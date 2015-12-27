Efsane Beşli
Yapım:2012 – ABD,
Tür:Animasyon, Macera,
Süre:97 dakika
Yönetmen:Peter Ramsey, Peter Ramsey ., William Joyce,
Filmin Özeti
Filmde olağanüstü yetenekleri olan bir grup kahraman yer alıyor. Dünyayı ele geçirmek isteyen hain güç Pitch’e karışı ölümsüz kahramanlarımız harekete geçmek zorundadır. Amaçları tüm dünyadaki umudu, inancı ve çocukları kötülüklerden korumaktır. William Joyce’un çocuk kitapları serisine dayanan filme seslendirmeleri Chris Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Jude Law, ve Isla Fisher gibi yapıyor. Film Joyce eşliğinde Peter Ramsey tarafından çekildi…
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