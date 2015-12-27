Eczacılıkta Türkiye ve Dünya

Malatya’da Çağdaş Sağlık Hizmetlerinde Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Başlıklı konferans düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Farmasötik Bakım Birimi Başkanı Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin’in, İnönü Üniversitesi’nde verdiği konferans, alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İzzettin, Klinik Eczacılık alanında dünyada ve Türkiye’de gelinen nokta ile farmasötik bakımın ekonomiye ve sağlığa katkılarını ele alıp, klinik eczacılık ve farmasötik bakımın klasik eczacılıktan ne gibi farklara sahip olduğunu aktardı. Geleneksel eczacılıkta odağın ilaç olduğunu, klinik eczacılıkta ise odak noktanın hasta olduğunu belirten Prof. Dr. İzzettin, modern eczacılık bakış açısıyla ortaya konan bu çalışmalarda, hastanın ilaçların yan etkisinden daha az zarar görmelerini,

hastalıklarının tedavisin daha kısa sürede gerçekleştirilmesini amaçladıklarını ve bunları yaparken de en az maliyeti hedeflediklerini vurguladı. Eczacının halk sağlığı ekibinin bir parçası olduğunu ve bireysel danışman hüviyeti taşıdığını kaydeden Prof. Dr. İzzettin, eczacının edindiği bilgileri hastayla ve hastayı tedavi eden doktorla paylaşan bir yapı taşı olması gerektiğini aktardı. Bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Prof. Dr. İzzettin, ortaya koydukları bu modern eczacılık zihniyetinin ekonomiye, sağlık hizmetlerine ve hastaya getirdiği olumlu yönleri de anlattı.