Eflatun Cem Güney’e Anma

Battalgazi Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Bir Varmış, Bir Yokmuş’ adlı programda, masalcı baba olarak bilinen geleneksel halk hikâyeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney vefatının 36. yılında anıldı. Program, yoğun ilgi gördü.

Masalcı baba olarak bilinen geleneksel halk hikâyeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney vefatının 36. yılında memleketi Malatya’da anıldı. Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği program, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Abdulvahap Şerefhanlı, Zafer Kırçuval, belediye birim müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Eflatun Cem Güney hakkında bilgiler vererek, “Biliyorsunuz somut kültür mirasımız var. Bu Anadolu toprakları on bin yıllık bir kültürel mirasa sahip. Hanlar, hamamlar, köprüler ve somut kültür mirasının yanı sıra bizim asli görevlerimizden biriside somut olmayan kültürel mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Nedir bu somut olmayan kültürel miras, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Biz toplum olarak aynı coğrafyada yaşayan insanlık olarak, bir arada yaşamanın ortak koşullarını belirleyen her türlü tavır, davranış ve kendi köklerimize, kendi medeniyetimize ait tüm somut olmayan izlerin adına topluca biz somut olmayan kültürel miras diyoruz. Masal bu toplum için çok önemli bir öğe. Masal kültürün gelecek kuşaklara taşınması içinde oldukça önemlidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, kültürün önemine dikkat çekerek, “Bir memleketin anlamını ve değerini anlamız için memleketin edebiyatını, kültürünü, tarihini, coğrafyasını, geçmişini, geleneklerini, göreneklerini öğrenmeniz lazım. Göreceğiniz tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel doğup büyüdüğünüz memleketin kültürüyle hemhal olmayan bir mesleğin çıplak olduğunu, ham olduğunu ve ileride bir başarısının olmadığını göreceksiniz. İster fen bilimleri okuyun, ister sosyal bilimlerde eğitim alın, hangi eğitimi alırsanız alın, o memleketin kültürünü öğrenmediğiniz zaman mesleğinizde başarılı olma şansınız yoktur. Bir kimsenin, bir meslek erbabının o memleketin kültürünü, edebiyatını, gelenek ve göreneklerini bilmediğinde o meslek erbabının başarılı olma ihtimali yoktur. Sizin okullarda görmüş olduğunuz tahsil ve tedrisatla elde etmiş olduğunuz bilgiler en fazla yüzde 10’dur. En teknik konularda bile yüzde 20’ye varmaz. Geri kalan yüzde 80 bilgi genel kültür bilgisidir. Genel kültür bilginiz doğru örülmemişse suyu sokuya dök yine su, yine su olur. Onun için derim ki “Her şey her şeye bağlıdır. Her şeyden anlamayan bir şeyden anlamaz. Bu ifade uzmanlık eğitimine karşı çıkma olgusu da değildir” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere ve salonda bulunanlara her türlü kitabı okumalarını öneren Başkan Gürkan, “Muhakkak okuyun. Çok okuyun. Hangi fikirde hangi düşüncede olursa olsun okuyun. Okuduğunuz kitapları zihninizde tasavvur edin. Belli bir yaşa geldikten sonra da okuduğunuz kitapların esiri de olmayın. Okuduğunuz kitapları esir edin. Okuduğunuz kitaplara esir olmayın. Bunların hepsini okuyun ve kendinize bir yol haritası oluşturun. Teslim alamayacağımız tek kitap vardır. O da Kur’an-ı Kerim’dir. Sadece ona teslim olacağız. Diğer kitapların hepsini kendi uhdemize alacağız. Yol haritamızı belirleyeceğiz. İşte o zaman zihnimizi cemaat, cemiyet, meşreplere ipotek etmeyeceğiz. 15 Temmuz’daki hadiseyi ülkemize bir daha yaşatmamış oluruz. O zaman kendi hür fikirlerimizle kendi yolumuzu kendimiz çizeriz” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, geleneksel halk hikâyeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Deniz, konuşmasında “Malatya Anadolu’daki önemli kültür merkezlerinden bir yerdir. Bu coğrafyanın o günkü merkezi tabiî ki Eskimalatya, bugün Battalgazi ilçemizin bulunduğu bölge. Onun dışında tarihi ipek yolundaki önemli yerleşim yerlerinin hemen hemen tümü çok önemli kültür hareketlerine sahne olmuştur” diyerek, Eflatun Cem Güney hakkında bilgiler verdi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi ise, “Eflatun Cem Güney kendisini Türk kültürüne, edebiyatına ve sanatına adamış ve devlete 52 yılını vermiştir. Kendisi 1896’da Hekimhan’da doğmuş, 6-7 yaşlarında Hekimhan’ı terk etmiş. Sivas’taki amcasının yanına götürmüşler çünkü önce babası, sonra da annesi ölmüş. Babası Hekimhan Telgraf Müdürü Ahmet Hurşit bey ardından da annesi Hayriye hanım vefat edince öksüz ve yetim kalmış, Sivas’taki Posta Müdürü amcasının yanına götürüyorlar” diyerek, Eflatun Cem Güney’in hayatı ile ilgili bilgiler verdi.

Program sonrası konuşmacılardan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz’e katılımından dolayı tablo veren Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’da, Hekimhan ilçesine Eflatun Cem Güney Masal Müzesi’ni kazandırmak için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi’ye programa katılımından dolayı tablo veren CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise, kültürün önemine dikkat çekerek, “Geçmişimizden kopmamamızın bir yolu da geçmişe yönelik masallarımızı, hikayelerimizi bilmemizden geçiyor. Ta çocukluğumuzdan bu yana, Deli Dumrul’u hatırlarız, hani bir köprü yaptırıyor da gönüllü geçenden 10 kuruş, gönüllü geçmeyenden döve döve 20 kuruş alırmış. Bunları da Dede Korkut Masalları’ndan öğrendik. Biraz daha geçmişimize bağlandık. Biraz daha orta Asya’ya bağlandık. Biraz daha Türk coğrafyasına, Horasan’a bağlandık. Bu da Eflatun Cem Güney ve onun gibilerin kitaplarıyla oldu. Bu vesile ile ben onları rahmetle anıyorum” dedi.

