmanın, ileri olmanın, teknolojiyi kullanmanın dinle diyanetle böylesine bir bağlantısı kesinlikle yok. Biz geleneksel sporlarımızı yaşatırken, hem kültürümüzün ihyasına katkı sağlayacağız, hem de ecdadımızın bugünün ötesinde olan o anlayışını, o insanlara huzur vaad eden anlayışını yeniden gençlerimize yerleştirmeye çalışacağız. Teknoloji de ileride olacağız, insanları huzur içinde yaşatmanın mücadelesini vereceğiz ve her nerede bir zulmün mağduru olan mazlum varsa ona el uzatacağız, ona yardım edeceğiz.”

Etkinlikte protokol üyeleri Mas Güreşi yaparken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri ok atışı yaptılar.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com