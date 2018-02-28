Eğitim-İş’ten Valiye Ziyaret

Eğitim İş Sendikası MYK üyesi, şube başkanı ve yöneticileri Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Şube Başkanı Hatem Denktaş, ziyaretle ilgili olarak, ” Malatya Eğitim İş Sendikası olarak 28 Şubat Çarşamba günü Malatya Valisi Sayın Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek genelde ülkemizin, yerelde ise Malatya’mızın eğitimle ilgili sorunlarını görüştük.” dedi.

Ziyarete Eğitim İş MYK üyesi Hüseyin Kara, Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş, Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Sekreteri Şadiye Fidan katıldılar.

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