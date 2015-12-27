Economist:’Türkiye’nin İkiz Derdi Var’

The Economist dergisi, Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı uyarısında bulundu. Dergiye göre Türkiye’nin ikiz derdi enflasyon ve cari açık.

The Economist, Türkiye’yle ilgili bir analiz haber yayımladı.

Dergi, Türkiye’de seçmenlerin bazıları hükümetin son dönemdeki baskıcı yöntemlerinden huzursuzluk duysa da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gelecek ay yapılacak seçimlerde yine birinci parti olmasının beklendiğini kaydediyor.

‘Türkiye ekonomisi aşırı ısınıyor’ başlığını atan Economist, partiye yönelik desteğin ardında ekonomi yönetiminin önemli bir rol oynadığının altını çiziyor.

Economist’e göre, yaklaşık 10 yıldır Türklerin büyük bölümü, geçmiş krizlerde lekelenmiş bir sicili olduğunu düşündükleri muhalefet partilerine ekonomiyi emanet etmekte gönülsüz.

Rakamları etkileyici bulan ve 2009’da keskin bir küçülmenin ardından Türkiye’nin geçen yıl G-20 ülkeleri arasında en hızlı üçüncü büyümeyi kaydettiğini kaydeden Economist, şöyle devam ediyor:

‘Bir tek Türk bankası bile kriz yüzünden batmadı. Güçlü lira nedeniyle de enflasyon kontrol altında. Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Erdem Bağış, ömrümde ilk kez Türkiye’deki enflasyonun İngiltere’yle aynı düzeyde olduğunu gördüm diyor. Merkez Bankası Başkanı gemi, yani Türkiye ekonomisi dengede, ancak deniz dalgalı ve her an bir fırtına patlayabilir uyarısında da bulunuyor.’

Bu kaygıların uzmanlar tarafından da paylaşıldığına dikkat çeken dergi, Goldman Sachs ekonomistlerinden Ahmet Akarlı’nın karamsar bir tabloya işaret eden dengesizliklerin ve ekonomideki zaafın artmakta olduğu uyarısını aktarıyor.

TÜRKİYE’NİN İKİZ DERDİ VAR

Türkiye ekonomisinin ikiz derdi olduğunu belirten Economist, bunları enflasyon ve cari açık olarak sıraladı.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, enflasyon yıl sonunda yüzde 7.5’i; HSBC uzmanlarından Murat Ülgen’e göre cari açık da önümüzdeki bir yıl içinde gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 8’i bulabilir. Seçimden sonra ise, hükümet mali politikasını sıkılaştırma, merkez bankası da faiz oranlarını arttırma baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

‘ÖNLEMLER SOĞUTMAYA YETMEYEBİLİR’

‘Ancak Economist bu önlemler bile böylesine ısınmış bir ekonomiyi soğutmaya yetmeyebilir’ uyarısında bulunuyor ve Merkez Bankası’nın faiz oranları ve zorunlu rezerv karşılıklarına ilişkin müdahalelerinin işe yaramadığını kaydediyor.

Dergi, en büyük sorunların başında hükümetin asgari ücret, kayıtdışı ekonomiyi kontrol altına alma ve enerji ile diğer maliyetleri azaltacak rekabet düzenlemelerine ilişkin reformları yapmamasının geldiğini kaydediyor.

ARAP BAHARI RİSK YARATIYOR

İşsizliğin önemli bir sorun olduğunun altını çizen Economist, işgücünün sadece yüzde 44’üne iş bulabilen ve bu konuda OECD ülkeleri arasında karnesi en kötü olan Türkiye’nin işsizliği kontrol altında tutabilmek için en az yıllık yüzde 5 büyüme oranına ihtiyacı olduğunun altını da çiziyor. Economist, sorunlar sadece içeride de değil diyor ve uyarılarını şöyle noktalıyor:

‘Gelecek ay yapılacak seçimler siyasi belirsizliğin tek kaynağı değil. Arap baharı, Türkiye’nin dev müteahhitlik şirketlerinin etkin olduğu önemli pazarlarda risk yaratıyor. Örneğin Libya’daki 14 milyar dolarlık ihaleler donmuş, Suriye’yle anlaşmalar da ertelenmiş durumda.’

‘Daha derin siyasi gerekçelerle olduğu kadar, hasar görmeye müsait ekonomisini koruyabilmek için de yeni hükümetin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’yle yıpranmış olan ilişkilerini onarması bir zorunluluk haline geliyor.’