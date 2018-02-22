“Eğer Büyüme Bu Hızla Sürerse..”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye perakende sektörü cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini bekliyoruz. Eğer ülkemizin büyüme hızı bu hızda devam ederse, perakende sektörünün yüzde 9’ların üzerinde büyüyeceğine inanıyorum.” dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Perakende Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Tüfenkci, hükümet olarak perakende sektörüne verdikleri önemden bahsetti ve şunları söyledi:

“Perakende, Türkiye için önemli sektörlerden biri, perakende sektörü ekonominin nabzını tutan önemli sektörlerden birisi. Eğer Türkiye’de ekonomi, ticaret nezle olsa perakende hapşırmaya başlar. Perakende sektörümüzün sorunlarını kapsamlı şekilde, sektörün bütün aktörleri ile birlikte tartışmak istiyoruz. Sorunları beraber masaya yatırmak, beraber çözümler bulmak istiyoruz. Bunu Bakanlık, hükümet politikası haline getirelim istiyoruz.”

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve lojistik avantajlarını anlatan Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin perakende sektörü için çok cazip bir ülke olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin enerji hatları ve finans merkezi projeleriyle dikkat çektiğine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, “Ülkemizin bir ticaret merkezi olarak öne çıkmasını istiyoruz” dedi.

Tüfenkci, Perakende Zirvesi’nin ‘Sektörel Ticaret Zirveleri’nin” ilki olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinde önemli rol üstlenen beş büyük sektör için düzenleyeceğimiz ‘Sektörel Ticaret Zirveleri’nin ilki için bir araya geldik. Bu zirvenin akabinde e-ticaret, beyaz eşya, lojistik ve otomotiv sektörleri ile de bir araya geleceğiz. Perakende güçlü olduğumuz sektörlerden biri. Ülkemiz ticaretine,kayıtlı ekonomisine katkı sağlayan, üreten, istihdam eden perakende ticaret sektörünün büyük pazarlara uzanan bir büyüme stratejisiyle dünya çapında markalar çıkarması, perakende ticaret sektörünü temsil edenlerden en büyük beklentimiz.”

Dünya çapında markaları çıkarma ve oluşturmanın önemine dikkati çeken Tüfenkci, markalaşma sürecinde hükümet olarak verilmesi gereken bütün destekleri ve teşvikleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, “Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksine göre, 2018 Ocak ayında sektöre güvenin yüzde 5,6 arttığını görüyoruz. Bu yükseliş, son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını, mevcut malstok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyenlerin sayısının artmasından kaynaklanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçların, sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini koruduğu, küresel ve jeopolitik risklere rağmen büyümeye devam edileceğinin en somut göstergelerinden şeklinde okunması gerektiğini belirten Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Küresel perakendecilere stratejik yatırımları konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanan Küresel Perakende Gelişim Endeksi sonuçlarına göre de Türkiye 2016 yılında 6’ıncı sırada iken 2017 yılında 4’üncü sıraya yükselerek ciddi bir performansla ilerlemeye devam etmektedir. Endekse göre ülkemiz çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Perakende sektörü ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sırada gelmekte. Perakende sektörü ülkemiz tüm sektör cirolarının yüzde 12’sini, tüm istihdamın yüzde 13’ünü teşkil eden ve ülkemizdeki her dört işletmeden birinin içinde yer aldığı bir sektördür.”

“TÜRKİYE TÜKETİM HARCAMALARINDA AVRUPA’DA İLK 10’UN İÇİNDE”

Tüfenkci, sektörün kendi içinde bölünmeler yaşadığına dikkati çekerek, sektörün hep birlikte nasıl büyütüleceğinin tartışılması gerektiğini söyledi.

Sektörün bürokrasi gibi birçok alanda yaşadığı sıkıntıları anlatan Bakan Tüfenkci, “Perakende Bilgi Sistemi’ni (PERBİS) inşallah 2019 yılının başında hayata geçirmek istiyoruz. İş yapmayı kolaylaştıran adımları atmamıza rağmen, taşrada ya da tabanda, bir çok kurumun bundan haberi olmadan esnafımıza işlerimizi zorlaştırma adına bir çok belgeye boğduğunu görüyoruz. Biz PERBİS’le bu belge sayılarını azaltacağız. Bu çalışma ile istiyoruz ki süreleri 6 güne, maliyetleri de şu ankinin onda birine çekelim” dedi.

Bakan Tüfenkci, sektör verilerine göre Türkiye’nin tüketim harcamalarında Avrupa’da ilk 10’un içinde, gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içinde yer aldığını aktardı.

Türkiye perakende sektörü cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini beklediklerini söyleyen Tüfenkci, “Ben inanıyorum ki eğer ülkemizin büyüme hızı bu hızda devam ederse, perakende sektörünün yüzde 9’ların üzerinde büyüyeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

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