‘Efsane’ Malatyaspor 9 Futbolcuyla Çıktığı Maçı Bitiremedi

Bir dönem Süper Lig’de fırtına gibi esen ve UEFA kupasında mücadele etmiş olan Malatyaspor, yeraldığı Malatya 1. Amatör Lig maçında sahaya çıkaracak 11 oyuncu bulamadı. 9 kişiyle 1966 Malatya Gençlik maçına çıkabilen Malatyaspor, 3 futbolcusu sakatlanıp 6 kişi kalınca 39. dakikada hakem statü gereği maçı bitirdi.

1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Coşkunspor ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, şaşaalı günlerinin ardından 1. Amatör Lig’de de var olma mücadelesi veriyor.

2006 yılında Süper Lige veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle TFF 1. Lig’de de tutunamadı. 2. Lig’de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig’e düşen Malatyaspor, 3. Lig’de de kalıcı olmayı başaramadı. Sarı kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti.

BAL 4. Grup’ta mücadele eden sarı kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek’in 59 bin Avro’luk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. Bölgesel Amatör Lig serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012-2013 futbol sezonundan itibaren Malatya amatör küme futbol liginde mücadele etmeye başladı.

‘Doğu’nun Kaplanları’ olarak adlandırılan Malatyaspor, içinde bulunduğu dar boğazdan çıkamazken, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin üçüncü haftasında sahaya 11 oyuncuyla çıkamadı. Malatyaspor’da, açık lise sınavları nedeniyle ligin üçüncü haftasında Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan 1966 Malatya Gençlik maçına 8 futbolcusu gelmedi. 9 futbolcuyla karşılaşmaya çıkan Malatyaspor’un 3 futbolcusu sakatlandı. 1966 Malatya Gençlik, 2-0 öndeyken, karşılaşmanın hakemi Malatyaspor’un sahada 6 futbolcuyla kalması nedeniyle mücadeleyi 39.dakikada bitirdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com