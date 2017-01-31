“Eğer Büyükşehir’le Takas Gerçekleşirse..”

Vali Mustafa Toprak, İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinin yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda Malatya sağlık sektörünün faaliyetleri hakkında brifing aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE..

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran ve ilgili birim müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Duran, sağlık sektörü ile ilgili yatırımları sunum eşliğinde yaparken özellikle 112 acil sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Duran, “İlimiz genelinde toplam 26 yatırım bulunmakta olup bunlardan; İnşaat Süreci Devam Eden 6 adet yatırımın bulunduğunu ifade ederek, 60 Üniteli ve 5 Yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Fiziki gerçekleşmesinin %55 aşamasında olduğunu, 45 yataklı Yeşilyurt Devlet Hastanesine Renovasyon ve Ek Binasının Fiziki gerçekleşmesinin %15 aşamasında olduğunu söyledi.

Duran, 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 06.09.2016 tarihinde yer tesliminin gerçekleştirildiğini, mevcut arsayı büyütme çalışmalarının devam ettiğini ve sona yaklaşıldığını belirtti.

Buranın temel kazısına şubat ayı içerisinde başlanacağı bilgisinin yüklenici firma tarafından şifahen verildiğini belirten Duran, Doğanşehir İlçesi Polat Mahallesinde 1 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Lojmanı ile Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahallesi Sağlık Evi inşaatının devam etmekte olduğu, fiziki gerçekleşmelerinin %10 aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Müdürü, Pütürge Bakımlı Sağlık Evi’nin 06.12.2016 tarihinde yer tesliminin gerçekleştirildiğini ancak kış şartları dolayısı ile inşaat çalışmalarınıa başlanamadığını, Doğanşehir İlçesinde 10 Daireli Personel Lojmanı projesinin ihale aşamasında olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü ayrıca, Akçadağ İlçesi Büyükköy Mahallesi Sağlık Evi, Darende Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının, Yeşilyurt İlçesi Fahri Kayahan Halk Sağlığı Merkezi, 9 Aile Hekimliği Birimi, Ek Binası ile 112 Acil sağlık Hizmetleri binasının, Battalgazi İlçesi Göztepe Mahallesi 6 Hekimlik 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Battalgazi İlçesi Sancaktar Mahallesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 112 Acil sağlık Hizmetleri binasının, Akçadağ İlçesi 6 Hekimlik Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının, Arguvan İlçesi 5 Hekimlik Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının, Pütürge İlçesi 4 Hekimlik Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının, Arapgir İlçesi 5 Hekimlik Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının projesinin hazırlandığını ifade eti.

Ayrıca 100 Yataklı Doğanşehir İlçesi Devlet Hastanesinin, 20 Yataklı Darende Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yeşilyurt İlçesi İlyas ve Yakınca Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası ile Arapgir İlçesi Devlet Hastanesi Ek Binası proje hazırlık çalışmalarının devam etiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Duran, Asker Hastanesi’nin bulunduğu arsanın Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini, ifraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile takas işlemi gerçekleştirilirse tahsis edilecek arsa üzerine 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacağını, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşılan Eski Devlet Hastanesinin yerine yapılması planlanan 200 Yataklı Battalgazi İlçesi Devlet Hastanesi ile Hekimhan İlçesi Girmana Sağlık Evi, Darende İlçesi Ayvalı Mahallesi 1 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile Pütürge ilçesi 10 Daireli Personel Lojmanı bir kısmının ihale edildiği, bit kısmının da arsa temin ve proje çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek sözlerini tamamladı.

Vali Toprak, toplantı sonrası verilen bilgilerden dolayı teşekkür ederek, Malatya’nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını belirterek devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile de Sağlık Turizminde de söz sahibi olacağını belirtirken insan odaklı ve özellikle insan sağlığı odaklı çalışan tüm sağlık personeline de teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

İLK HALK SAĞLIĞI’NDA..

ali Mustafa Toprak, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda müdürlüğün faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Aile Hekimliği Uygulama ve Değerlendirme, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları, Çevre ve Çalışan Sağlığı ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere Müdürlük bünyesinde 6 birim bulunduğunu belirtti.

13 Toplum Sağlığı Merkezi, 87 Aile sağlığı merkezi ile bu merkezlerde hizmet veren 241 Aile Hekimliği Birimi ve 117 Sağlık Evi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Yazıhan İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi Baştabipliği, Verem Savaş Dispanseri ve Sıtma Savaş Dispanserleri ile Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, Sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatı olarak ilimizde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Müdür Dr. Şener, ”Her ilçemizde 1 tane bulunan ve müdürlüğümüzün ilçelerdeki temsilcileri olan TSM’lerimizde çevre sağlığı hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, halk ve okul eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, okul aşılamaları, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetleri, obeziteyle mücadele hizmetleri, kanser taramaları, evde sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri, sigara denetimleri ve göçmen sağlığı hizmetleri verilmektedir.

Bu hizmetler tüm TSM’lerimizde verilmekle birlikte Merkez ilçelerimizden olan Yeşilyurt TSM bünyesinde, Malatya Büyük Şehir Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi içerisinde bulunan, obezite ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği Sağlıklı Yaşam Merkezi, Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü içerisinde bulunan, 40-69 yaş kadınlarda Meme kanserine yönelik mamografi, 30-65 yaş kadınlarda rahim ağzı kanserine yönelik HPV-DNA ve 50-70 yaş tüm bireylerde Kolorektal kanserlere yönelik GGT taramalarının yapıldığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM) , tüberküloz hastalığıyla mücadelede rol alan Verem Savaş Birimi ve Sıtma Birimi halkımıza hizmet vermektedir.

Ayrıca Suriyeli mültecilerin konakladığı Malatya Beydağı Konaklama Tesisi (MABEK)’nde sağlık hizmetlerini yürüten MABEK Sağlık birimi de bu TSM’mize bağlı olarak hizmet vermektedir. Diğer merkez ilçemiz Battalgazi TSM bünyesinde de Emeksiz Caddesi eski Verem Savaş Dispanseri yerinde bulunan KETEM birimimiz halkımıza hizmet vermektedir.

Bununla birlikte Yazıhan İlçemizde bulunan Entegre Devlet hastanemizde ve hastane bulunmayan ilçelerimiz olan Kuluncak, Kale, Doğanyol ve Arguvan ilçelerimizdeki Entegre Sağlık Hizmeti Sunulan Birim Sınıfındaki TSM’lerimizde 24 saat esasına göre acil sağlık hizmetleri verilmektedir.

Müdürlük olarak esas görevimiz koruyucu sağlık hizmetleridir ve bu hizmetin büyük kısmını aile hekimlerimiz üzerinden yürütmekteyiz. Aile hekimliği birimlerimizde 1. Basamak poliklinik hizmetleri, bağışıklama hizmetleri, bebek-çocuk ve kadın-gebe izlemleri, kanser taramaları, gezici sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri verilmektedir. İlimizde mevcut 241 Aile Hekimliği Biriminin(AHB) %85’i gruplandırılmıştır. Gruplandırma AHB’nin sahip olduğu fiziki, teknik ve personel şartlarına göre A B C ve D olarak sınıflandırılıp vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet almaları anlamına gelmektedir. Bakanlığımızca yürütülen Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması çalışmaları ile verilecek hizmetin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kamu Hastaneler Birliği ile birlikte Evde Sağlık Hizmetleri de sunmaktayız. Müdürlüğümüze bağlı Yeşilyurt ve Battalgazi TSM bünyesinde 1’er birimde 2’şer ekip, Pütürge, Arguvan ve Akçadağ TSM’lerimiz bünyesinde 1’er birimde 1’er ekip olmak üzere toplam 5 adet T tipi Evde Sağlık Biriminde 7 ekip hizmet vermektedir. Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Malatya Devlet Hastanesi bünyesinde 1 birimde 2 ekip, Yeşilyurt Hasan Çalık DH, Doğanşehir DH ve Darende Hulusi Efendi DH’de 1’er birimde 1’er ekip olmak üzere toplam 4 adet H tipi birimde 5 ekip ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde 1 D tipi birimde 1 ekip hizmet vermektedir. Evde sağlık hizmetlerimiz her geçen gün gelişmekte ve daha çok vatandaşımıza ulaşmaktayız.

Müdürlüğümüze bağlı L2 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı eski devlet hastanesi binasında bulunmaktadır. Tüm aile hekimliği birimlerimize ve Yazıhan Entegre Devlet Hastanemize hizmet veren laboratuvarımızda son teknoloji alt yapıyla en az hata payı ve en yüksek kaliteyle birçok test uygulanabilmektedir. Bu sayede vatandaşlarımıza en kısa sürede en doğru sonuçlarla üst düzey hizmet verilmektedir.

Bu hizmetler dışında yine TSM, Aile hekimlikleri ve Şubelerimiz birlikteliğiyle verdiğimiz, bebeklerde neonatal tarama programı ile erken dönemde çocuklarda görülen kalıtsal hastalıkların teşhisi ve tedavisi mümkün olmaktadır. Yine müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen işitme ve görme taramaları ve gelişimsel kalça displazisi taramaları ile bu problemlere sahip bebeklerimizin erken dönemde teşhisi ve uygun tedavisi ile hayatlarına normal bireyler olarak devam etmelerine imkân sağlanmaktadır.

Bu hizmetlerimizin sunumu için yetersiz olan binalarımızın, halkımızın daha rahat ve ferah bir ortamda hizmete kolay bir şekilde ulaşması için, onarım ve tadilat işlemleri hızla devam etmektedir. Onarımı mümkün olmayan ve yetersiz olan binaların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan binaların sağlanması için yatırıma alınan projelerimiz İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda devam etmektedir.”dedi.

Vali Toprak, toplantı sonrası Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri veren ve bu konuda saha da olan, ilimizin en ücra köşelerinde vatandaşlarımıza ulaşarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan sağlık personeline Müdür Dr. Şener’ in nezdinde teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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