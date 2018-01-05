Eğitim- Sen Yargıya Taşıyacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak ‘Kur’an Kursları Öğretim Programı’ protokol imzalandığı belirtilirken, Eğitim-Sen’in konuyu yargıya taşıyacağı bildirildi.

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya düzenlediği basın toplantısında, “4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak, zihinsel gelişimleri açısından en hassas olduğu dönemde ‘dini eğitim’ verilmek istenmesi Türkiye’de ‘devlet eliyle dinselleştirme’ politikalarının geldiği noktayı göstermektedir.” iddiasında bulundu.

“Geçtiğimiz aylarda Bolu’da anaokulu öğrencilerine dini eğitim verilmesine yönelik girişimlerin bir benzer Malatya’da yaşanmış, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya İl Müftülüğü arasında ‘okul öncesinde kayıtlı 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak dini eğitim kapsamında ‘Kur’an Kursları Öğretim Programı’ içerikli bir protokol uygulanmaya başlanmıştır. Malatya’da okullara gönderilen yazıyla 9 Ocak 2018 tarihine kadar kurslara katılacak öğrencilerin listelerini göndermeleri talep edilmiştir” diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de yasal olarak zorunlu din dersi 4. sınıfta başlıyor olsa da, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Müftülüklerle protokol imzalayarak bu derslerin seviyesini 4 yaşına kadar indirmesi, eğitim bilimi ve çocukların zihinsel gelişimi açısından son derece sakıncalıdır. Pedagojik açıdan gelişim süreçleri ve eğitim yaşamlarının henüz başında olan çocukların bu tür kurslara yönlendirilmeleri doğru değildir. Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı, özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, bilimsel gerçekleri referans alarak ve çocukların üstün yararını gözeterek düzenlemelidir. Bu nedenle Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol derhal iptal edilmelidir.”

Kaya, protokolün iptali için yargıya başvuracaklarını da belirtti.

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