Eğitim Çınarlarını Ağırladılar
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi tarafından, biri de Akçadağ ilçesinde kurulmuş olan Köy Enstitülerinin 74. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Öğretmenevi’nde, bu okullardan mezun emekli öğretmenlerin de katıldığı bir kahvaltı düzenlendi.
Köy Enstitülü emekli öğretmenler Muazzez Yılmaz, Mustafa Alp ve Mehmet Kadem, Köy Enstitülerinin kuruluşunu, ülke kalkınmasına ve eğitimine katkısını, o yıllara ait anılarını anlattılar. Bu okulların kapatılış nedenleri de konuşulurken, bunun aydınlanmanın önüne bir engel olarak getirildiği savunuldu.
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