Ege’den 3 Birincilik Daha
Malatyalı yüzücü Ege Millioğulları (ortadaki), Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazanarak zirvede yer aldı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Halkbank’ın destekleri ile gerçekleşen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Ordu’da yapıldı. Şampiyona bölge yarışmalarında derece elde eden 74 spor kulübünden sporcular katıldı.
Şampiyonada yer alan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcusu Ege Millioğulları, 3 altın madalya kazanarak, başarısını sürdürdü.
BÖLGE ŞAMPİYONASI’NA DA DAMGASINI VURDU
Ege Millioğulları, Alanya’da gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Yüzme Şampiyonası’nda da adından söz ettirmişti.
Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen ve 154 sporcunun yer aldığı şampiyonada Millioğulları, o şampiyonada da 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün sporcusu Ege Millioğulları, 2016 Özel Sporcular Açık Deniz Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, Türkiye ikincisi olmuştu.
Yeni Malatya Gazetesi