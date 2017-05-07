Eğitim-İş Genel Kurulu Yapıldı

Eğitim İş Malatya Şubesi’nin 1.Olağan Genel Kurulu Malatya Öğretmenevi Farabi salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Hüseyin Kara başkanlığında yönetim oluşturuldu.

Genel Kurulaa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer,Eğitim İş Elazığ Şube Başkanı Hüseyin Selçuk ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Divan’a ADD Şube Başkanı Yunus Millioğulları İle Hüseyin Selçuk ve M.Şenol Korkmaz’ın önerilmesi ve önerinin kabul edilmesiyle genel kurul başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra söz alan Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, Eğitim İş’in tarihsel sürecini ve günümüzde eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini içeren konuşmasını yaptı.

Hüseyin Kara konuşmasında” Geriye dönüp baktığımızda, bu yola baş koyan örgütümüz, kendilerine güvenenlerin yüzlerini kara çıkarmamıştır. Büyük özverilerle çıktığımız yolda, bugüne kadar örgütün kuruluş hedeflerine ve amaçlarına sadık kalarak, işkolumuzun ekonomik, özlük ve demokratik hakları mücadelesinin öncülüğünü yapmıştır.

Sınıf mücadelesinin ve eğitim emekçilerinin yegâne örgütlü gücü, Türkiye öğretmen hareketinin TÖS’ten sonraki en namuslu, en yurtsever temsilcisi olan Eğitim-İş, kurulduğu günden bu yana emek sınıfının sorunlarına çözümler üretmeye, çare olmaya çalışmıştır. Bu mücadeleyi yaparken de ulusun ve ülkenin sorunlarına yabancı kalmamış, en önemli “özlük” hakkının “bağımsız bir ülkede demokrasi içinde yaşamak olduğu” bilinciyle hareket etmiştir.

Eğitim-İş, kitle ve sınıf sendikacılığının gereklerine odaklanmış, Atatürk’e ve devrimlerine yürekten bağlı, adalet-eşitlik-özgürlük gibi evrensel değerleri kendisine ilke edinmiş bir emek örgütüdür.”dedi.

Daha sonra sırasıyla CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer de birer konuşma yaparak, eğitim konusundaki görüşlerini aktardılar.

Faaliyet raporunun okunup aklanmasından sonra kurullara üye seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu ve diğer organlara seçilen isimler şunlar:

Yönetim Kurulu

1-Hüseyin Kara

2-Prof.Dr.Murat Erdemoğlu

3-Nilüfer Dağdeviren

4-Hatem Denktaş

5-Şadiye Fidan

6-Feyzullah Çelik

7-M.Ersin Kövenç

Denetleme Kurulu

1-Umut Akbaş

2-Hatice Çelik

3-Rıza Güzel

Disiplin Kurulu

1-Hüseyin Arayıcı

2-Funda Ertem

3-Ali Sertaç Mecit

Üst Kurul Delegeleri

1-Hüseyin Kara

2-Hatem Denktaş

3-Gökhan Kozat

4-Rıza Güzel

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi