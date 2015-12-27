Eğer Yaşarsam
Vizyon Tarihi: 19 Eylül 2014
Yapımı : 2014 – ABD
Tür : Dram
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : R.j. Cutler
Oyuncular : Chloë Grace Moretz , Lauren Lee Smith , Mireille Enos , Liana Liberato , Joshua Leonard
Senaryo : Shauna Cross
Yapımcı : Denise Di Novi , Alison Greenspan
Film Özeti
Mia Hall (Moretz) hayatında karşı karşıya kalacağı en zor kararın Juillard’da müzik hayallerinin peşinden gitmek ile hayatının aşkı Adam’la (Blackley) beraber olmak için farklı bir yol izlemek arasında olacağını sanıyordur. Fakat tasasız bir aile gezintisi olması gereken araba yolculuğu bir anda her şeyi değiştirir; şimdi Mia’nın hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Pek çok şeyin açıklığa kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile yaşam arasında sıkışıp kalan genç kızın vermesi gereken tek bir karar kalmıştır; ve bu karar yalnızca geleceğini değil, kaderini de belirleyecektir.
Gayle Forman’ın çok satan romanı “If I Stay/Eğer Yaşarsam” beyaz perdeye taşınıyor.