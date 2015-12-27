Vizyon Tarihi: 19 Eylül 2014

Yapımı : 2014 – ABD

Tür : Dram

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : R.j. Cutler

Oyuncular : Chloë Grace Moretz , Lauren Lee Smith , Mireille Enos , Liana Liberato , Joshua Leonard

Senaryo : Shauna Cross

Yapımcı : Denise Di Novi , Alison Greenspan

Film Özeti

Mia Hall (Moretz) hayatında karşı karşıya kalacağı en zor kararın Juillard’da müzik hayallerinin peşinden gitmek ile hayatının aşkı Adam’la (Blackley) beraber olmak için farklı bir yol izlemek arasında olacağını sanıyordur. Fakat tasasız bir aile gezintisi olması gereken araba yolculuğu bir anda her şeyi değiştirir; şimdi Mia’nın hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Pek çok şeyin açıklığa kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile yaşam arasında sıkışıp kalan genç kızın vermesi gereken tek bir karar kalmıştır; ve bu karar yalnızca geleceğini değil, kaderini de belirleyecektir.

Gayle Forman’ın çok satan romanı “If I Stay/Eğer Yaşarsam” beyaz perdeye taşınıyor.