“Eğer Önlem Alınmaz İse..”

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin erken yaşlarda sigara nedeniyle öldüğünü belirterek, “Eğer önlem alınmaz ise bu sayı artarak, önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır” dedi.

Sigaranın zararları hakkında bahseden Prof. Dr. Hacıevliyagil, “Her bir sigarada vücut için zehirli ve zararlı olan 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigara dumanında ise kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltan egzoz gazı olarak bilinen karbon monoksit gazı bulunur. Sigarada bulunan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her dört kişiden üçü bağımlı olmakta ve sigara tiryakisi olmaktadır. Akü yapımında yapılan kadmiyum, roket yakıtında bulunan metanol, çakmak gazı bütan, temizlik maddesi amonyak, fare zehri arsenik, böcek ilacı DDT, oje ve kimyasal sökücü aseton, güve ilaçlamada kullanılan naftalin ve öldürücü zehirler sigara ve dumanında bulunmaktadır” diye konuştu.

Sigarının insan vücudunda yol açtığı hastalıklar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Hacıevliyagil, “Sigara, öksürük, balgam, nefes darlığı, kan tükürme, KOAH, akciğer kanseri, damarlarda tıkanma, Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp ritim problemleri, mide ve on iki parmak bağırsağı ülserleri, kronik gastrit, reflü, pankreas ve bağırsak hastalıkları, kemiklerde yoğunluk kaybı, mide kanseri, karaciğer ve yemek borusu kanseri, damarlarda tıkanma, beyin kanaması, inme, beyin sapı kanamaları, erken bunama, ayak damarlarında tıkanma ve ayağın kesilmesi, erken yaşlanma, ciltte kırışıklıklar, parmaklarda sararma, cinsel güç kaybı, kısırlık, adet düzensizlikleri ve erken menopoz gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacıevliyagil, sigara bağımlısı kişilerin sigarayı bırakmaları için yapmaları gereken hususları da anlatarak, “Sigara içenler bağımlıdır. Öncelikle kişi gerçekten sigarayı bırakmayı istemeli ve karar vermelidir. Bahanelerle sigarayı bırakma işlemini geciktirmemelidir. Sigarayı bıraktığınızda ilk 72 saatte en yoğun olmak üzere; aşırı sigara içme isteği, endişe, huzursuzluk, sinirlilik, öfke, korku, konsantrasyon güçlüğü hatta depresyon gelişebilir. Bunlar beklenen şikayetlerdir tüm bağımlılık yapan maddelerde olduğu gibi sigara veya bağımlılık yapıcı madde bırakılınca görülmektedir. Bu şikayetleri en aza indirmek için; günlük aktivitenizi artırın, derin nefes alın, çok basit ama çok yararlı olan bir uygulama aklınıza sigara geldiğimde derin nefes alın, spor yapın, yürüyüşe çıkın, gece uyuyamadığınız zaman duş alın. Sigara birden bırakılır, içilen sigara sayısını azaltmakla sigara bırakılmaz. Sigara bıraktırmada kullanılan ancak etkili olduğu bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamış birçok ürün makine ve yöntem her geçen gün ticari kaygılarla piyasaya çıkmaktadır. Bu yöntemlere itibar etmemek gerekir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr Süleyman Savaş Hacıevliyagil, son olarak yetkililere de çağrıda bulunarak, “Türkiye’de her yıl 100 bin kişi erken yaşlarda sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Eğer önlem alınmaz ise bu sayı artarak, önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır” diye konuştu.

iha