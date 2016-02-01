Eğitimden Sonra Belge Verildi

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüklerinde entegre mücadele konusunda çalışanlara ve serbest tarımsal danışmanlık hizmeti veren teknik elamanlara, meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılar, reçete yazılımı, BKÜ Uygulama Belgesi, hasat öncesi pestisit kalıntısı denetimi, meyve bahçelerinde gübre uygulamaları, iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları ve bitki koruma ürünü bayileri konularında hizmetiçi eğitim verildi. Eğitime katılan ve kursu tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen tören ile katılım belgesi verildi.

Katılım belgesi dağıtım törenine katılan Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak eğitime önem verdiklerini aktardı. Malatya tarımının geleceğine güvenle bakması için teknik elamanların ve çiftçilerin eğitimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Selvi, “Eğitim, deneyim ve tecrübe kazandırdığı gibi, insanın düşünce üretmesine zemin hazırlamaktadır. Karşılaşılan tarımsal problemlere gerçek açıdan bakılabilmesi için teknik elamanların daha çok eğitimli olması, karşılaştığı problemleri kendilerinin de çözebileceği konusunda güven kazanması, başarısızlıkları kabullenmek yerine, karşılaştıkları sorunlara kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olmaları gerekir. Bu eğitimin sizlere çok şeyler kattığı kanaatiyle hepinize önünüzdeki uzun meslek hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra eğitime katılan elemanlara Selvi ve Bitkisel Üretim Şube Müdür Vekili M.Akif Canal tarafından katılım belgeleri verildi.

iha